 Три міжнародні фестивалі відбудуться в Дніпрі: для гостей звели понтонний міст на Монастирський острів. ФОТОрепортаж

Зокрема, 20-21 липня - IV джазовий фестиваль "Джаз на Дніпрі. New story", 26-28 липня - фестиваль авторської пісні ім. Олександра Галича "Облака" та 2-4 серпня - перший міжнародний кроскультурний фестиваль BezViz, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на День.

Щоб містянам було зручно дістатися на всі три фестивалі, організатори зводять понтонний міст через Дніпро в районі Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту. Також під час цих трьох фестивальних подій на острові працюватиме кемпінг-містечко з усіма вигодами.

Звести конструкцію моста допомогли українські військові. Роботи тривали чотири дні. Понтонна переправа має 43 секції та може витримати до 516 тонн навантаження, пише Мост.Днепр.

Довжина моста становить 250 метрів, пішки подолати його можна в середньому за чотири хвилини. Крім понтонної переправи дістатися до фестивального майданчика на Монастирському можна, зокрема, через пішохідний міст острова.

"Це (понтонний міст. - Ред.) - екзотика для України. Унікальна історія, коли він використовується в мирних цілях. Перші гості прибувають уже завтра вранці. На фестивалі чергуватиме бригада швидкої допомоги, рятувальники, всі необхідні служби", - зазначила pr-директор фестивалю Тетяна Дробахіна.

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"Програма "Культурна столиця" вийшла на новий етап. Ми переформатували низку фестивалів і об’єднали їх у проєкт "Наш острів". Це виклик, який за цікавістю до самого проєкту й уваги до Дніпра зокрема вже себе виправдовує. Такого насиченого року в Дніпрі, як нинішній, до цього не було. Три масштабні фестивальні події поспіль з насиченою програмою очікують на мешканців і гостей міста", - сказав під час пресконференції позаштатний радник міського голови з питань культури Євген Гендін. За словами Анни Русскевич, артдиректорки фестивалю "Джаз на Дніпрі. New story", незмінним цього року залишається високий стандарт проведення заходу. Список виконавців не поступається фестивалям, які відбуваються в інших країнах. "Серед змін - доступність відвідування концертів у безкоштовній фан-зоні. За попередньою інтернет-реєстрацiєю вона заповнилася буквально за тиждень. Традиційно, буде програма класичного джазу. Любителі більш легкої музики зможуть насолоджуватися виконанням Рішара Бона, The Hot Sardines, Тоні Момреля. Також, крім концертів, буде так званий фестивальний простір з різними майстер-класами, виставками, фотозонами, планетою розваг для дітей та іншими атракціонами. Словом - гарний настрій та позитивні емоції гарантовано", - сказала Анна Русскевич.

Традиційно урочисте відкриття фестивалю "Облака" проходитиме біля пам’ятної дошки Олександру Галичу у п’ятницю 26 липня. "Цього року до нас завітають класики авторської пісні, серед яких - Юлій Кім, Вадим Єгоров. Також виступатимуть Віктор Андрієнко, Євген Чепурняк, Валерій Чигляєв. Окрім концертних програм, будуть майстер-класи, спілкування, зустрічі. Вхід на фестиваль - вільний", - сказав директор проєкту "Наш острів" Вадим Гефтер.

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Зі свого боку артдиректорка міжнародного кроскультурного фестивалю BezViz Марія Гусєва зазначила: учасниками фестивалю стануть понад 60 гуртів та виконавців різної музики. Хедлайнери події - британський музичний гурт Skindred, швейцарська група Kadebostany, фінський хард-рок-гурт Lordi. "До початку музичних програм у нас проходитимуть багато заходів у межах фестивалю, серед яких спортивні змагання, парк розваг, фуд-корти, хепі-маркет з продажу модного дизайнерського вбрання та аксесуарів. Також можна буде зробити зачіски. Працюватиме локація "Центр світу", де понад десять посольств розповідатимуть про свої країни. У кемпінг-містечку можна буде селитися зі своїми наметами або орендувати їх на місці", - додала Марія Гусєва