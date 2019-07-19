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 Український воїн Богдан Бігус загинув 18 липня під час виконання бойового завдання в зоні ООС. ФОТО

Вчора, 18 липня, у зоні проведення Операції Об'єднаних Сил від смертельних поранень, яких дістав під час бойового завдання, загинув Богдан Дмитрович Бігус, 1991 року народження, мешканець міста Хмельницький, старший солдат, військовослужбовець 8-го полку оперативного призначення.

Про це повідомляє місцеве видання ye.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Богдан Бігус загинув під час виконання бойового завдання. Він разом зі своїм товаришем повертався з завдання та натрапив на розтяжку. Наш земляк дістав множинне осколкове поранення та відразу загинув. Його товариш у важкому стані. У хмельничанина залишалася мати, дружина та двоє дітей. Інформація про те, коли Богдана привезуть до Хмельницького і коли відбудеться з ним прощання ще не відома", - розповів координатор Центру допомоги учасникам АТО у Хмельницькій області Володимир Шрубковський.

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Про дату та час прощання буде повідомлено додатково.

У нього залишилися мати, дружина та двоє дітей.

Український воїн Богдан Бігус загинув 18 липня під час виконання бойового завдання в зоні ООС 01

Український воїн Богдан Бігус загинув 18 липня під час виконання бойового завдання в зоні ООС 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3138455
 
Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниУкраїнський воїн Богдан Бігус загинув 18 липня під час виконання бойового завдання в зоні ООС. ФОТО
 
 
 
 
 
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