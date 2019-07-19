 СБУ викрила чиновників Закарпатської митниці на масштабних зловживаннях. Сума збитків державі - 540 тис. грн. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ у Facebook.
Оперативники спецслужби встановили, що митники налагодили механізм отримання неправомірної вигоди від представників комерційних структур, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю. З метою ухилення від сплати суб’єктами господарювання експортного мита посадові особи здійснювали митне оформлення товару під іншим кодом УКТ ЗЕД (Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності).
За попередніми оцінками, протиправна діяльність посадовців митниці завдала збитків державі в розмірі близько 540 тисяч гривень.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до незаконних дій.
Заходи з викриття зловмисників проводились спільно з Державним бюро розслідувань під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області.
если в Панаму не успеет...
пока ещё рано говорить...
годик ждём...
главное посадить и лишить возможности...
Це 20 тисяч долара да?)
Я не розумію, точніше, прекрасно розумію, як і що ьоряться/контролюють наші силовики в державі з якої розкрадають мільярди...
"Вірним шляхом" ідем... Цікаво а в Києві почнуть так само елітні торгові центри з елітною продукцією, що ніколи не розмитнювалась затримувати і суми збитків малювати?
Чи так і будем дурний народ показухою на 20 тисяч баксів годувати?
Одне добре, при петі митників брали на 100 доларах... тут навіть 100 баксів дати жмуть... Малюють віртуальні збитки... Молодці.. біжимо галопом в нікуди, жертва назначена - б'єм юрбою...
Основна маса кеша, як раз і осідає в руках тих, хто сьогодні обшуки проводять...
Ви чесне слово... Чи ви з тих хто вірить що директор Харківського районного лісгоспу вирізав і вкрав увесь ліс у Харківській області?)