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 Змагання на найкращий танковий екіпаж Об'єднаних сил відбулися на Донеччині. ФОТОрепортаж

Змагання танкових екіпажів підрозділів, залучених до проведення операції Об'єднаних сил, відбулися на одному з військових полігонів у Донецькій області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Змагання на найкращий танковий екіпаж Обєднаних сил відбулися на Донеччині 01

Змагання танкістів проходили в два етапи. Перший – водіння бойових машин. Другий – подолання екіпажами двохсотметрової смуги перешкод та виконання практичних стрільб штатним пострілом. До проведення конкурсу залучались представники танкових підрозділів оперативно-тактичних угруповань "Північ" та "Схід".

Змагання на найкращий танковий екіпаж Обєднаних сил відбулися на Донеччині 02
Змагання на найкращий танковий екіпаж Обєднаних сил відбулися на Донеччині 03
Змагання на найкращий танковий екіпаж Обєднаних сил відбулися на Донеччині 04

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Змагання на найкращий танковий екіпаж Обєднаних сил відбулися на Донеччині 05

Практичне водіння бойових машин відбувалось на спеціально підготовленій ділянці місцевості зі складним рельєфом. Екіпажі виконували вправу парами. Зрушивши зі стартової лінії, бойові машини повинні були подолати понад три кілометри, виконавши в процесі такі елементи, як подолання протитанкового рову, маневрування і прохід мінно-вибухових загороджень, прохід машин у вузьких ділянках місцевості із обмеженим маневром тощо.

Змагання на найкращий танковий екіпаж Обєднаних сил відбулися на Донеччині 06
Змагання на найкращий танковий екіпаж Обєднаних сил відбулися на Донеччині 07
Змагання на найкращий танковий екіпаж Обєднаних сил відбулися на Донеччині 08

Зважаючи на те, що у змаганнях брали участь екіпажі на різних типах танків з різними тактико-технічними характеристиками: Т-80, Т-72 та Т-64, суддівська колегія враховувала ці відмінності під час нарахування балів.

Здійснивши марш, танкові екіпажі перемістились на іншу ділянку військового полігону, де екіпажі приступили до подолання смуги перешкод. Для успішного завершення вправи, військовослужбовцям необхідно було пробігти дистанцію у 200 метрів, подолати штучні перешкоди, у засобах захисту подолати умовно заражену ділянку місцевості, влучно вразити ціль кидком ручної гранати, провести неповне розбирання-збирання особистої зброї, пострілами з автомату Калашнікова влучити у мішень. І, наостанок, провести евакуацію пораненого члена екіпажу танку, використовуючи при цьому евакуаційні стропи та правильно наклавши джгут-турнікет.

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Змагання на найкращий танковий екіпаж Обєднаних сил відбулися на Донеччині 09
Змагання на найкращий танковий екіпаж Обєднаних сил відбулися на Донеччині 10
Змагання на найкращий танковий екіпаж Обєднаних сил відбулися на Донеччині 11
Змагання на найкращий танковий екіпаж Обєднаних сил відбулися на Донеччині 12
Змагання на найкращий танковий екіпаж Обєднаних сил відбулися на Донеччині 13
Змагання на найкращий танковий екіпаж Обєднаних сил відбулися на Донеччині 14

Третій, кінцевий етап змагань передбачав ураження мішеней з танкової гармати штатним пострілом, а також ураження мішеней з курсового кулемета.

Змагання на найкращий танковий екіпаж Обєднаних сил відбулися на Донеччині 15

Також дивіться: Змагання на найкращий танковий екіпаж відбулися на Донеччині. ФОТОрепортаж

Змагання на найкращий танковий екіпаж Обєднаних сил відбулися на Донеччині 16
Змагання на найкращий танковий екіпаж Обєднаних сил відбулися на Донеччині 17
Змагання на найкращий танковий екіпаж Обєднаних сил відбулися на Донеччині 18

Змагання на найкращий танковий екіпаж Обєднаних сил відбулися на Донеччині 19

Перший приз, у вигляді грошових сертифікатів, а також кубок, відомчі відзнаки та грамоти від командувача ООС дістались екіпажу, що представляв окрему танкову бригаду. Друге та третє місце, із врученням кубків, грамот, грошових сертифікатів на суму у три та дві тисячі відповідно, дістались представникам однієї з механізованих бригад та танкістам морської піхоти.

Змагання на найкращий танковий екіпаж Обєднаних сил відбулися на Донеччині 20
Змагання на найкращий танковий екіпаж Обєднаних сил відбулися на Донеччині 21

Дивіться також: "Дистанція 4,5 кілометри, ракета поцілила чітко між баштою і корпусом": як майор Олексій Семиженко провів найуспішніший бій протитанкової батареї "Штурм-С". ВIДЕО

Змагання на найкращий танковий екіпаж Обєднаних сил відбулися на Донеччині 22

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3138586
 
   
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Потрібно в першу чергу тренуватись стріляти штатними керованими протитанковими реактивними снарядами по рухомим мішеням в різних ситуаціях, в ходу, в диму, під обстрілом ворога, і обов'язково вночі. Так ми будемо перевіряти чи працює штатне обладнання для стрільби керованими ************, чи зберегли свої властивості старі ********** і чи вміють танкисти обслуговувати, налаштовувати та використовувати складну апаратуру наведення керованих снарядів на ціль!
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А смугу перешкод - проходити разом зі штатною зброєю, тобто - танком!
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Танк в першу чергу машина для швидкого і безпечного відстрілу звичайних *********** по противнику. Якраз таке використання в війні було найефективніше. Те саме можу сказати навіть про протитанкові 100-мм рапіри. Коли хлопці просто швидко закидали кацапам по вимозі розвідки кілька десятків снарядів за 3-6 км, сєпарня несла найбільші втрати. Керованих ракет для рапір ніхто і не бачив, у них для такого діла були простенькі фаготи. Дьошево і сєрдіто
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Противотанковые пушки наверное уже отжили своё. Слишком они громоздкие и тяжёлые. Единственное чем они могут быть лучше ПТУРов - возможность стрелять кинетическими снарядами (от которых не помогает динамическая зашита и различные экраны). Но за то эти снаряды не могут бить так далеко как ПТУРы.

То что Рапиры до сих пор воюют - это не от хорошей жизни.
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Вітаю всіх хлопців, котрі приймали участь в змаганнях..Вони кращі.. Сам танкіст , після строкової в інституті була саме танкова військова кафедра.. З власних вражень - в танку тісно, темно, дуже шумно й дуже смердить горілим порохом після пострілу гармати.. Танкісти - справжні залізні люди, з залізною волею і відчайдушністю.. Коли з боку дивишся на роботу танкової гармати з включеним стабілізатором , і все це на ходу танка по нерівному полю- дуже не хотілося б бути в перехресті прицілу цієї гармати в момент пострілу..
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А отрегулировать работу системы продувки ствола ума не хватило? Меньше воняло бы. Хотя, кончено, полу-сгораемая гильза воняет не меньше. С чем соглашусь, так с тем что танкисты - железные ребята. Ни за какие коврижки не полезу в этот металлический гроб. Да и слава Богу рост не позволяет.
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