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 Політика України
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Все про:ВР (5198) діти (1608) Парубій (1148) Мінгареллі (186)

 Парубій замість нардепів покликав до Ради дітей та Мінгареллі. ФОТО

Сьогодні у Верховній Раді зібралися не нардепи, а діти.

Про це повідомляє журналістка Ірина Ромалійська, передає Цензор.НЕТ.

"Спікер Андрій Парубій сесійну залу таки відкрив, як і просив Зеленський. Для дітей", - написала вона в коментарі до знімків.

На фото також помітно главу Представництва ЄС в Україні Х’юга Мінгареллі.

Парубій замість нардепів покликав до Ради дітей та Мінгареллі 01
Парубій замість нардепів покликав до Ради дітей та Мінгареллі 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парубій - Зеленському: Весь запал для сесії вичерпався. Рада не братиме участі в сумнівних незаконних шоу

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної Ради Андрія Парубія з проханням скликати позачергове пленарне засідання парламенту у четвер, 18 липня, для розгляду внесених до парламенту главою держави законопроєктів. Після того як спікер не зробив цього, Зеленський заявив, що подальших дій з Парубієм як зі спікером ВР він "більше не бачить".

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3138502
 
   
 Топ коментарі
 
Це не перший раз. зазвичай це або діти сироти, діти загиблих героїв АТО або обдаровані діти - переможці різних олімпіад та конкурсів...
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смачно макнул зелёную соплю мордой в дерьмо. браво! Парубий вместо нардепов позвал в Раду детей и Мингарелли - Цензор.НЕТ 1495
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Це не перший раз. зазвичай це або діти сироти, діти загиблих героїв АТО або обдаровані діти - переможці різних олімпіад та конкурсів...
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Уверены? Не как из Краматорска в прошлом году в Хорватию детишек отправляли?
Всего на отдых вывезли 118 детей. Из них детей АТОшников - только четверо.
Остальные - дети и внуки трех замов городского головы Краматорска

дети депутатов городского совета Краматорска, дети подконтрльных депутатам руководителей предприятий и т.д.)))
Детишек вижу там десяток а в основном спины толстых тёток и заточку курицы ромалийской на переднем фоне. А ну и представителей Шария))) Шарики красные))) Ахахаха! Шарій наближається))) Парубій замість нардепів покликав до Ради дітей та Мінгареллі - Цензор.НЕТ 5376
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Ну так то курортна Хорватія, а це якась Верховна Рада... Кому вона тре? Явно не дітям чинуш. Мене от в школі теж за перемоги на олімпіадах возили на екскурсії різні, але мої батьки не депутати і не чиновники.
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Ну прямо ловили серед літа і тягли наприклад в Раду екскурсію?
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Ну не в Раду, але в Софіївку возили... І що значить тягнули? Я думаю, бажаючих поїхати на шарову екскурсію вистачає навіть у Києві. тим паче в парламент. Я от з народження в Києві. але там ніколи не був...
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А мені в школі показували по телевізору 27 з'їзд КПСС, за просто так.
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К детям клоуна надо вот и весь цирк под куполом
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Так картавый клоун это все и организовал.
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Нехай діти там і полишаються на 5 років - буде більше користі.
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если по сравнению с твоим Педей, так это точно.
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Вау, що боїшся за своє реноме - перейшов на звичайний шрифт, щоб розумнішим здаватися, Парубий вместо нардепов позвал в Раду детей и Мингарелли - Цензор.НЕТ 6737 00-Андрей Лысенко 3469e115 Парубий вместо нардепов позвал в Раду детей и Мингарелли - Цензор.НЕТ 8927
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СОЕВЫЙ ЭТО МОЕ ДЕЛО КАКИМ ШРИФТОМ ПИСАТЬ ТЫ СОСИ РАШЕН НЕ ОТВЛЕКАЙСЯ.
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тогда в спам,раз с одного раза не доходит Парубій замість нардепів покликав до Ради дітей та Мінгареллі - Цензор.НЕТ 2437
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ПАЛУБИЮ МОЖНО ОН СО СПРАВКОЙ.

