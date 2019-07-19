 Воїни 57-ї ОМПБр повернулися в Нову Каховку із зони проведення ООС. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

На Центральній площі міста захисників зустрічали рідні та місцеві жителі.





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Під час урочистостей кращих бійців бригади нагородили відомчими відзнаками та цінними подарунки. У свою чергу, артисти творчих колективів міста привітали військовослужбовців яскравими концертними виступами. Для присутніх була організована виставка озброєння та військової техніки.





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На честь 91 загиблого воїна 57-й ОМПБр в Новій Каховці було відкрито меморіальний комплекс.





