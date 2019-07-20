 ДБР відкрило справу проти поліцейських, які влаштували незаконні обшуки в 207-му окрузі. ДОКУМЕНТ

Про це повідомив "Чернігівському монітору" заступник голови ОВК Владислав Опанасик, передає Цензор.НЕТ.

Він також надав журналістам копії відповідних документів.



"Сьогодні ДБР відкрило справу проти поліцейських Корюківського відділення, які серед ночі проводили незаконні обшуки в окружній комісії 207-го округу і без відповідного рішення суду забрали камери для відеоспостереження без будь-яких причин. Сьогодні наше завдання - це не дати окремим кандидатам зірвати вибори. Сподіваюся, що в бюро розслідувань швидко розберуться зі свавіллям людей в формі і дадуть можливість провести законні вибори", - зазначив заступник глави ОВК у коментарі журналістам.



Він підкреслив, що увага до справи з боку бюро розслідувань - це можливість вирішити проблему на центральному рівні і не дати зірвати вибори на Чернігівщині.



Як відомо, в Чернігівській області, в 207-му окрузі поліція провела обшуки без рішення суду, яке є обов'язковим в таких випадках. Вони вилучили техніку для відеоспостереження. В ОВК вважають, що поліція таким чином допомагає одному з кандидатів зірвати вибори в окрузі.

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