Парубий вместо нардепов позвал в Раду детей и Мингарелли - Цензор.НЕТ 4246
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нікчемо, а карикатури на людей з іншими хворобами маєш?
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это не карикатура, а факт!!! и если больной тогда почему руководит парламентом?

или потому шо там все такие?
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з таким підходом, ти і до калік АТОвців доберешся..... якщо ти адекватний, то повинен розділяти розумові відхилення і фізичні вади, які не перешкоджають людині бути повноцінним членом суспільства..... коли Парубій бігав по Майдану під кулями, ти сидів тихенько на дивані
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порохобот причем тут война и АТО

это называется ты спекулируешь на теме АТО и войны как твой хазяин Парашенко..............

а если у человека умственные отклонения это не говорит о том шо он неполноценный для общества

в то же время он не может быть руководителем тем более Верховной Рады по понятным причинам

и бегал он на Евромайдане не просто так впрочем как и появившийся там пару раз Парашенко

или например его сын который за 2 месяца до парламентских выборов поехал в АТО где проживал вместе с Гелетеем в одной комнате под охраной 20 спецназовцев...................
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кацапе, ми зараз обговорюємо проблеми з дикцією в Парубія, чи ти плавно відходиш на іншу тему?....і не треба мені тут розказувати про петьку - і без тебе все знаю
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Я тобі великий секрет відкрию, там у цій довідці на Парубія вказана неправильна адреса лікарні Червонограда. Вона не на Клюсовській (як там написано), а на Івасюка, при совку це була вулиця Галана. Так що це мало того що фейк, так ще й дуже топорно зроблений...
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подивимось, яких ви, зебіли, понавибираєте післязавтра
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А вот и картинки с ватных сливных бачков пошли. Ты лахтюк, или просто идиот?
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КАЦАП ПОЧЕМУ ПОД АВСТРАЛИЙСКИМ ФЛАГОМ ПИШЕШЬ? ФСБ НЕ РАЗРЕШАЕТ? Парубій замість нардепів покликав до Ради дітей та Мінгареллі - Цензор.НЕТ 8195

НУ ТАДА СМАТРИ ФОТО ПАРАШЕНКО с ПУКИНЫМ КАКАЯ ПОКОРНОСТЬ У ПАРАШЕНКО....


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как будто одно исключает другое...лахтюк-идиот.может их по єтому признаку там и подбирают
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Якщо Мінгареллі тут, значить ЄС одобряє такий крок і не підтримує позачергову сесію...
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смачно макнул зелёную соплю мордой в дерьмо. браво!
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Детей в зале больше, чем в среду и пятницу - дупутатов.
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А че не вооруженную титушню?
Бомжей еще можно..... в ВР и хавчик дешевый......
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Кацап, якщо твої діти бтмжують, то нас це не стосується.
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Пид-с, если ты тр-ш своих 2 сыновей, то я тут причем?
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А Зебіла не запросили? Знову буде істерика.
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Все хорошо, но Парубий в Раде как-то не очень хорошо смотрится.... Ермолку бы натянул что-ли или/и лапсердак одел. Он оскорбляет новую команду, между прочим, так что должен подать в отставку.
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там, где не наварить бабла - пагубий никогда не прогнется лишний раз.
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Дешевый пиар. Ну да ладно, скоро самого туда только на экскурсию пускать будут Парубій замість нардепів покликав до Ради дітей та Мінгареллі - Цензор.НЕТ 8222
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Добре, шо це картаве чмо, яке пов'язане з вбивствами на Майдані, вже не буде спікером.
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниПарубій замість нардепів покликав до Ради дітей та Мінгареллі. ФОТО
 
 
 
 
 
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