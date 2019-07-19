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Все про:аеропорт (386) Одеса (1991) Омелян (537)

 Будівництво ЗПС аеропорту "Одеса" завершено, новий термінал почав обслуговувати рейси на виліт, - Омелян. ФОТО

В аеропорту Одеси завершили будівництво всіх 2800 метрів нової злітно-посадкової смуги.

Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора завершили будівництво всіх 2800 метрів нової злітної смуги летовища Одеси. Ще багато викликів попереду з завершення облаштування нової ЗПС, встановлення відповідного обладнання, але до кінця цього року плануємо, як і обіцяли, запустити нові рейси з нової полоси. З сьогоднішнього дня новий термінал летовища Одеси почав обслуговувати пасажирів не лише на приліт, але вже й на виліт. Спершу внутрішні рейси, а до кінця року - і всі міжнародні", - зазначив Омелян.

За його словами, найближчими днями буде оголошено тендер на проєктування нової злітної смуги у Дніпрі. Після нього - міжнародний тендер на будівництво. Якщо не буде блокувань і зривів, то переможець тендера розпочне фізичні роботи навесні 2020 і завершить у 2021 році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський доручив закінчити до кінця року будівельні роботи в новому терміналі аеропорту "Запоріжжя". ФОТОрепортаж

У зв'язку з цим глава Мінінфрастуктури закликав забезпечити відповідне фінансування: "Прохання до нового парламенту і уряду не забути внести до Державного бюджету 2020 року мінімум 1 млрд грн на летовище Дніпра і ще близько 2 млрд грн на 2021 рік".

Будівництво ЗПС аеропорту Одеса завершено, новий термінал почав обслуговувати рейси на виліт, - Омелян 01

Будівництво ЗПС аеропорту Одеса завершено, новий термінал почав обслуговувати рейси на виліт, - Омелян 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3138425
 
   
 Топ коментарі
 
А на "влет" надо текст статьи прочитать...а не реагировать на заголовок как собака павлова на лампочку.... Строительство ВПП аэропорта "Одесса" завершено, новый терминал начал обслуживать рейсы на вылет, - Омелян - Цензор.НЕТ 2245
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финансирование на впп было выделено в декабре 2017 года.таким образом,срок строительства-полтора года...а ты о чем поёшь,понаехало? Строительство ВПП аэропорта "Одесса" завершено, новый терминал начал обслуживать рейсы на вылет, - Омелян - Цензор.НЕТ 1061
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еще и относительно быстро построили надо сказать
редко кто знает из пересечных граждан насколько сложное инженерное сооружение впп
и сколько там различных коммуникаций в том числе подземных
ВПП это 90% аэропорта аэродрома
так шо будем посмотреть шо с ней по весне будет)
я прав друже Гыг?))
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А на "влет" надо текст статьи прочитать...а не реагировать на заголовок как собака павлова на лампочку.... Строительство ВПП аэропорта "Одесса" завершено, новый терминал начал обслуживать рейсы на вылет, - Омелян - Цензор.НЕТ 2245
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ти ніякою не розумієш Строительство ВПП аэропорта "Одесса" завершено, новый терминал начал обслуживать рейсы на вылет, - Омелян - Цензор.НЕТ 8402.бо бавовна за натурою
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Строительство ВПП аэропорта "Одесса" завершено, новый терминал начал обслуживать рейсы на вылет, - Омелян - Цензор.НЕТ 3909
дивлюся отдохнувший прийшов)
у вiдпустьцi був? Строительство ВПП аэропорта "Одесса" завершено, новый терминал начал обслуживать рейсы на вылет, - Омелян - Цензор.НЕТ 1968
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Та нема питань...на тобі на мове... Строительство ВПП аэропорта "Одесса" завершено, новый терминал начал обслуживать рейсы на вылет, - Омелян - Цензор.НЕТ 661

А на "влЁт" треба текст статті прочитати ... а не реагувати на заголовок як собака павлова на лампочку ....
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Головне висрав репліку з недобуквою "йо-йо" і "не розуміє кацапською" Строительство ВПП аэропорта "Одесса" завершено, новый терминал начал обслуживать рейсы на вылет, - Омелян - Цензор.НЕТ 8187
Горілки нема, йди додому!
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"Горілки нема, йди додому!"

