 Воїни 57-ї ОМПБр повернулися в Нову Каховку із зони проведення ООС. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.
На Центральній площі міста захисників зустрічали рідні та місцеві жителі.
Під час урочистостей кращих бійців бригади нагородили відомчими відзнаками та цінними подарунки. У свою чергу, артисти творчих колективів міста привітали військовослужбовців яскравими концертними виступами. Для присутніх була організована виставка озброєння та військової техніки.
На честь 91 загиблого воїна 57-й ОМПБр в Новій Каховці було відкрито меморіальний комплекс.
Можна перепочити
Слава Україні !
(91 Героя пам"ятаємо разом з вами...Вічний ім спокій)
***
То не вітер гне калину,
Ледве в ній тримається душа,
То Росія нищить Україну,
Схід перетворила на руїну.
Губиться стежина в споришах
До хатини, котру зруйнували,
До хрестів, прабатьківських могил;
Скрізь нові копати ледь встигали,
В них сини вкраїнські полягали,
Та не опустили хоругви!!!
Дише степ ізнов одвічним горем
І шматує зболені серця,
Розрослась в них сила непокори,
Горе розлилось глибоким морем,
І не видно ще йому кінця.
Та не раз ми ворога стрічали
І вмивалися сльозами ой, не раз,
Але гідно землю захищали,
Назавжди із нею повінчались -
Українським буде ще і Крим й Донбас!
18.12.2018. ГАННА.
най брати отдихнуть....
Із сумом повідомляю, що в Україні чергова непоправна втрата.
10та в цьому місяці..
18 червня на Сході загинув 28-річний Богдан Бігус з Хмельницького.
Боєць служив у восьмому окремому полку спеціального призначення Збройних сил України, що дислокується у Хмельницькому.
Він саме повертався із бойового завдання із своїм товаришем і натрапив на розтяжку. Через значні осколкові поранення загинув на місці.
У Богдана залишилася мама, дружина та двоє маленьких дітей.В прес-службі Хмельницької міської ради повідомили, що прощання з героєм відбудеться в неділю, 21 липня, о 12:00 на майдані Незалежності.Вічна і світла пам'ять герою🕯
Співчуття рідним, близьким, дружині і маленьким діточкам😥
Кріпіться, хай Бог дасть вам сили перенести цю втрату...
«В Україні розблокували заборонені російські сайти:
п'ятниця, 19 липень 2019, 21:54
Кілька українських провайдерів одночасно відкрили доступ до заборонених російських ресурсів "ВКонтакте", "Яндекс" і ряду пропагандистських ЗМІ.
В Україні раптово відкрився доступ до таких заборонених російських ресурсів, як соціальна мережа "ВКонтакте" і пошуковий сервіс Yandex, передають Патріоти України.
Повідомляється, що як мінімум відразу три інтернет-провайдера - "Воля", Dream line і "Домонет" - відкрили доступ деяким користувачам до забороненої соціальної мережі "ВКонтакте".
Крім того, у відкритому доступі з'явилися сайт пропагандистських ресурсів РІА "Новости", "ТАСС", "НТВ", а також "Русская весна".
Люблю всех воинов света!
Украина будет свободна!
жизслужбы, место дислокации живописное,на берегу Днепра, позволит ребятам быстро восстановится. СПАСИБО, ребята! Слава Украине!
Это произошло около 19:30 на северных окраинах оккупированного Донецка, сообщает ТСН со ссылкой на собственного корреспондента Александра Моторного...