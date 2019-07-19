 Будівництво ЗПС аеропорту "Одеса" завершено, новий термінал почав обслуговувати рейси на виліт, - Омелян. ФОТО

Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Вчора завершили будівництво всіх 2800 метрів нової злітної смуги летовища Одеси. Ще багато викликів попереду з завершення облаштування нової ЗПС, встановлення відповідного обладнання, але до кінця цього року плануємо, як і обіцяли, запустити нові рейси з нової полоси. З сьогоднішнього дня новий термінал летовища Одеси почав обслуговувати пасажирів не лише на приліт, але вже й на виліт. Спершу внутрішні рейси, а до кінця року - і всі міжнародні", - зазначив Омелян.
За його словами, найближчими днями буде оголошено тендер на проєктування нової злітної смуги у Дніпрі. Після нього - міжнародний тендер на будівництво. Якщо не буде блокувань і зривів, то переможець тендера розпочне фізичні роботи навесні 2020 і завершить у 2021 році.
У зв'язку з цим глава Мінінфрастуктури закликав забезпечити відповідне фінансування: "Прохання до нового парламенту і уряду не забути внести до Державного бюджету 2020 року мінімум 1 млрд грн на летовище Дніпра і ще близько 2 млрд грн на 2021 рік".
дивлюся отдохнувший прийшов)
у вiдпустьцi був?
А на "влЁт" треба текст статті прочитати ... а не реагувати на заголовок як собака павлова на лампочку ....
Горілки нема, йди додому!
казав тхору Борис Козлов
на взлете сбил)))
пеця зарплату выдал перед выборами?)))
слепой траст его как раз сейчас дорисовывает
где то в панаме
редко кто знает из пересечных граждан насколько сложное инженерное сооружение впп
и сколько там различных коммуникаций в том числе подземных
ВПП это 90%
аэропортааэродрома
так шо будем посмотреть шо с ней по весне будет)
я прав друже Гыг?))
я не в курсе ...
надо отъехать на часок
ты тут сильно не шали)