казав тхору Борис Козлов

Строительство ВПП аэропорта "Одесса" завершено, новый терминал начал обслуживать рейсы на вылет, - Омелян - Цензор.НЕТ 5792 Строительство ВПП аэропорта "Одесса" завершено, новый терминал начал обслуживать рейсы на вылет, - Омелян - Цензор.НЕТ 5792 Строительство ВПП аэропорта "Одесса" завершено, новый терминал начал обслуживать рейсы на вылет, - Омелян - Цензор.НЕТ 5792

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на взлете то кацапская тактика.асы геринга вызывали на честный поединок,один на один. Строительство ВПП аэропорта "Одесса" завершено, новый терминал начал обслуживать рейсы на вылет, - Омелян - Цензор.НЕТ 9506
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куясе ты раздухарился старикан))
пеця зарплату выдал перед выборами?)))
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так вроде проект ишо не готов
слепой траст его как раз сейчас дорисовывает
где то в панаме
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Тендер гіперлуп ніхто не проводив.Поки.Тра, вчитися на чужих помилках.А заповнювати футляр від віолончелі зеленими грішми можна і без гіперлупа.Якось так.
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тендеры амелян обещал на постройку автобанов! гиперлуп у него вроде бы уже был почти построен к 2017 году
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за 5 лет министром 2800 метров взлетной полосы - китайцы в шоке
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финансирование на впп было выделено в декабре 2017 года.таким образом,срок строительства-полтора года...а ты о чем поёшь,понаехало? Строительство ВПП аэропорта "Одесса" завершено, новый терминал начал обслуживать рейсы на вылет, - Омелян - Цензор.НЕТ 1061
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еще и относительно быстро построили надо сказать
редко кто знает из пересечных граждан насколько сложное инженерное сооружение впп
и сколько там различных коммуникаций в том числе подземных
ВПП это 90% аэропорта аэродрома
так шо будем посмотреть шо с ней по весне будет)
я прав друже Гыг?))
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а шо может быть с цельнолитой бетонной полосой,аккуратно порезаной алмазными дисками для температурного расширения?тем более,что она регулярно очищается от снега и льда?будет работать десятилетия.
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думаешь там всё по уму и сделали, так как ты сказал?
я не в курсе ...
надо отъехать на часок

ты тут сильно не шали)
Строительство ВПП аэропорта "Одесса" завершено, новый терминал начал обслуживать рейсы на вылет, - Омелян - Цензор.НЕТ 9351
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думаю,шо по уму...слишком большое внимание было приковано к этой полосе.ее строительство выгодно было всем,и президенту,и министрам,и одесским руководящим рыгам.
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Та який там сніг та лід в Одесі... Так зо три рази на зиму.
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Тендер гіперлуп ніхто не проводив.Поки.Тра, вчитися на чужих помилках.А заповнювати футляр від віолончелі зеленими грішми можна і без гіперлупа.Якось так.
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Кому рейсы на вылет - обращатесь к Омеляну.
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Аэропорт Одессы украденный мошенниками(инвесторами которые ни одного цента своего не вложили) Грановским и Кауфманым у громады города,продолжает приносить прибыль в карман коррупционерам! С каждого грамма цемента и щебня построенной за бюджет полосы эти ребята делились со всеми от АП питэра ,труханова и луценки.заканчивая смотрящими бандитами за городом ! И уже радостно наладили отношение с людьми новой зеленной команды ! Кто то из окружения Зели уже начинает ему что то не договаривать !
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоБудівництво ЗПС аеропорту "Одеса" завершено, новий термінал почав обслуговувати рейси на виліт, - Омелян. ФОТО
 
 
 
 
 
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