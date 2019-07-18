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 З трудового рабства на Київщині, організованого вихідцями з РФ, звільнили понад 40 осіб. ФОТО

У Київській області викрито злочинне угрупування у складі п'яти громадян РФ, які під виглядом "реабілітаційних центрів" займались трудовою експлуатацією соціально вразливих осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.

За даними прокуратури на території Київщини учасники організованої групи орендували приміщення та утворили шість "реабілітаційних центрів", де утримувались алко- наркозалежні особи, безробітні та особи без постійного місця проживання, яких заманювали під видом надання кваліфікованої допомоги та лікування.

"Проте замість отримання медичної, психологічної чи будь-якої іншої допомоги, такі особи були змушені постійно, систематично, за вказівкою наглядачів "реабілітаційних центрів" та головне безкоштовно, виконувати тяжку фізичну роботу, винагороду за яку отримували учасники злочинної групи. Учасників організованої групи затримано у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Київській областях", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також: Поліція звільнила з рабства майже 90 осіб, яких утримували в "реабілітаційних центрах" на Житомирщині. ФОТОрепортаж

Під час проведення обшуків правоохоронці виявили понад 40 осіб, яких завербували злочинці залучено до безкоштовної роботи, у тому числі на хлібному заводі. Крім того, виявлено та вилучено документи щодо діяльності "реабілітаційних центрів", записи, графіки роботи, анкети завербованих осіб, візитівки, оголошення про діяльність таких центрів, мобільні телефони за допомогою яких зловмисники спілкувались між собою та своїми "піднаглядними".

Усім учасникам угрупування повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149 КК України (торгівля людьми) та вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує покарання від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше Національна поліція викрила мережу фальшивих реабілітаційних центрів, які діяли в Маріуполі, Львівській та Івано-Франківській областях. Людей з наркотичною та алкогольною залежністю незаконно утримували і примушували виконувати важку роботу. Встановлено організатора групи - громадянина РФ.

З трудового рабства на Київщині, організованого вихідцями з РФ, звільнили понад 40 осіб 01
З трудового рабства на Київщині, організованого вихідцями з РФ, звільнили понад 40 осіб 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3138262
 
 
 Топ коментарі
 
Я дико извиняюсь..... на фотках упаковка "Київхліб" ...... Не могу собрать воедино всю картину...
Какие вариантs? "Киевхліб" использует рабский труд нариков и алкашей. Т.е. хлеб мы кушаем ласково облапанный этой категориейграждан? Или в упаковке Киевхлеба делают левак с таким же результатом......
Киевхлеб больше не покупаю, пеку сам! Спасибо за инфу!
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Наверное родственник сватов потроха Алихановых,луцик надежно все это время его крышевал.
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"рабства на Киевщине, организованного выходцами из РФ" символично.
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Нині "дякуючи" маріонеточному режиму кровавого бариги, вся Україна - суцільне рабство.
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Наверное родственник сватов потроха Алихановых,луцик надежно все это время его крышевал.
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"рабства на Киевщине, организованного выходцами из РФ" символично.
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Ачуметь! Мало того что сотни тысяч украинцев сами в РФ трудятся их еще и в Украине кацапы в рабство берут Из трудового рабства на Киевщине, организованного выходцами из РФ, освободили более 40 человек - Цензор.НЕТ 2441
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Я дико извиняюсь..... на фотках упаковка "Київхліб" ...... Не могу собрать воедино всю картину...
Какие вариантs? "Киевхліб" использует рабский труд нариков и алкашей. Т.е. хлеб мы кушаем ласково облапанный этой категориейграждан? Или в упаковке Киевхлеба делают левак с таким же результатом......
Киевхлеб больше не покупаю, пеку сам! Спасибо за инфу!
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У парашников вообще в молоке, из которого скоту, то есть людям делают сыр - купаются кавказцы. Вот там точно облеваться можно(а парашникам ничего - под бояру аж чвакают Из трудового рабства на Киевщине, организованного выходцами из РФ, освободили более 40 человек - Цензор.НЕТ 7362 )
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это видимо тот "киевхлеб" который продают в безымянных ларьках и в "генделыках" возле жилых домов. Спасибо, теперь только в крупных магазинах хлеб буду брать.
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А почему не называються эти "реабилитационные" центры?
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Та ладно рабства, этих дол@бов выдают родственники за любые деньги и помогает. Кореш сидел на черной, пи@дили закапывали , но помогло, теперь только бухает
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10000 зелени бывшая жена заплатила за него там. Этот дебил под наркотой ездил , и в остановку ночью въехал. Если закон их прощает , то какой выход?
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Появилось, рацвело и процветало это рабство при потрохе, гройсмане, авакове, луценко, грицаке...
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Добровольно они туда не пойдут, будут воровать , грабить, лишь бы на стакан черняшки хватало. Тюрьма их тоже не вылечивает.
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Прям "рабство". А зато их миски регулярно наполнялись кормом. Что еще украинцу для полного счастья надо?
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ржака. покупаю хохлов в рабство, дорого
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Ты бы резинку в штанах подтянуло,блевотина казламордая😂😂😂🌷
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ты давай по делу, какой товар предлагаешь, жену али дочь?
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Реабілітаційні центри так і побудовані на принципі трудотерапії, хто цього не розуміє, той нехай і не лізе в ці справи, тим більш ГПУ и МВД, ця система ці "пороки" ж і породила. А підніміть і найдіть людей "бувших залежних" яким ці реб.центри допомогли і дали другий шанс, їх десятки тисяч в Україні, якщо не сотні, а скільки випраіили і дали другий шанс людям ГПУ МВД і пенеціарна лужба які не виправляють, а ще більше ламають.???!!
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Цензор.НЕТФотоПодіїЗ трудового рабства на Київщині, організованого вихідцями з РФ, звільнили понад 40 осіб. ФОТО
 
 
 
 
 
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