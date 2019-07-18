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 На Київщині з організованого вихідцями з РФ трудового рабства звільнили понад 40 осіб. ФОТО

У Київській області викрито злочинне угрупування у складі п'яти громадян РФ, які під виглядом "реабілітаційних центрів" займались трудовою експлуатацією соціально вразливих осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.

За даними прокуратури на території Київщини учасники організованої групи орендували приміщення та утворили шість "реабілітаційних центрів", де утримувались алко- наркозалежні особи, безробітні та особи без постійного місця проживання, яких заманювали під видом надання кваліфікованої допомоги та лікування.

"Проте замість отримання медичної, психологічної чи будь-якої іншої допомоги, такі особи були змушені постійно, систематично, за вказівкою наглядачів "реабілітаційних центрів" та головне безкоштовно, виконувати тяжку фізичну роботу, винагороду за яку отримували учасники злочинної групи. Учасників організованої групи затримано у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Київській областях", - йдеться в повідомленні.

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Під час проведення обшуків правоохоронці виявили понад 40 осіб, яких завербували злочинці залучено до безкоштовної роботи, у тому числі на хлібному заводі. Крім того, виявлено та вилучено документи щодо діяльності "реабілітаційних центрів", записи, графіки роботи, анкети завербованих осіб, візитівки, оголошення про діяльність таких центрів, мобільні телефони за допомогою яких зловмисники спілкувались між собою та своїми "піднаглядними".

Усім учасникам угрупування повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149 КК України (торгівля людьми) та вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує покарання від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше Національна поліція викрила мережу фальшивих реабілітаційних центрів, які діяли в Маріуполі, Львівській та Івано-Франківській областях. Людей з наркотичною та алкогольною залежністю незаконно утримували і примушували виконувати важку роботу. Встановлено організатора групи - громадянина РФ.

На Київщині з організованого вихідцями з РФ трудового рабства звільнили понад 40 осіб 01
На Київщині з організованого вихідцями з РФ трудового рабства звільнили понад 40 осіб 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3138262
 
