 Зеленський оглянув нові житлові модулі для бійців на фронті: 22 липня стартують торги щодо модулів на 600 осіб. ФОТОрепортаж

Про це розповів Президент Володимир Зеленський під час презентації зразків таких житлових контейнерів у Міністерстві оборони, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

"Ми робимо все для того, аби покращити житлові умови проживання особового складу в районі ООС. З огляду на це, було підготовлено декілька варіантів мобільних комплексів, які будуть запропоновані і відправлені на Схід України", - зазначив міністр оборони Степан Полторак.

Мобільні комплекси облаштовані всім необхідним для побуту - вбиральнями, душовими кабінами, кондиціонерами, пральними машинами, обігрівачами тощо. Такі комплекси можна використовувати й для зберігання зброї, адже вони легко транспортуються і швидко встановлюються.

"Є певні особливості: на першій лінії фронту мобільні модулі будуть вбудовані в землю і обладнані зовсім по-іншому варіанту, тому що на лінії зіткнення противник перебуває на відстані дальності прямого вистрілу і є велика наявність загрози для життя наших військових", - додав міністр.

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Крім того, сьогодні було проанонсовано, що з понеділка стартують відкриті торги із закупівлі мобільних комплексів на 600 осіб, які можуть бути використані у вигляді штабу, госпіталю, їдальні, пральні тощо.











