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 Політика України, Фоторепортаж
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 Міноборони представило мобільне житло зі зручностями для військових: завтра його відправлять на тестування в зону ООС. ФОТОрепортаж

Військовослужбовці на першій і другій лінії оборони будуть забезпечені комфортними мобільними житловими модулями.

Про це розповів Президент Володимир Зеленський під час презентації зразків таких житлових контейнерів у Міністерстві оборони, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Було завдання поліпшити умови для наших хлопців, і не тільки для хлопців, для всіх, хто допомагає нашій армії, поліпшити умови... Тут підготовлені мобільні такі хатинки для військових, там все є найголовніше: є кондиціонери, є підігрів-пічка на зиму, там є окремі мобільні пральні", - зазначив Президент.

Крім того, за його словами, такі житлові модулі містять туалет і душ.

Глава держави зауважив, що щодо кількості мешканців модулів "ще сперечаються" - по четверо чи шестеро.

Він також поінформував, що є спеціальне житло як для першої лінії оборони, так і для другої.

"Пріоритетне завдання для України - це зупинити вогонь і закінчити війну, але ми маємо поліпшувати умови для наших військових, думаю, що нам це знадобиться і в мирних умовах, і для навчань будь-яких військових", - підкреслив Зеленський.

Разом з тим він зауважив, що є проєкти також і на цілі мобільні житлові містечка до 600 осіб, із понеділка мають бути щодо них оголошені тендери.

При цьому Президент наголосив, що необхідні кошти для цього є, а будуватимуть такі містечка вітчизняні компанії.

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Зі свого боку міністр оборони Степан Полторак розповів, що залежно від місцезнаходження військовослужбовців житлові модулі можуть змінюватися.

"Є різні варіанти, і залежно від того місця, де вони застосовуватимуться, буде змінюватися комплектація, модель самого контейнера змінюватиметься. Якщо є небезпека життю наших військових, модулі будуть заглиблюватися в землю і трохи конструктивно змінюватимуться, щоб особовий склад не отримав ураження", - поінформував міністр.

Водночас він зазначив, що якщо модулі і не вкопуватимуться в землю та розміщуватимуться не на першій лінії оборони, то існують спеціальні інженерні засоби захисту контейнера, наприклад, проти ворожих диверсійних груп.

Полторак додав, що сьогодні-завтра перші житлові контейнери будуть відправлені в зону проведення ООС на тестування, і вже після цього буде укладатися договір на закупівлю великої партії модулів.

Міноборони представило мобільне житло зі зручностями для військових: завтра його відправлять на тестування в зону ООС 01
Міноборони представило мобільне житло зі зручностями для військових: завтра його відправлять на тестування в зону ООС 02
Міноборони представило мобільне житло зі зручностями для військових: завтра його відправлять на тестування в зону ООС 03
Міноборони представило мобільне житло зі зручностями для військових: завтра його відправлять на тестування в зону ООС 04

Міноборони представило мобільне житло зі зручностями для військових: завтра його відправлять на тестування в зону ООС 05
Міноборони представило мобільне житло зі зручностями для військових: завтра його відправлять на тестування в зону ООС 06
Міноборони представило мобільне житло зі зручностями для військових: завтра його відправлять на тестування в зону ООС 07
Міноборони представило мобільне житло зі зручностями для військових: завтра його відправлять на тестування в зону ООС 08
Міноборони представило мобільне житло зі зручностями для військових: завтра його відправлять на тестування в зону ООС 09
Міноборони представило мобільне житло зі зручностями для військових: завтра його відправлять на тестування в зону ООС 10

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3138447
 
   
 Топ коментарі
 
ваша претензія до матеріалів не зовсім зрозуміла. всередині обшита осб-плитами, ніякого запаху вони не мають, приємний матеріал. звісно воно горюче, бо дерево, але це вирішується обробкою антипіреном, впевнений, що тут така обробка проведена. ззовні залізо, що теж цілком логічно. очевидно, що між залізом і осб є шар утеплювача, крім того там є кондиціонер і підігрів. а які конкретно, на вашу думку, потрібно було використовувати матеріали - ззовні та всередині??
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теперь ЗЕБЕня сможет смело бросить в лицо Пороху:

"Я таки построил!!!!
Ее !!!!
Эту Вашу !!!!
Собачью будку !!!!!!" Минобороны представило мобильное жилье с удобствами для военных: завтра его отправят на тестирование в зону ООС - Цензор.НЕТ 6478
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мы в Марике такой себе сделали в 2017 году. Контейнер волонтеры подогнали. На ремонт и обустройство ушло где-то 28000 грн. Только там м вчетвером жили. Дискомфорт. Осенью мыши в переборках задолбали - ничем не выгонишь, они как в танке там, а травить - они потом воняют долго. Я потом в палатку ушел.
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Так это переделаные морские контейнеры Минобороны представило мобильное жилье с удобствами для военных: завтра его отправят на тестирование в зону ООС - Цензор.НЕТ 7635
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Порошенко выдавал военным квартиры, а вы живите в собачьих будках. Подчеркнул Зеленский!
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теперь ЗЕБЕня сможет смело бросить в лицо Пороху:

"Я таки построил!!!!
Ее !!!!
Эту Вашу !!!!
Собачью будку !!!!!!" Минобороны представило мобильное жилье с удобствами для военных: завтра его отправят на тестирование в зону ООС - Цензор.НЕТ 6478
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коментар відмічено як спам  
 
при Порохе строили ракеты,
при ЗЕБЕне - собачьи будки.

