EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Події, Фоторепортаж
  3238  37
Все про:затримання (2951) Закарпаття (783) СБУ (4522) митниця (532)

 СБУ викрила чиновників Закарпатської митниці на масштабних зловживаннях. Сума збитків державі - 540 тис. грн. ФОТОрепортаж

Співробітники СБУ викрили посадових осіб Закарпатської митниці Державної фіскальної служби на масштабних зловживаннях службовим становищем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ у Facebook.

Оперативники спецслужби встановили, що митники налагодили механізм отримання неправомірної вигоди від представників комерційних структур, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю. З метою ухилення від сплати суб’єктами господарювання експортного мита посадові особи здійснювали митне оформлення товару під іншим кодом УКТ ЗЕД (Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності).

За попередніми оцінками, протиправна діяльність посадовців митниці завдала збитків державі в розмірі близько 540 тисяч гривень.

СБУ викрила чиновників Закарпатської митниці на масштабних зловживаннях. Сума збитків державі - 540 тис. грн 01

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до незаконних дій.

Також дивіться: СБУ викрила митників, які обкладали "даниною" громадян, що в'їжджали в Україну. ФОТО

СБУ викрила чиновників Закарпатської митниці на масштабних зловживаннях. Сума збитків державі - 540 тис. грн 02
Фото: пресслужба СБУ

Заходи з викриття зловмисників проводились спільно з Державним бюро розслідувань під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області.

СБУ викрила чиновників Закарпатської митниці на масштабних зловживаннях. Сума збитків державі - 540 тис. грн 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3138441
 
   
 Топ коментарі
 
петя будет сидеть...
если в Панаму не успеет...
 показати весь коментар
 
так а кто сейчас президент? Правильно, новопредставленный зеленский. И правда, при Порошенко, действительно, такого не было!!!
 показати весь коментар
 
а при параша-нко такого не было...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
так а кто сейчас президент? Правильно, новопредставленный зеленский. И правда, при Порошенко, действительно, такого не было!!!
 показати весь коментар
 
 
петя будет сидеть...
если в Панаму не успеет...
 показати весь коментар
 
 
а зеленский в тамбов успет к тамбовскому волку в лучае чаго?)
 показати весь коментар
 
 
если что - поглядим...
пока ещё рано говорить...
годик ждём...
 показати весь коментар
 
 
не протянет зелебоб годик... рыги не дадут СБУ викрила чиновників Закарпатської митниці на масштабних зловживаннях. Сума збитків державі - 540 тис. грн - Цензор.НЕТ 1443
 показати весь коментар
 
Пеця вернулся с Европы? или сидит ждёт "неприкасаемости" ?
 показати весь коментар
 
 
Ну ты уже там сидишь, видать понравилось, что всех туда посылаешь. Мородёр таки похоже остался в Европе. Ссыт.
 показати весь коментар
 
при петре честнейшем еще б 5 лет бы все было зашибись - никто ничего не ворует, лучший генплокулол в мире, самай модерновая армия...
 показати весь коментар
 
540 тысяч? Всего? Это что, то что у них по карманам собрали?
 показати весь коментар
 
 
не важно...
главное посадить и лишить возможности...
 показати весь коментар
 
 
"масштабных злоупотреблениях- 540 тыс" )))))))))))) если за год, то даже в очень масштабных. ЗЕбобики играются в фуфло95 для лохов73.
 показати весь коментар
 
 
для того, щоб щось побороти - потрібно те дозволити. Це все дурня. По російськи. Нові старі схеми наладять заново.
 показати весь коментар
 
Это что за смешные суммы? При Порохатом мародере воровство чиновников давно перевалило за миллионы и теперь уже исчисляется в миллиардах. Причем воровство узаконенное.
 показати весь коментар
 
за это и хлопнули, что не башлянули положенного СБУ викрила чиновників Закарпатської митниці на масштабних зловживаннях. Сума збитків державі - 540 тис. грн - Цензор.НЕТ 9576
 показати весь коментар
 
540 шт грн это маштабное ? Да они в бане на пиво больше тратят , копайте глубже
 показати весь коментар
 
наказать! мужиков анально, девушку орально СБУ викрила чиновників Закарпатської митниці на масштабних зловживаннях. Сума збитків державі - 540 тис. грн - Цензор.НЕТ 9568
 показати весь коментар
 
540 тыс. грн. это только гипотетический ущерб, реально себе в карманы положили тысяч 100 от силы, разделить на 20 человек, а потом на год, выходит 100 грн. себе на чай брали с конфетами. Больше интересует как там дела с "бриллиантовыми" прокурорами? у которых только налом $500 млн. (13 500 000 000 грн.) и еще брюлики с драг металлами, сидят уже?
 показати весь коментар
 
Ви жартуєте?)
Це 20 тисяч долара да?)

Я не розумію, точніше, прекрасно розумію, як і що ьоряться/контролюють наші силовики в державі з якої розкрадають мільярди...
"Вірним шляхом" ідем... Цікаво а в Києві почнуть так само елітні торгові центри з елітною продукцією, що ніколи не розмитнювалась затримувати і суми збитків малювати?

Чи так і будем дурний народ показухою на 20 тисяч баксів годувати?

Одне добре, при петі митників брали на 100 доларах... тут навіть 100 баксів дати жмуть... Малюють віртуальні збитки... Молодці.. біжимо галопом в нікуди, жертва назначена - б'єм юрбою...
 показати весь коментар
 
жартуете вы. зараз обшукы начнутся там жарты закончатся
 показати весь коментар
 
І що?) Що дадуть обшуки?) На митниці від чорного налу навіть 10% не залишається...
Основна маса кеша, як раз і осідає в руках тих, хто сьогодні обшуки проводять...
Ви чесне слово... Чи ви з тих хто вірить що директор Харківського районного лісгоспу вирізав і вкрав увесь ліс у Харківській області?)
 показати весь коментар
 
Что их там разоблачать,вся страна знает про взяточников на таможне,разоблачать нужно всю систему начиная от законодателей,которые рисуют непомерные ставки таможсборов,что бы потом на откатах от таможни иметь свою жирную прибыль.
 показати весь коментар
 
540 тыс. грн? маштабные? да у них салаты на корпоративе больше стоят...
 показати весь коментар
 
 
На первой фоте, надпись на стекле дверей символичная.."Прийом у ментів"
 показати весь коментар
 
Да ни чего они с ними не сделаю оштрафуют или понизят в должности и отпустят и продолжат они опять капусту шинковать. Ещё ни одного таможенника не посадили все они откупаются или делятся нажитым. Вот уволили Власова с главы И.О ГФС и стал он опять И.О. начальника Одесской таможни.
 показати весь коментар
 
 
Департамент "К"СБУ робе спробу довести, що без нього на кордоні аж ніяк. Сбушна показуха чистої води. Користуються моментом створення митної служби, коли митників захистити нікому. При цьому точно знають, що наступними будуть розганяти їх.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоПодіїСБУ викрила чиновників Закарпатської митниці на масштабних зловживаннях. Сума збитків державі - 540 тис. грн. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору