 Невідомі підірвали банкомати в Харкові та Люботині. Сума викрадених коштів встановлюється, - поліція. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.
Інформація про вибухи банкоматів надійшла до Київського відділу поліції о 3:40 та о 4:20 в поліцію міста Люботин.
Під час огляду місця події на вулиці Вальтера в Харкові встановлено, що всередині сейфового відсіку банкомату стався вибух невідомої речовини. Аналогічним чином невідомі підірвали банкомат, розташований на вулиці Шевченка в Люботині. Сума викрадених коштів встановлюється.
Речові докази вилучено та направлено на експертизу.
Вирішується питання про кваліфікацію подій згідно з Кримінальним кодексом України. Всі обставини встановлюються.
всегда завидовал тем людям у которых руки не из жопы растут