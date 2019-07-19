EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України, Фоторепортаж
  8888  28
Все про:Зеленський (2157) Міноборони (2678) ЗСУ (304)

 Зеленський оглянув нові житлові модулі для бійців на фронті: 22 липня стартують торги щодо модулів на 600 осіб. ФОТОрепортаж

Військовослужбовці на першій і другій лінії оборони будуть забезпечені комфортними мобільними житловими модулями.

Про це розповів Президент Володимир Зеленський під час презентації зразків таких житлових контейнерів у Міністерстві оборони, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

"Ми робимо все для того, аби покращити житлові умови проживання особового складу в районі ООС. З огляду на це, було підготовлено декілька варіантів мобільних комплексів, які будуть запропоновані і відправлені на Схід України", - зазначив міністр оборони Степан Полторак.

Мобільні комплекси облаштовані всім необхідним для побуту - вбиральнями, душовими кабінами, кондиціонерами, пральними машинами, обігрівачами тощо. Такі комплекси можна використовувати й для зберігання зброї, адже вони легко транспортуються і швидко встановлюються.

"Є певні особливості: на першій лінії фронту мобільні модулі будуть вбудовані в землю і обладнані зовсім по-іншому варіанту, тому що на лінії зіткнення противник перебуває на відстані дальності прямого вистрілу і є велика наявність загрози для життя наших військових", - додав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вперше за 23 роки на полігоні "Повурськ" проведено випробування авіаційного ракетного озброєння, - Міноборони

Крім того, сьогодні було проанонсовано, що з понеділка стартують відкриті торги із закупівлі мобільних комплексів на 600 осіб, які можуть бути використані у вигляді штабу, госпіталю, їдальні, пральні тощо.

Зеленський оглянув нові житлові модулі для бійців на фронті: 22 липня стартують торги щодо модулів на 600 осіб 01
Зеленський оглянув нові житлові модулі для бійців на фронті: 22 липня стартують торги щодо модулів на 600 осіб 02
Зеленський оглянув нові житлові модулі для бійців на фронті: 22 липня стартують торги щодо модулів на 600 осіб 03
Зеленський оглянув нові житлові модулі для бійців на фронті: 22 липня стартують торги щодо модулів на 600 осіб 04
Зеленський оглянув нові житлові модулі для бійців на фронті: 22 липня стартують торги щодо модулів на 600 осіб 05
Зеленський оглянув нові житлові модулі для бійців на фронті: 22 липня стартують торги щодо модулів на 600 осіб 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3138447
 
   
 Топ коментарі
 
ваша претензія до матеріалів не зовсім зрозуміла. всередині обшита осб-плитами, ніякого запаху вони не мають, приємний матеріал. звісно воно горюче, бо дерево, але це вирішується обробкою антипіреном, впевнений, що тут така обробка проведена. ззовні залізо, що теж цілком логічно. очевидно, що між залізом і осб є шар утеплювача, крім того там є кондиціонер і підігрів. а які конкретно, на вашу думку, потрібно було використовувати матеріали - ззовні та всередині??
 показати весь коментар
 
Порошенко выдавал военным квартиры, а вы живите в собачьих будках. Подчеркнул Зеленский!
 показати весь коментар
 
теперь ЗЕБЕня сможет смело бросить в лицо Пороху:

"Я таки построил!!!!
Ее !!!!
Эту Вашу !!!!
Собачью будку !!!!!!" Минобороны представило мобильное жилье с удобствами для военных: завтра его отправят на тестирование в зону ООС - Цензор.НЕТ 6478
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Так это переделаные морские контейнеры Минобороны представило мобильное жилье с удобствами для военных: завтра его отправят на тестирование в зону ООС - Цензор.НЕТ 7635
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Порошенко выдавал военным квартиры, а вы живите в собачьих будках. Подчеркнул Зеленский!
 показати весь коментар
 
 
теперь ЗЕБЕня сможет смело бросить в лицо Пороху:

"Я таки построил!!!!
Ее !!!!
Эту Вашу !!!!
Собачью будку !!!!!!" Минобороны представило мобильное жилье с удобствами для военных: завтра его отправят на тестирование в зону ООС - Цензор.НЕТ 6478
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
при Порохе строили ракеты,
при ЗЕБЕне - собачьи будки.

крепчает армия !!! Минобороны представило мобильное жилье с удобствами для военных: завтра его отправят на тестирование в зону ООС - Цензор.НЕТ 3504
 показати весь коментар
 
 
Ах воно оно как!

А мне казалось, что ракеты лучшее оружие, чем собачьи будет 😂
 показати весь коментар
 
на первой линии вкапывать контейнеры?... практически незаметное занятие...
 показати весь коментар
 
 
ну так не написано что для первой, а для 2й и 3й вполне, зимой будет где перекантоватся.
 показати весь коментар
 
 
Полторака, падлу, самого туди загнати, в ту консервну банку, яка всередині обшита вонючим отруйним горючим матаріалом і виставити на сонці... Куди б і поділись би тоді ці "варанти" - відразу б знайшлись якісні негорючі нетеплопровідні матеріали!
 показати весь коментар
 
 
ваша претензія до матеріалів не зовсім зрозуміла. всередині обшита осб-плитами, ніякого запаху вони не мають, приємний матеріал. звісно воно горюче, бо дерево, але це вирішується обробкою антипіреном, впевнений, що тут така обробка проведена. ззовні залізо, що теж цілком логічно. очевидно, що між залізом і осб є шар утеплювача, крім того там є кондиціонер і підігрів. а які конкретно, на вашу думку, потрібно було використовувати матеріали - ззовні та всередині??
 показати весь коментар
 
