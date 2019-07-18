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Все про:здирство (141) СБУ (4516) митниця (532)

 СБУ викрила митників, які обкладали "даниною" громадян, що в'їжджали в Україну. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України викрили посадових осіб митного поста "Ужгород" Закарпатської митниці Державної фіскальної служби, які налагодили механізм вимагання неправомірної вигоди з громадян, що в'їжджають на територію України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Оперативниками спецслужби встановлено, що за різні суми хабарів зловмисники обіцяли не створювати штучних перешкод, зокрема щодо законного перевезення особистих речей при перетині державного кордону.

"За оперативною інформацією посадовці обкладали "даниною" цілі групи громадян, які в’їжджали в Україну рейсовими автобусами або транспортними засобами приватних перевізників. Середня сума хабаря з одного "рейсу" становила 10 тис. Грн", - йдеться в повідомленні.

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Правоохоронці затримали митників під час одержання чергової частини неправомірної вигоди.

В межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх посадових осіб, причетних до функціонування корупційного механізму.

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СБУ викрила митників, які обкладали даниною громадян, що вїжджали в Україну 01
СБУ викрила митників, які обкладали даниною громадян, що вїжджали в Україну 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3138288
 
   
 Топ коментарі
 
да долго еще Вове выгребать после" вiрян..." СБУ разоблачила таможенников, обложивших "данью" въезжающих в Украину граждан - Цензор.НЕТ 7965
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Повесить сук за яйца прям над кпп и рядом кучу булыжника что бы кидали в это дерьмо вьезжающие Украинцы после тяжелой работы на чужбине!!!
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А чем эти самые эсбэушники занимались последние пять лет?
Правильно! Крышевали этих же таможенников!
П.С. И как им теперь неудобно перед корешами...... СБУ разоблачила таможенников, обложивших "данью" въезжающих в Украину граждан - Цензор.НЕТ 5487
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Повесить сук за яйца прям над кпп и рядом кучу булыжника что бы кидали в это дерьмо вьезжающие Украинцы после тяжелой работы на чужбине!!!
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И что дальше? Как вот эта твоя срань вяжется с контентом публикации?
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срань кто не видит новое куйло местного разлива, которого пиарят те же технологи
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астанавитесь вы наконец. сначала семьи таможенников будут голодать, потом - чиновников, депутатов, мусоров, судей, надеюсь. работать некому будет)) на благо всемогущей системы. а потом, конечно, путен нападе.
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А ведь нападёт обязательно. Ведь эта система и есть Украинское государство. А другой системы у нас пока не было и нет.
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А чем эти самые эсбэушники занимались последние пять лет?
Правильно! Крышевали этих же таможенников!
П.С. И как им теперь неудобно перед корешами...... СБУ разоблачила таможенников, обложивших "данью" въезжающих в Украину граждан - Цензор.НЕТ 5487
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а вам не понятно, кому крыша отстёгивала наверх и кто тормозил процесс?
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Мне всё понятно! Назначат нового начальника от Зе-команды и эти самые таможенники, подвешенные за одно место, будут трудиться по старой схеме на новую Зе-Бе-крышу, но уже по новой таксе!!!
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Лучше начинать с головы, а не с хвоста!
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Ядерный электорат ПЕСа погибают но не здаются до самого ареста.Ведь охота обирать пуще
неволи.
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откуда это они въезжают в Закарпатскую область на автобусах? это граждане Украины?
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Со Словакии. Как их тут называют - пиджаки
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Нужно показывать РЫЛА этих "работников".
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Во Львове сменилось руководство таможни. Ожидаемо взлетели поборы. Поздравляю, зебилята: борьба с коррупцией приносит первые реальные плоды.
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Так нефуй контрабанду ввозить ,плати налоги как положего, а не скули что поборы выросли.
Де Билл мля!
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АААААХАХАХАХА! Жжош, зеблоид! Божья роса таки работает!
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Та в ж@пу поцелуй что вову что петю,мне они оба по цимбалах, мне похер кто из них этот гадючник выведет, лишь бы был результат.Сможет сделать это вова,честь ему и хвала, петя обкакался,посмотрим на этого.
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Львівська область це одне.
А Ужгород в Закарпатській ну то фігня...
На фото аж 1 митник... А решта хто?
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А должны были бы наоборот - платить въезжающим СБУ викрила митників, які обкладали "даниною" громадян, що в'їжджали в Україну - Цензор.НЕТ 5337
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Розвів петрушка гнидники!! Довго ще вигрібати будемо..
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Смешно, когда кто-то пишет о том, что это было последние 5 лет или ещё какую хрень.
По опыту - с 2000-ного въезд автобусом или машиной в Украину предполагал, как норму, сначала 10 нем. марок, потом 5 евро с носа. Помню, соседом в автобусе оказался немецкий немец и когда стали собирать "дань" через шофёра, который сам всегда отнекивался и эту функцию брал или брала на себя кто-нибудь из пассажиров, так вот, немец в пол голоса спросил у меня: "Мафия?" - И это впервые вызвало у меня понимание, что таки да, мафия, а ведь, привыкли настолько, что не сдать было "западло" и на тебя смотрели косо: "Сматри какой умный! Всё платят, а он прикидывается принципиальным!"
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Это было "нормой" давно, лет 15 назад.
С тех пор уже никто не платит. Периодически время от времени находится какая-то тетка которая перед границей начинает поднимать кипеш и пытаться собрать деньги, но ее посылают всем автобусом и на этом все заканчивается.
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Поразительно, но видать у этих "таможенников" мозг отсутствует совсем. Это рудимент для них. Каким тупорылым аленем нужно быть чтоб брать взятки во время "сдвига плит"?
А по факту этим биоотходам нужно пожизненное давать.
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А там мозгов у них как у канарейки, у них инстинкт хапуги, который искореняется сугубо зоной, и то не у всех.
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Вот 3,14дары... Знакомая тема, мне вот на днях знаменитый по ютубу таможенник Передерий в пункте пропуска Джурджулешти-Рени начинал рассказывать что у моего Шевроле есть какие-то "проблемы" с VIN-кодом. При чем "проблемы" возникли как только я подошел к его столу и назвал госномер авто. Пришлось ему популярно объяснить что у таможни не может быть претензий к автомобилю, выпущенному на украинском заводе (крупноузловая сборка на автоЗАЗе). " Проблема" с VINом сразу же куда-то резко пропала. Одним словом 3,14дар!!!
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Вообще-то на фото погранцы, но виновата все равно таможня!
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Цензор.НЕТФотоПодіїСБУ викрила митників, які обкладали "даниною" громадян, що в'їжджали в Україну. ФОТО
 
 
 
 
 
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