крепчает армия !!! Минобороны представило мобильное жилье с удобствами для военных: завтра его отправят на тестирование в зону ООС - Цензор.НЕТ 3504
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на первой линии вкапывать контейнеры?... практически незаметное занятие...
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ну так не написано что для первой, а для 2й и 3й вполне, зимой будет где перекантоватся.
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Полторака, падлу, самого туди загнати, в ту консервну банку, яка всередині обшита вонючим отруйним горючим матаріалом і виставити на сонці... Куди б і поділись би тоді ці "варанти" - відразу б знайшлись якісні негорючі нетеплопровідні матеріали!
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ваша претензія до матеріалів не зовсім зрозуміла. всередині обшита осб-плитами, ніякого запаху вони не мають, приємний матеріал. звісно воно горюче, бо дерево, але це вирішується обробкою антипіреном, впевнений, що тут така обробка проведена. ззовні залізо, що теж цілком логічно. очевидно, що між залізом і осб є шар утеплювача, крім того там є кондиціонер і підігрів. а які конкретно, на вашу думку, потрібно було використовувати матеріали - ззовні та всередині??
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Я в 1997 півроку прожив у такому будиночку, ніякого дерева італійці туди не пхали, все було металеве, могла тільки фарба облупитись. А взагалі рішення вірне, ось тільки не зрозуміло, чому аж на шостому році війни? Цей варіант чверть століття в НАТО використовують, а полторушка подав шостому як винахід його особистий мабуть! )))

Утеплювач важливий дуже, але знаючи, як у нас горять будинки, утеплені ззовні дешевим мотлохом, можно спрогнозувати, що і там теж саме покладуть!.
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утеплено воно найімовірніше мінватою, яка не горить. а на будинках горить пінопласт, його насправді взагалі не можна використовувати в якості утеплювача, але у нас використовують через дешевизну і норми дозволяють.
а чому зробили аж на шостому році війни... згадайте нашу армію шість років тому - не було взагалі нічого, тільки те, що залишилось від совка, ми відставали від армій НАТО років на 50. і подивіться зараз - на екіпіровку, на новітню зброю, на нові ******* казарми, на харчування, на розмір виплат військовим - це ж вже зовсім інший рівень. тобто за 5 років проведена величезна робота! і тепер ми відстаємо вже років на 10-15, тобто за 5 років ми надолужили відставання років у 30. але ще купу всього треба зробити - практично відсутній флот, авіація, недостатня ППО - все це мусило б робитися в наступні 5 років, але тепер... хтозна.. ну ось хоча б мобільне житло доробили (зрозуміло, що робота над чим проектом почалась ще пару років назад, а зєлєнскій зараз попіарився на тому, до чого не мав жодного стосунку)
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Перестаньте вихилятися,мов п*яна воша на гребінці отим:"а пам*ятаєте,що було п*ять років тому?".Добре пам*ятаємо,особливо морально-бойовий стан ЗС, а для цього багато грошей не потрібно. а тільки СЛІПИЙ патриотизм!.Якщо ви бажаєте довести,що ЩОСЬ путнє сталося у ЗС за ці п*ять років війни - це відверте нерозуміння жалюгідного стану ******** ЗС,бо за ці п*ять років війни,вони повинні були розвиватися п*ятимильними кроками,а керівництво держави,ЗС,нарід.повинні працювати в режимі- 24/7!!!.Так,що ніякої "величезної" роботи ні керівництво держави,ні ЗС за п*ять років не вели.окрім безмозглої показухи та хизування і постійної брехні, а більшість робив сам по собі нарід.через волонтерів!.Тож досить оцієї ху й ні:"Апам*ятаєте?" Тре називати речи своїми іменами!.
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якщо називати речі своїми іменами, то те, що ви пишете - і є суцільна куйня
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А якщо цьому чотири рази відкосившому з цих будок зробити ОПУ - скільки він там протягне?
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бл...вагончик пофарбували і поставили ліжка--скільки то коштує?
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мы в Марике такой себе сделали в 2017 году. Контейнер волонтеры подогнали. На ремонт и обустройство ушло где-то 28000 грн. Только там м вчетвером жили. Дискомфорт. Осенью мыши в переборках задолбали - ничем не выгонишь, они как в танке там, а травить - они потом воняют долго. Я потом в палатку ушел.
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от і я про те ж..показуха і відмивання бабла..в савецкі часи були складні деревяно-панельні домики..у нас один офіцер собі на дачу навіть забрав..дерево не залізо--особливо зимою..і складаються як карточний будиночок..
а вони взяли списані вагонні контейнери пофарбували і аля житло
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А что, в палатках лучше ? Интересно мнение военных, для которых делаются эти блоки...
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Писец. Мы в таком в Марике вчетвером жили. Это был кошмар! Летом сумки, шмотки даже сложить некуда было. Я уже не говорю про зиму. Зимой вещей намного больше, они постоянно мокрые и т.д.
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Мосейчук должна обкончаться. Нет, она просто ОБЯЗАННА это сделать публично в прямом эфире и эротично прокричать: "О, ЗЕЛЕНСКИЙ, ты мой ПреЗЕдент!!!"
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может стоило посмотреть как кубрики на кораблях устроены ? в тех контейнерах в два раза больше народу жить могло б - а то для 4х человек дороговато выходит - головой нужно думать а не якобы заботой о солдатиках
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниМіноборони представило мобільне житло зі зручностями для військових: завтра його відправлять на тестування в зону ООС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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