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 Пособнику окупантів у Криму продовжили арешт. ФОТО

Херсонський міський суд відмовив захисту у зміні запобіжного заходу і продовжив арешт на один місяць для бойовика "Самооборони Криму", якого затримали в червні.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє Прокуратура Автономної Республіки Крим, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв’язку з продовженням існування ризиків, про які заявила прокуратура АР Крим під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, суд відмовив стороні захисту у зміні запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що захист просив відпустити бойовика по домашній арешт.

"Суд задовольнив клопотання прокуратури та поліції автономії та продовжив підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на місяць без визначення розміру застави, оскільки злочин, у якому підозрюється "самооборонівець", вчинено з погрозою застосування насильства", - наголосили в прокуратурі.

Нагадаємо, Поліція Криму затримала бойовика НЗФ "Самооборона Криму". Ним виявився громадянин України, який сприяв окупації півострова в 2014 році. З'ясувалося, що на підконтрольну Україні територію чоловік повернувся, щоб відновити паспорт громадянина України.

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Пособнику окупантів у Криму продовжили арешт 01
Пособнику окупантів у Криму продовжили арешт 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3138405
 
   
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https://24tv.ua/techno/google_prisvyativ_dudl_50_richchyu_visadki_na_misyats_n1181337
19.07.2019
Google присвятив дудл 50-річчю історичної висадки людини на Місяць
Дудл до 50-річчя Великого стрибка людства
П'ятдесят років тому місія NASA Apollo 11 змінила наш світ та ідеї про те, що можливо. Все завдяки успішнй висадці людей на поверхню Місяця і безпечному їх поверненню додому. Сьогоднішнім особливим відео-дудлом Google святкує цей історичний момент людських досягнень.
Пошуковик пропонує пройти увесь шлях подорожі на Місяць та повернення назад разом з астронавтом Майклом Коллінзом, який брав участь у місії Apollo 11.
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Над проектом Apollo працювала команда з 400 тисяч людей з усього світу. Переважно це були звичайні робітники, інженери та вчені, які ніколи не покидали поверхню Землі. Серед них були астронавти місії: Ніл Армстронг, Едвін "Базз" Олдрін та Майкл Коллінз.
Їхня історична подорож почалася 16 липня 1969 року, коли ракета Saturn V стартувала з космічного центру Кеннеді у Флориді. Метою місії було вперше в історії висадити людину на Місяць. Це сталося 21 липня 1969 року.
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ну этот пусть сидит - на удивление за дело ))
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниПособнику окупантів у Криму продовжили арешт. ФОТО
 
 
 
 
 
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