 Пособнику окупантів у Криму продовжили арешт. ФОТО

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє Прокуратура Автономної Республіки Крим, інформує Цензор.НЕТ.
"У зв’язку з продовженням існування ризиків, про які заявила прокуратура АР Крим під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, суд відмовив стороні захисту у зміні запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що захист просив відпустити бойовика по домашній арешт.
"Суд задовольнив клопотання прокуратури та поліції автономії та продовжив підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на місяць без визначення розміру застави, оскільки злочин, у якому підозрюється "самооборонівець", вчинено з погрозою застосування насильства", - наголосили в прокуратурі.
Нагадаємо, Поліція Криму затримала бойовика НЗФ "Самооборона Криму". Ним виявився громадянин України, який сприяв окупації півострова в 2014 році. З'ясувалося, що на підконтрольну Україні територію чоловік повернувся, щоб відновити паспорт громадянина України.
19.07.2019
Google присвятив дудл 50-річчю історичної висадки людини на Місяць
Дудл до 50-річчя Великого стрибка людства
П'ятдесят років тому місія NASA Apollo 11 змінила наш світ та ідеї про те, що можливо. Все завдяки успішнй висадці людей на поверхню Місяця і безпечному їх поверненню додому. Сьогоднішнім особливим відео-дудлом Google святкує цей історичний момент людських досягнень.
Пошуковик пропонує пройти увесь шлях подорожі на Місяць та повернення назад разом з астронавтом Майклом Коллінзом, який брав участь у місії Apollo 11.
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Над проектом Apollo працювала команда з 400 тисяч людей з усього світу. Переважно це були звичайні робітники, інженери та вчені, які ніколи не покидали поверхню Землі. Серед них були астронавти місії: Ніл Армстронг, Едвін "Базз" Олдрін та Майкл Коллінз.
Їхня історична подорож почалася 16 липня 1969 року, коли ракета Saturn V стартувала з космічного центру Кеннеді у Флориді. Метою місії було вперше в історії висадити людину на Місяць. Це сталося 21 липня 1969 року.