 
Я в 1997 півроку прожив у такому будиночку, ніякого дерева італійці туди не пхали, все було металеве, могла тільки фарба облупитись. А взагалі рішення вірне, ось тільки не зрозуміло, чому аж на шостому році війни? Цей варіант чверть століття в НАТО використовують, а полторушка подав шостому як винахід його особистий мабуть! )))

Утеплювач важливий дуже, але знаючи, як у нас горять будинки, утеплені ззовні дешевим мотлохом, можно спрогнозувати, що і там теж саме покладуть!.
 показати весь коментар
 
утеплено воно найімовірніше мінватою, яка не горить. а на будинках горить пінопласт, його насправді взагалі не можна використовувати в якості утеплювача, але у нас використовують через дешевизну і норми дозволяють.
а чому зробили аж на шостому році війни... згадайте нашу армію шість років тому - не було взагалі нічого, тільки те, що залишилось від совка, ми відставали від армій НАТО років на 50. і подивіться зараз - на екіпіровку, на новітню зброю, на нові ******* казарми, на харчування, на розмір виплат військовим - це ж вже зовсім інший рівень. тобто за 5 років проведена величезна робота! і тепер ми відстаємо вже років на 10-15, тобто за 5 років ми надолужили відставання років у 30. але ще купу всього треба зробити - практично відсутній флот, авіація, недостатня ППО - все це мусило б робитися в наступні 5 років, але тепер... хтозна.. ну ось хоча б мобільне житло доробили (зрозуміло, що робота над чим проектом почалась ще пару років назад, а зєлєнскій зараз попіарився на тому, до чого не мав жодного стосунку)
 показати весь коментар
 
 
Перестаньте вихилятися,мов п*яна воша на гребінці отим:"а пам*ятаєте,що було п*ять років тому?".Добре пам*ятаємо,особливо морально-бойовий стан ЗС, а для цього багато грошей не потрібно. а тільки СЛІПИЙ патриотизм!.Якщо ви бажаєте довести,що ЩОСЬ путнє сталося у ЗС за ці п*ять років війни - це відверте нерозуміння жалюгідного стану ******** ЗС,бо за ці п*ять років війни,вони повинні були розвиватися п*ятимильними кроками,а керівництво держави,ЗС,нарід.повинні працювати в режимі- 24/7!!!.Так,що ніякої "величезної" роботи ні керівництво держави,ні ЗС за п*ять років не вели.окрім безмозглої показухи та хизування і постійної брехні, а більшість робив сам по собі нарід.через волонтерів!.Тож досить оцієї ху й ні:"Апам*ятаєте?" Тре називати речи своїми іменами!.
 показати весь коментар
 
А якщо цьому чотири рази відкосившому з цих будок зробити ОПУ - скільки він там протягне?
 показати весь коментар
 
бл...вагончик пофарбували і поставили ліжка--скільки то коштує?
 показати весь коментар
 
мы в Марике такой себе сделали в 2017 году. Контейнер волонтеры подогнали. На ремонт и обустройство ушло где-то 28000 грн. Только там м вчетвером жили. Дискомфорт. Осенью мыши в переборках задолбали - ничем не выгонишь, они как в танке там, а травить - они потом воняют долго. Я потом в палатку ушел.
 показати весь коментар
 
 
от і я про те ж..показуха і відмивання бабла..в савецкі часи були складні деревяно-панельні домики..у нас один офіцер собі на дачу навіть забрав..дерево не залізо--особливо зимою..і складаються як карточний будиночок..
а вони взяли списані вагонні контейнери пофарбували і аля житло
 показати весь коментар
 
А что, в палатках лучше ? Интересно мнение военных, для которых делаются эти блоки...
 показати весь коментар
 
 
Писец. Мы в таком в Марике вчетвером жили. Это был кошмар! Летом сумки, шмотки даже сложить некуда было. Я уже не говорю про зиму. Зимой вещей намного больше, они постоянно мокрые и т.д.
 показати весь коментар
 
 
Мосейчук должна обкончаться. Нет, она просто ОБЯЗАННА это сделать публично в прямом эфире и эротично прокричать: "О, ЗЕЛЕНСКИЙ, ты мой ПреЗЕдент!!!"
 показати весь коментар
 
может стоило посмотреть как кубрики на кораблях устроены ? в тех контейнерах в два раза больше народу жить могло б - а то для 4х человек дороговато выходит - головой нужно думать а не якобы заботой о солдатиках
 показати весь коментар
 
Потребовалось целых пять лет,что бы начать создавать нормальные условия для наших бойцов.Не показухой заниматься с парадами разными,а создавать солдатам человеческие условия быта на передовой.Жаль только,что пять лет потеряли.Предыдущему президенту некогда было такими мелочами заниматься,все офшоры,Мальдивы,фабрики рошены,парады разные время занимали.А человек не собака,существо живучее,не сдохнет.
 показати весь коментар
 
Клоун который скрывался от призыва в армию теперь смотрит на эти модули как баран на новые ворота
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниЗеленський оглянув нові житлові модулі для бійців на фронті: 22 липня стартують торги щодо модулів на 600 осіб. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору