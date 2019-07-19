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 Задзеркалля, методичка Путіна, ЗеТаємниця. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Задзеркалля, методичка Путіна, ЗеТаємниця. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

По приколу можна тільки голосувати...

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Задзеркалля, методичка Путіна, ЗеТаємниця. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Телефонуйте 666 безкоштовно з усіх операторів!

Задзеркалля, методичка Путіна, ЗеТаємниця. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

А як же "русский мир"...?

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Задзеркалля, методичка Путіна, ЗеТаємниця. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Скільки можна?

Задзеркалля, методичка Путіна, ЗеТаємниця. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

... вечерю 4 рази розігрівала ...

Задзеркалля, методичка Путіна, ЗеТаємниця. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

...ти?

Задзеркалля, методичка Путіна, ЗеТаємниця. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Такі люди - і на свободі

Задзеркалля, методичка Путіна, ЗеТаємниця. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Ніхто не забув

Задзеркалля, методичка Путіна, ЗеТаємниця. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Ласкаво просимо в Америку!

Задзеркалля, методичка Путіна, ЗеТаємниця. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Задзеркалля

Задзеркалля, методичка Путіна, ЗеТаємниця. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Що там далі в методичці?

Задзеркалля, методичка Путіна, ЗеТаємниця. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

ЗеТаємниця

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3138494
 
   
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У ЗЕбилов прям горит. Барина ЗЕкловуна абидели..аа...парахаботы, все - все парахаботы..Алярм..все на защиту барина!!! аа пачиму на Петю нет фотожаб..ааа .. прочь руки ат нашего кловуна - царька..!!
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Хорошо над Кловуном прикалолись!
Все правда.
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Ездюки - миротворцы, лучше и не скажешь.
Не, можно: ездуны, ездецы, ездуки, но самое главное, что миротворцы.
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Що ж таке, що глав-хряка не намалювали?
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Даже не фотошоп:

Задзеркалля, методичка Путіна, ЗеТаємниця. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1062

Подпись сами знаете Задзеркалля, методичка Путіна, ЗеТаємниця. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4533
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порохоботы жгите еще до 21 числа осталось немного.
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Зелеотсосы кремлевские, вам тоже долго радоваться не придется, Майдан вас ждет!
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Свідетелі презЕ в очікуванні... Задзеркалля, методичка Путіна, ЗеТаємниця. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9979 Не чекайте, Порох- екс-президент. Тепер всі "лаври", по праву 73%, належать вашому улюбленому презЕ з "наріду"
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О,зебілоїд прокинувся.Ти був в комі?..Подзвони Баканову,склади рапорт.
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я думаю если взять кирпич и плоской стороной ***.нить со всей дури по харе Бойко, получится еще один Медвейчук

Задзеркалля, методичка Путіна, ЗеТаємниця. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1561
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