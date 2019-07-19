 Зеленський оглянув нові житлові модулі для бійців на фронті: 22 липня стартують торги щодо модулів на 600 осіб. ФОТОрепортаж

Про це розповів Президент Володимир Зеленський під час презентації зразків таких житлових контейнерів у Міністерстві оборони, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.
"Ми робимо все для того, аби покращити житлові умови проживання особового складу в районі ООС. З огляду на це, було підготовлено декілька варіантів мобільних комплексів, які будуть запропоновані і відправлені на Схід України", - зазначив міністр оборони Степан Полторак.
Мобільні комплекси облаштовані всім необхідним для побуту - вбиральнями, душовими кабінами, кондиціонерами, пральними машинами, обігрівачами тощо. Такі комплекси можна використовувати й для зберігання зброї, адже вони легко транспортуються і швидко встановлюються.
"Є певні особливості: на першій лінії фронту мобільні модулі будуть вбудовані в землю і обладнані зовсім по-іншому варіанту, тому що на лінії зіткнення противник перебуває на відстані дальності прямого вистрілу і є велика наявність загрози для життя наших військових", - додав міністр.
Крім того, сьогодні було проанонсовано, що з понеділка стартують відкриті торги із закупівлі мобільних комплексів на 600 осіб, які можуть бути використані у вигляді штабу, госпіталю, їдальні, пральні тощо.
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"Я таки построил!!!!
Ее !!!!
Эту Вашу !!!!
Собачью будку !!!!!!"
при ЗЕБЕне - собачьи будки.
крепчает армия !!!
А мне казалось, что ракеты лучшее оружие, чем собачьи будет 😂
Утеплювач важливий дуже, але знаючи, як у нас горять будинки, утеплені ззовні дешевим мотлохом, можно спрогнозувати, що і там теж саме покладуть!.
а чому зробили аж на шостому році війни... згадайте нашу армію шість років тому - не було взагалі нічого, тільки те, що залишилось від совка, ми відставали від армій НАТО років на 50. і подивіться зараз - на екіпіровку, на новітню зброю, на нові ******* казарми, на харчування, на розмір виплат військовим - це ж вже зовсім інший рівень. тобто за 5 років проведена величезна робота! і тепер ми відстаємо вже років на 10-15, тобто за 5 років ми надолужили відставання років у 30. але ще купу всього треба зробити - практично відсутній флот, авіація, недостатня ППО - все це мусило б робитися в наступні 5 років, але тепер... хтозна.. ну ось хоча б мобільне житло доробили (зрозуміло, що робота над чим проектом почалась ще пару років назад, а зєлєнскій зараз попіарився на тому, до чого не мав жодного стосунку)
а вони взяли списані вагонні контейнери пофарбували і аля житло