   
 Топ коментарі
 
Нині "дякуючи" маріонеточному режиму кровавого бариги, вся Україна - суцільне рабство.
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Я дико извиняюсь..... на фотках упаковка "Київхліб" ...... Не могу собрать воедино всю картину...
Какие вариантs? "Киевхліб" использует рабский труд нариков и алкашей. Т.е. хлеб мы кушаем ласково облапанный этой категориейграждан? Или в упаковке Киевхлеба делают левак с таким же результатом......
Киевхлеб больше не покупаю, пеку сам! Спасибо за инфу!
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Наверное родственник сватов потроха Алихановых,луцик надежно все это время его крышевал.
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Нині "дякуючи" маріонеточному режиму кровавого бариги, вся Україна - суцільне рабство.
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хороший заголовок! "выходцы из РФ" организовывают секции рабства в Уркаине! предел мечтаний - послемайданных мечтаний! где правоохранители, в т.ч. СБУ, прокуратура? неужели только в Киевской области? сколько наркош еще пашут за дозу по всей стране??
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Наверное родственник сватов потроха Алихановых,луцик надежно все это время его крышевал.
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"рабства на Киевщине, организованного выходцами из РФ" символично.
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Ачуметь! Мало того что сотни тысяч украинцев сами в РФ трудятся их еще и в Украине кацапы в рабство берут Из трудового рабства на Киевщине, организованного выходцами из РФ, освободили более 40 человек - Цензор.НЕТ 2441
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Я дико извиняюсь..... на фотках упаковка "Київхліб" ...... Не могу собрать воедино всю картину...
Какие вариантs? "Киевхліб" использует рабский труд нариков и алкашей. Т.е. хлеб мы кушаем ласково облапанный этой категориейграждан? Или в упаковке Киевхлеба делают левак с таким же результатом......
Киевхлеб больше не покупаю, пеку сам! Спасибо за инфу!
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У парашников вообще в молоке, из которого скоту, то есть людям делают сыр - купаются кавказцы. Вот там точно облеваться можно(а парашникам ничего - под бояру аж чвакают Из трудового рабства на Киевщине, организованного выходцами из РФ, освободили более 40 человек - Цензор.НЕТ 7362 )
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это видимо тот "киевхлеб" который продают в безымянных ларьках и в "генделыках" возле жилых домов. Спасибо, теперь только в крупных магазинах хлеб буду брать.
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Это какой-то частный магазин. Видишь там разнообразная продукция в том числе и КиевХлеб.
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А почему не называються эти "реабилитационные" центры?
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Та ладно рабства, этих дол@бов выдают родственники за любые деньги и помогает. Кореш сидел на черной, пи@дили закапывали , но помогло, теперь только бухает
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10000 зелени бывшая жена заплатила за него там. Этот дебил под наркотой ездил , и в остановку ночью въехал. Если закон их прощает , то какой выход?
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Появилось, рацвело и процветало это рабство при потрохе, гройсмане, авакове, луценко, грицаке...
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Добровольно они туда не пойдут, будут воровать , грабить, лишь бы на стакан черняшки хватало. Тюрьма их тоже не вылечивает.
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Появилось оно ДО Порошенка, Гройссмана, Авакова, Луценко, Грицака.
Но когда при Порошенко появлялась такая новость, тьі тут визжал: «Порошенко, Гройссман, Аваков, Луценко, Грицак !!!!!!!!! Гаааааанба !!!! Соявальцман чоколяяяяяяят !!!!!!.»
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Я за потроха в 2014 не голосовал - я за Юльку голосовал. А то, что потрох гнида и ничего хорошего для Украины он не сделает я понял уже осенью 2014 когда он генералов-дезертиров прикрыл бросивших Иловайск.
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Прям "рабство". А зато их миски регулярно наполнялись кормом. Что еще украинцу для полного счастья надо?
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ржака. покупаю хохлов в рабство, дорого
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Ты бы резинку в штанах подтянуло,блевотина казламордая😂😂😂🌷
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ты давай по делу, какой товар предлагаешь, жену али дочь?
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Пока ты тут выблевал свой пост,в твою ватную ***** даги отлили.***** пшел😂😂😂😂🌷
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какой грозный рогуль, за такого больше ста рублев не дам)
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Ста рублев.😂😂😂Язык выучи блевотина.А чего тв своей тряпки так стесняешься?😂😂🌷
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нельзя мне, ежели под своим флагом то сразу талоны на инет отбирут и без бояры оставят, а то и сразу расстреляют. а жить расстреленым знаешь ли совсем не весело)
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Ну тогда опять иди на ***,падаль казламордая,сцущаяся зайти под своей тряпкой😂😂🌷🌷
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врзывом пукана удавлетворен)
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Казламорая срань как всегда о жопе.Так чем сейчас пахнет твоя казламордая шлюха?😂😂🌷
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Ты хоть с бутылки встань, козломордый, да член ***** изо рта выми, оброчь лапотный, потом вякай.
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почему о чем бы не шла речь хохлы все переводят на ********, больна тема походу)
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Не гунди, козломордый, вы ******** и ********* поэтому правильно мы вас порицаем - точно. Кстати не одни мы, а весь мир, и не гомиками, а именно **********, да и сцарь у вас известный педофил. Поэтому цитирую Кутузова - коль заслужил, носи на славу, не шпилька чай.
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весь мир с нами))) как обычно геи не могут ничего ответить пока их попку кто не прикроет)
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Наші ж журналюги так навмисно пишуть "провокаційно", щоб це вигляділо як "агресія РФ" , але ж у "палки два кінця" , а у медалі дві сторони, а кацапи з цього "реально висеру" ржуть , типу хахла у раби і тд. Самі даємо привід. Журнашлюхи ось і все.!!!
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Реабілітаційні центри так і побудовані на принципі трудотерапії, хто цього не розуміє, той нехай і не лізе в ці справи, тим більш ГПУ и МВД, ця система ці "пороки" ж і породила. А підніміть і найдіть людей "бувших залежних" яким ці реб.центри допомогли і дали другий шанс, їх десятки тисяч в Україні, якщо не сотні, а скільки випраіили і дали другий шанс людям ГПУ МВД і пенеціарна лужба які не виправляють, а ще більше ламають.???!!
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вот только вопросик - согласно заголовка поста - а РФ здесь при чем?
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А что за выражение такое "...выходцы из РФ"? А сейчас у них гражданство какое? Вьетнамское? Так и пишите - вьетнамцы! Но я подозреваю, что украинское... но без руки Кремля не как...
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Цих "реабілітаційних центрів" ху.ва туча по всій країні. Ніхто особливо не чухається, бо покривають мабуть ті ж менти
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Цензор.НЕТФотоПодіїНа Київщині з організованого вихідцями з РФ трудового рабства звільнили понад 40 осіб. ФОТО
 
 
 
 
 
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