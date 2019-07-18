 СБУ викрила митників, які обкладали "даниною" громадян, що в'їжджали в Україну. ФОТО

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Оперативниками спецслужби встановлено, що за різні суми хабарів зловмисники обіцяли не створювати штучних перешкод, зокрема щодо законного перевезення особистих речей при перетині державного кордону.
"За оперативною інформацією посадовці обкладали "даниною" цілі групи громадян, які в’їжджали в Україну рейсовими автобусами або транспортними засобами приватних перевізників. Середня сума хабаря з одного "рейсу" становила 10 тис. Грн", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці затримали митників під час одержання чергової частини неправомірної вигоди.
В межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх посадових осіб, причетних до функціонування корупційного механізму.
Правильно! Крышевали этих же таможенников!
П.С. И как им теперь неудобно перед корешами......
неволи.
Де Билл мля!
А Ужгород в Закарпатській ну то фігня...
На фото аж 1 митник... А решта хто?
По опыту - с 2000-ного въезд автобусом или машиной в Украину предполагал, как норму, сначала 10 нем. марок, потом 5 евро с носа. Помню, соседом в автобусе оказался немецкий немец и когда стали собирать "дань" через шофёра, который сам всегда отнекивался и эту функцию брал или брала на себя кто-нибудь из пассажиров, так вот, немец в пол голоса спросил у меня: "Мафия?" - И это впервые вызвало у меня понимание, что таки да, мафия, а ведь, привыкли настолько, что не сдать было "западло" и на тебя смотрели косо: "Сматри какой умный! Всё платят, а он прикидывается принципиальным!"
С тех пор уже никто не платит. Периодически время от времени находится какая-то тетка которая перед границей начинает поднимать кипеш и пытаться собрать деньги, но ее посылают всем автобусом и на этом все заканчивается.
А по факту этим биоотходам нужно пожизненное давать.