 З воїном 92-ї ОМБр Дмитром Лісоволом, загиблим на Донбасі, попрощалися в Рокитному на Київщині. ФОТОрепортаж

Про це йдеться на офіційному сайті Рокитнянської районної державної адміністрації, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вночі 18 липня рокитнянці з лампадами та прапорами з усіма належними почестями, стоячи на колінах, зустріли загиблого героя на рідній землі. Вдень цього ж дня у центрі Рокитного відбулося прощання із героєм та згодом на центральному кладовищі селища поховали загиблого захисника України, воїна ООС – Лісовола Дмитра Олександровича.

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Віддати шану нашому побратимові, нашому земляку та провести його в останню путь прийшло чимало людей: рідні та друзі, близькі і знайомі, військовослужбовці, бойові побратими, воїни АТО - ООС, керівництво та жителі району.

Залпи салюту пролунали на честь нашого відважного земляка. Священники провели поминальну панахиду. Рокитнянщина – в жалобі.

Щирі співчуття рідним та друзям героя. Смерть Дмитра - тяжка втрата для всіх нас.

Вічна шана та пам’ять нашому земляку і слава усім відважним героям України!" - йдеться у повідомленні.

Дмитро Лісовол народився 24.11.1987 року в Рокитному. Пройшов підготовку в 169-му навчальному центрі "Десна". У 2017 виконував бойові завдання в районі Мар'їнки.

У нього залишилися батьки, дві сестри та двоє дітей.

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