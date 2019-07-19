 Невідомі підірвали банкомати в Харкові та Люботині. Сума викрадених коштів встановлюється, - поліція. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Інформація про вибухи банкоматів надійшла до Київського відділу поліції о 3:40 та о 4:20 в поліцію міста Люботин.

Під час огляду місця події на вулиці Вальтера в Харкові встановлено, що всередині сейфового відсіку банкомату стався вибух невідомої речовини. Аналогічним чином невідомі підірвали банкомат, розташований на вулиці Шевченка в Люботині. Сума викрадених коштів встановлюється.

Речові докази вилучено та направлено на експертизу.

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Вирішується питання про кваліфікацію подій згідно з Кримінальним кодексом України. Всі обставини встановлюються.











