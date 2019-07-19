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 Фоторепортаж
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Все про:армія (2518) Нова Каховка (5) ротація (26) 57 окрема мотопіхотна бригада (47)

 Воїни 57-ї ОМПБр повернулися в Нову Каховку із зони проведення ООС. ФОТОрепортаж

19 липня Нова Каховка урочисто зустріла особовий склад 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка в пункті постійної дислокації після чергової ротації в район проведення операції Об'єднаних сил.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Воїни 57-ї ОМПБр повернулися в Нову Каховку із зони проведення ООС 01

На Центральній площі міста захисників зустрічали рідні та місцеві жителі.

Воїни 57-ї ОМПБр повернулися в Нову Каховку із зони проведення ООС 02
Воїни 57-ї ОМПБр повернулися в Нову Каховку із зони проведення ООС 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 93-ї ОМБр "Холодний Яр" повернулися із зони проведення ООС в пункт постійної дислокації. ФОТОрепортаж

Воїни 57-ї ОМПБр повернулися в Нову Каховку із зони проведення ООС 04

Під час урочистостей кращих бійців бригади нагородили відомчими відзнаками та цінними подарунки. У свою чергу, артисти творчих колективів міста привітали військовослужбовців яскравими концертними виступами. Для присутніх була організована виставка озброєння та військової техніки.

Воїни 57-ї ОМПБр повернулися в Нову Каховку із зони проведення ООС 05
Воїни 57-ї ОМПБр повернулися в Нову Каховку із зони проведення ООС 06

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Воїни 57-ї ОМПБр повернулися в Нову Каховку із зони проведення ООС 07

На честь 91 загиблого воїна 57-й ОМПБр в Новій Каховці було відкрито меморіальний комплекс.

Воїни 57-ї ОМПБр повернулися в Нову Каховку із зони проведення ООС 08
Воїни 57-ї ОМПБр повернулися в Нову Каховку із зони проведення ООС 09
Воїни 57-ї ОМПБр повернулися в Нову Каховку із зони проведення ООС 10

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3138606
 
   
 Топ коментарі
 
Вітаю з поверенням !
Можна перепочити Воины 57-й ОМПБр вернулись в Новую Каховку из зоны проведения ООС - Цензор.НЕТ 3613
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Хлопцям РЕСПЕКТ !
Слава Україні !
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вітаємо!
(91 Героя пам"ятаємо разом з вами...Вічний ім спокій)
***

То не вітер гне калину,
Ледве в ній тримається душа,
То Росія нищить Україну,
Схід перетворила на руїну.
Губиться стежина в споришах

До хатини, котру зруйнували,
До хрестів, прабатьківських могил;
Скрізь нові копати ледь встигали,
В них сини вкраїнські полягали,
Та не опустили хоругви!!!

Дише степ ізнов одвічним горем
І шматує зболені серця,
Розрослась в них сила непокори,
Горе розлилось глибоким морем,
І не видно ще йому кінця.

Та не раз ми ворога стрічали
І вмивалися сльозами ой, не раз,
Але гідно землю захищали,
Назавжди із нею повінчались -
Українським буде ще і Крим й Донбас!

18.12.2018. ГАННА.
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Вітаю з поверенням !
Можна перепочити Воины 57-й ОМПБр вернулись в Новую Каховку из зоны проведения ООС - Цензор.НЕТ 3613
 показати весь коментар
 
 
Чого Ви у вихідні не повернулись, я у Каховці на Тачанці був?
 показати весь коментар
 
 
вітаємо!
(91 Героя пам"ятаємо разом з вами...Вічний ім спокій)
***

То не вітер гне калину,
Ледве в ній тримається душа,
То Росія нищить Україну,
Схід перетворила на руїну.
Губиться стежина в споришах

До хатини, котру зруйнували,
До хрестів, прабатьківських могил;
Скрізь нові копати ледь встигали,
В них сини вкраїнські полягали,
Та не опустили хоругви!!!

Дише степ ізнов одвічним горем
І шматує зболені серця,
Розрослась в них сила непокори,
Горе розлилось глибоким морем,
І не видно ще йому кінця.

Та не раз ми ворога стрічали
І вмивалися сльозами ой, не раз,
Але гідно землю захищали,
Назавжди із нею повінчались -
Українським буде ще і Крим й Донбас!

18.12.2018. ГАННА.
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Слава нашим воинам - героям , защищающим Украину от путинской ка---пии ( полностью написать не могу - забанивают сразу -ну я думаю, поняли все). И царствие небесное погибшим....
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Могу предложить три комнаты в Алчевске. Балкон позволяет контролировать одну из центральных улиц. Все удобства. Игорь Иваровский.
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· Воины 57-й ОМПБр вернулись в Новую Каховку из зоны проведения ООС - Цензор.НЕТ 7570
Із сумом повідомляю, що в Україні чергова непоправна втрата.
10та в цьому місяці..
18 червня на Сході загинув 28-річний Богдан Бігус з Хмельницького.
Боєць служив у восьмому окремому полку спеціального призначення Збройних сил України, що дислокується у Хмельницькому.
Він саме повертався із бойового завдання із своїм товаришем і натрапив на розтяжку. Через значні осколкові поранення загинув на місці.
У Богдана залишилася мама, дружина та двоє маленьких дітей.В прес-службі Хмельницької міської ради повідомили, що прощання з героєм відбудеться в неділю, 21 липня, о 12:00 на майдані Незалежності.Вічна і світла пам'ять герою🕯
Співчуття рідним, близьким, дружині і маленьким діточкам😥
Кріпіться, хай Бог дасть вам сили перенести цю втрату...
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Перемогли на фронті, але програли в тилу:


«В Україні розблокували заборонені російські сайти:
п'ятниця, 19 липень 2019, 21:54

Кілька українських провайдерів одночасно відкрили доступ до заборонених російських ресурсів "ВКонтакте", "Яндекс" і ряду пропагандистських ЗМІ.

В Україні раптово відкрився доступ до таких заборонених російських ресурсів, як соціальна мережа "ВКонтакте" і пошуковий сервіс Yandex, передають Патріоти України.
Повідомляється, що як мінімум відразу три інтернет-провайдера - "Воля", Dream line і "Домонет" - відкрили доступ деяким користувачам до забороненої соціальної мережі "ВКонтакте".
Крім того, у відкритому доступі з'явилися сайт пропагандистських ресурсів РІА "Новости", "ТАСС", "НТВ", а також "Русская весна".
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Простите а как можно кого то победить не вернув при этом свое? Крым утерян, Донецк с Луганском утеряны и враг при этом побежден
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Герои,Вы лучшие!
Люблю всех воинов света!
Украина будет свободна!
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После окопной,со свистом пуль и осколков жизслужбы, место дислокации живописное,на берегу Днепра, позволит ребятам быстро восстановится. СПАСИБО, ребята! Слава Украине!
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Вечером в пятницу, 19 июля, на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих.

Это произошло около 19:30 на северных окраинах оккупированного Донецка, сообщает ТСН со ссылкой на собственного корреспондента Александра Моторного...
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