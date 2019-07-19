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 Невідомі підірвали банкомати в Харкові та Люботині. Сума викрадених коштів встановлюється, - поліція. ФОТОрепортаж

Поліція розшукує осіб, які підірвали банкомати в Харкові та передмісті. Події відбулися сьогодні вранці в Київському районі Харкова та місті Люботині. Ніхто з громадян не постраждав.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Інформація про вибухи банкоматів надійшла до Київського відділу поліції о 3:40 та о 4:20 в поліцію міста Люботин.

Під час огляду місця події на вулиці Вальтера в Харкові встановлено, що всередині сейфового відсіку банкомату стався вибух невідомої речовини. Аналогічним чином невідомі підірвали банкомат, розташований на вулиці Шевченка в Люботині. Сума викрадених коштів встановлюється.

Невідомі підірвали банкомати в Харкові та Люботині. Сума викрадених коштів встановлюється, - поліція 01

Речові докази вилучено та направлено на експертизу.

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Вирішується питання про кваліфікацію подій згідно з Кримінальним кодексом України. Всі обставини встановлюються.

Невідомі підірвали банкомати в Харкові та Люботині. Сума викрадених коштів встановлюється, - поліція 02
Невідомі підірвали банкомати в Харкові та Люботині. Сума викрадених коштів встановлюється, - поліція 03
Невідомі підірвали банкомати в Харкові та Люботині. Сума викрадених коштів встановлюється, - поліція 04
Невідомі підірвали банкомати в Харкові та Люботині. Сума викрадених коштів встановлюється, - поліція 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3138411
 
 
 Топ коментарі
 
При Порошенко такого не было. Напомните ,сколько уже поймали педофилов и взорвали банкоматов за три месяца каденции новопредставленного!!!
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Банкоматы для народа ,каждый должен взять сколько ему надо ,бумажок можно на всех напечатать ... Неизвестные подорвали банкоматы в Харькове и Люботине. Сумма похищенных средств устанавливается, - полиция - Цензор.НЕТ 7395
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Браво!!!! Гепа с Рюкзаковым рулят. Как там уже поймали инкасаторских убийц?
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Банкоматы для народа ,каждый должен взять сколько ему надо ,бумажок можно на всех напечатать ... Неизвестные подорвали банкоматы в Харькове и Люботине. Сумма похищенных средств устанавливается, - полиция - Цензор.НЕТ 7395
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Алекс Охара. За поребриком по другому, - пенс.фонд на нужды дерибаски и др. членов кремлёвской. ОПГ.
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При Порошенко такого не было. Напомните ,сколько уже поймали педофилов и взорвали банкоматов за три месяца каденции новопредставленного!!!
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Так и лунного затмения при Порошенко не било!
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По приказу Порошенко затмения дестабилизируют обстановку в Украине, нагнетают страх и ненависть. Что бы рядовой обыватель уяснил, что во время правления Порошенко в Украине был порядок, процветание и стабильность. Невідомі підірвали банкомати в Харкові та Люботині. Сума викрадених коштів встановлюється, - поліція - Цензор.НЕТ 368
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По приказу Порошенко педофилы и взрывники дестабилизируют обстановку в Украине, нагнетают страх и ненависть. Что бы рядовой обыватель уяснил, что во время правления Порошенко в Украине был порядок, процветание и стабильность.
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Ты помнишь как все начиналось? Все было впервые и вновь.
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Браво!!!! Гепа с Рюкзаковым рулят. Как там уже поймали инкасаторских убийц?
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красивая работа куле тут еще сказать

всегда завидовал тем людям у которых руки не из жопы растут
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Нужно полностью переходить на безналичные расчёты. Тогда этот вид преступности исчезнет полностью. А как же тогда платить взятки? А для этого умные дяди придумали криптовалюту...
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старые мусора,типа могилева сильно хотят повышения пенсий,это точно их работа
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Цензор.НЕТФотоПодіїНевідомі підірвали банкомати в Харкові та Люботині. Сума викрадених коштів встановлюється, - поліція. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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