 Парубій замість нардепів покликав до Ради дітей та Мінгареллі. ФОТО

Про це повідомляє журналістка Ірина Ромалійська, передає Цензор.НЕТ.
"Спікер Андрій Парубій сесійну залу таки відкрив, як і просив Зеленський. Для дітей", - написала вона в коментарі до знімків.
На фото також помітно главу Представництва ЄС в Україні Х’юга Мінгареллі.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної Ради Андрія Парубія з проханням скликати позачергове пленарне засідання парламенту у четвер, 18 липня, для розгляду внесених до парламенту главою держави законопроєктів. Після того як спікер не зробив цього, Зеленський заявив, що подальших дій з Парубієм як зі спікером ВР він "більше не бачить".
Всего на отдых вывезли 118 детей. Из них детей АТОшников - только четверо.
Остальные - дети и внуки трех замов городского головы Краматорска
дети депутатов городского совета Краматорска, дети подконтрльных депутатам руководителей предприятий и т.д.)))
Детишек вижу там десяток а в основном спины толстых тёток и заточку курицы ромалийской на переднем фоне. А ну и представителей Шария))) Шарики красные))) Ахахаха! Шарій наближається)))
или потому шо там все такие?
это называется ты спекулируешь на теме АТО и войны как твой хазяин Парашенко..............
а если у человека умственные отклонения это не говорит о том шо он неполноценный для общества
в то же время он не может быть руководителем тем более Верховной Рады по понятным причинам
и бегал он на Евромайдане не просто так впрочем как и появившийся там пару раз Парашенко
или например его сын который за 2 месяца до парламентских выборов поехал в АТО где проживал вместе с Гелетеем в одной комнате под охраной 20 спецназовцев...................
НУ ТАДА СМАТРИ ФОТО ПАРАШЕНКО с ПУКИНЫМ КАКАЯ ПОКОРНОСТЬ У ПАРАШЕНКО....
Бомжей еще можно..... в ВР и хавчик дешевый......