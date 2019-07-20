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 Політика України, Події
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 ДБР відкрило справу проти поліцейських, які влаштували незаконні обшуки в 207-му окрузі. ДОКУМЕНТ

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження з приводу незаконних обшуків в ОВК 207-го округу Корюківським відділенням поліції в Чернігівській області.

Про це повідомив "Чернігівському монітору" заступник голови ОВК Владислав Опанасик, передає Цензор.НЕТ.

Він також надав журналістам копії відповідних документів.

"Сьогодні ДБР відкрило справу проти поліцейських Корюківського відділення, які серед ночі проводили незаконні обшуки в окружній комісії 207-го округу і без відповідного рішення суду забрали камери для відеоспостереження без будь-яких причин. Сьогодні наше завдання - це не дати окремим кандидатам зірвати вибори. Сподіваюся, що в бюро розслідувань швидко розберуться зі свавіллям людей в формі і дадуть можливість провести законні вибори", - зазначив заступник глави ОВК у коментарі журналістам.

Він підкреслив, що увага до справи з боку бюро розслідувань - це можливість вирішити проблему на центральному рівні і не дати зірвати вибори на Чернігівщині.

Як відомо, в Чернігівській області, в 207-му окрузі поліція провела обшуки без рішення суду, яке є обов'язковим в таких випадках. Вони вилучили техніку для відеоспостереження. В ОВК вважають, що поліція таким чином допомагає одному з кандидатів зірвати вибори в окрузі.

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ДБР відкрило справу проти поліцейських, які влаштували незаконні обшуки в 207-му окрузі 01
ДБР відкрило справу проти поліцейських, які влаштували незаконні обшуки в 207-му окрузі 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3138644
 
 
 Топ коментарі
 
поліція працює лише на одну політсилу, зветься слуга урода
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Brave Spirit IV

18 июл.

На мариупольском провайдере HitLine уже заработали как минимум: Одноглазники, вконтакт, маил.ру... "Всё идет по плану"...
Я так понимаю, долбёжка в десна с мокшанскими братюнями не загорами..
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Забродський дав наказ НАТО мовчати, але мордорськи шпигуни все рознюхали.
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Brave Spirit IV

18 июл.

На мариупольском провайдере HitLine уже заработали как минимум: Одноглазники, вконтакт, маил.ру... "Всё идет по плану"...
Я так понимаю, долбёжка в десна с мокшанскими братюнями не загорами..
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Хит-лайн- говно, редкое. Там вовсе нет посетителей, все ушли. Попытка вернуть? Возможно.
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Да, добавлю: сам провайдер- тоже гавно. Знаком. С гавном.
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а що, тільки тобі там пастись ?
ну пасись, я не проти.
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Байдуже, все одно тобі більше не платитимуть!
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Миша у порошенко в списке.
Не думаю, что он умалчивал бы.
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"Под Львовом на глазах у инструкторов НАТО утонула БМД с украинским экипажем. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов."
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Безсонов би свої втрати так швидко озвучував.
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Забродський дав наказ НАТО мовчати, але мордорськи шпигуни все рознюхали.
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Тут цікаво інше, - навіть динирява бабуйня клепає передвиборчі фейки на Забродського.
Сапієенті сат, як кажуть...
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поліція працює лише на одну політсилу, зветься слуга урода
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о! а сабаков заявив, шо вони над схваткой
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниДБР відкрило справу проти поліцейських, які влаштували незаконні обшуки в 207-му окрузі. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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