 Міноборони представило мобільне житло зі зручностями для військових: завтра його відправлять на тестування в зону ООС. ФОТОрепортаж

Про це розповів Президент Володимир Зеленський під час презентації зразків таких житлових контейнерів у Міністерстві оборони, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Було завдання поліпшити умови для наших хлопців, і не тільки для хлопців, для всіх, хто допомагає нашій армії, поліпшити умови... Тут підготовлені мобільні такі хатинки для військових, там все є найголовніше: є кондиціонери, є підігрів-пічка на зиму, там є окремі мобільні пральні", - зазначив Президент.
Крім того, за його словами, такі житлові модулі містять туалет і душ.
Глава держави зауважив, що щодо кількості мешканців модулів "ще сперечаються" - по четверо чи шестеро.
Він також поінформував, що є спеціальне житло як для першої лінії оборони, так і для другої.
"Пріоритетне завдання для України - це зупинити вогонь і закінчити війну, але ми маємо поліпшувати умови для наших військових, думаю, що нам це знадобиться і в мирних умовах, і для навчань будь-яких військових", - підкреслив Зеленський.
Разом з тим він зауважив, що є проєкти також і на цілі мобільні житлові містечка до 600 осіб, із понеділка мають бути щодо них оголошені тендери.
При цьому Президент наголосив, що необхідні кошти для цього є, а будуватимуть такі містечка вітчизняні компанії.
Зі свого боку міністр оборони Степан Полторак розповів, що залежно від місцезнаходження військовослужбовців житлові модулі можуть змінюватися.
"Є різні варіанти, і залежно від того місця, де вони застосовуватимуться, буде змінюватися комплектація, модель самого контейнера змінюватиметься. Якщо є небезпека життю наших військових, модулі будуть заглиблюватися в землю і трохи конструктивно змінюватимуться, щоб особовий склад не отримав ураження", - поінформував міністр.
Водночас він зазначив, що якщо модулі і не вкопуватимуться в землю та розміщуватимуться не на першій лінії оборони, то існують спеціальні інженерні засоби захисту контейнера, наприклад, проти ворожих диверсійних груп.
Полторак додав, що сьогодні-завтра перші житлові контейнери будуть відправлені в зону проведення ООС на тестування, і вже після цього буде укладатися договір на закупівлю великої партії модулів.
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"Я таки построил!!!!
Ее !!!!
Эту Вашу !!!!
Собачью будку !!!!!!"
при ЗЕБЕне - собачьи будки.
крепчает армия !!!
Утеплювач важливий дуже, але знаючи, як у нас горять будинки, утеплені ззовні дешевим мотлохом, можно спрогнозувати, що і там теж саме покладуть!.
а чому зробили аж на шостому році війни... згадайте нашу армію шість років тому - не було взагалі нічого, тільки те, що залишилось від совка, ми відставали від армій НАТО років на 50. і подивіться зараз - на екіпіровку, на новітню зброю, на нові ******* казарми, на харчування, на розмір виплат військовим - це ж вже зовсім інший рівень. тобто за 5 років проведена величезна робота! і тепер ми відстаємо вже років на 10-15, тобто за 5 років ми надолужили відставання років у 30. але ще купу всього треба зробити - практично відсутній флот, авіація, недостатня ППО - все це мусило б робитися в наступні 5 років, але тепер... хтозна.. ну ось хоча б мобільне житло доробили (зрозуміло, що робота над чим проектом почалась ще пару років назад, а зєлєнскій зараз попіарився на тому, до чого не мав жодного стосунку)
а вони взяли списані вагонні контейнери пофарбували і аля житло