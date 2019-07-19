EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Події, Фоторепортаж
  1917  20
Все про:Київ (6286) контрабанда (956) митниця (533) ДФС (2270)

 Майже 100 картин 19-го століття виявили на митниці в Києві. ФОТОрепортаж

Столичні митники затримали вантажівку з 98 старовинними полотнами XIX століття.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

"Київською міською митницею ДФС у вантажівці з дерев'яними рамами для картин, яка прибула в Україну з Франції, виявлені 98 художніх полотен, найстаріше з яких датовано 1842 роком. Всі картини були приховані від митного контролю між сучасними дерев'яними рамками", - йдеться в повідомленні.

Одержувачем цього вантажу мав стати француз за походженням, який з 2017 року є громадянином України. Однак досі ця людина так і не з'явилася в Київську міську митницю ДФС.

За попередньою візуальною оцінкою експертів, кілька полотен мають цінність. Однак про їхню остаточну культурну і матеріальну цінність можна буде говорити після проведення відповідної експертизи. На сьогодні картини перебувають у зоні митного контролю Київської міської митниці ДФС, триває огляд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У порту Чорноморська виявлено 2 тонни фарби з Ірану, що містить прекурсор для виготовлення наркотиків, - Держприкордонслужба. ФОТО

Нині в діях осіб, які організували цю угоду, вбачаються ознаки порушення митних правил, відповідальність за яке передбачена ст. 483 Митного кодексу України - переміщення з приховуванням від митного контролю. Санкції статті передбачають штраф у розмірі 100 відсотків вартості товару і його конфіскацію.

Після завершення всіх митних формальностей буде складено протокол про порушення митних правил.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Двох громадян Китаю затримали в "Борисполі" з майже 7 кг бурштину, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Майже 100 картин 19-го століття виявили на митниці в Києві 01
Майже 100 картин 19-го століття виявили на митниці в Києві 02
Майже 100 картин 19-го століття виявили на митниці в Києві 03
Майже 100 картин 19-го століття виявили на митниці в Києві 04
Майже 100 картин 19-го століття виявили на митниці в Києві 05
Майже 100 картин 19-го століття виявили на митниці в Києві 06
Майже 100 картин 19-го століття виявили на митниці в Києві 07
Майже 100 картин 19-го століття виявили на митниці в Києві 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3138555
 
 
 Топ коментарі
 
Дурачек))) читать умеешь?
Картины не вывозили...а ввозили в Украину!)))
Видать ПЕПа тебе по ночам гадит прям в штаны...пока ты во сне ЗЕ на велике созерцаешь...
 показати весь коментар
 
Тупой хфанцуз не знал что в Украине нужно делится со всеми!)))
А пошел бы с двойным гражданством от некой партии СН...все у него было бы тип топ....
 показати весь коментар
 
98 полотен... Можно открывать галерею. Или музей.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Господи ну почему люди соберают сокровище на земле....
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
сейчас начнётся грандиозный драп свиношушеры !!!
погранцы,держите границу,а то мрази всё вывезут !!!
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
некоторые давно картины вывезли в испанское бунгало )))
 показати весь коментар
 
Дурачек))) читать умеешь?
Картины не вывозили...а ввозили в Украину!)))
Видать ПЕПа тебе по ночам гадит прям в штаны...пока ты во сне ЗЕ на велике созерцаешь...
 показати весь коментар
 
 
Электорат шаурмы не умеет читать .... для дэбилов зелёных вместо предвыборной программы записывали видеоролики Слуги народа , Сватов и так далее .... 1+1 включил и хаваешь .... хаваешь .... хаваешь
 показати весь коментар
 
 
Тупой хфанцуз не знал что в Украине нужно делится со всеми!)))
А пошел бы с двойным гражданством от некой партии СН...все у него было бы тип топ....
 показати весь коментар
 
 
98 полотен... Можно открывать галерею. Или музей.
 показати весь коментар
 
 
Смешно !!!!!
Этот мусор не имеет ни культурной ни к сожалению никакой материальной ценности
цензор проснитесь....
 показати весь коментар
 
Посто в ГФС нужно дать в массы сенсацию...
Мол смотри солнцеликий ЗЕ! МИ РАБОТАЕМ АКИ ЧЕРТИ....землю роем и днем и ночью)))
 показати весь коментар
 
 
Все картины были скрыты от таможенного контроля между современными деревянными рамками" ..

сама дешева картина маслом таких розмірів коштує косарь, навіть якщо це непотріб.
98 *1к* на курс... так що там полюбасу будуть питання.
 показати весь коментар
 
"Киевской городской таможней ГФС в грузовике с деревянными рамами для картин, прибывшем в Украину из Франции, обнаружены 98 художественных полотен, старейшее из которых датировано 1842 годом. Все картины были скрыты от таможенного контроля между современными деревянными рамками"

Что плохого?
 показати весь коментар
 
ГФС не ролучил хабар...
Це посягательство на благосостояние граждан Украины))))
 показати весь коментар
 
 
...на благосостояние отдельных категорий "граждан" Украин (чинуш в погонах)!...
 показати весь коментар
 
Это из тех, что Янык не успел припрятать
 показати весь коментар
 
не понимаю я термин "культурная ценность", когда этот идиотизм и ФЕОДАЛИЗМ закончится и СВОБОДНЫМ ЛЮДЯМ (которых держат за рабов) позволено будет покупать и продавать что угодно и никакое "государство" не будет "совать свой нос" в частные (приватные дела) и в том числе рыться в грязном белье, заглядывая под одеяла!
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоПодіїМайже 100 картин 19-го століття виявили на митниці в Києві. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору