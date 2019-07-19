 Задзеркалля, методичка Путіна, ЗеТаємниця. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

По приколу можна тільки голосувати...

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А як же "русский мир"...?

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Скільки можна?

... вечерю 4 рази розігрівала ...

...ти?

Такі люди - і на свободі

Ніхто не забув

Ласкаво просимо в Америку!

Задзеркалля

Що там далі в методичці?

ЗеТаємниця

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