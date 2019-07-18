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 Політика України
  2020  34
Все про:вибори (4222) суд (5313) Онищенко Олександр (424)

 Апеляційний суд Києва дозволив нардепу-втікачу Онищенку брати участь у виборах. ДОКУМЕНТ

Шостий апеляційний суд Києва дозволив нардепу-втікачу Олександру Онищенку балотуватися на виборах до Верховної Ради.

Фото рішення суду опублікував у Facebook активіст Олександр Бурмагін, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, суд зобов'язав Центральну виборчу комісію зареєструвати його кандидатом у депутати від "Соціалістичної партії України" за 93-м мажоритарним виборчим округом.

Крім того, наголошується, що це рішення можна оскаржити у Верховному Суді.

Читайте: ЦВК оскаржила рішення суду про реєстрацію Онищенка кандидатом у депутати

Апеляційний суд Києва дозволив нардепу-втікачу Онищенку брати участь у виборах 01
Апеляційний суд Києва дозволив нардепу-втікачу Онищенку брати участь у виборах 02

Наразі невідомо, чи може це рішення вплинути на реальну участь Онищенка у виборах, оскільки бюлетені вже надруковано.

Раніше повідомлялося, що Верховний Суд остаточно заборонив депутату-втікачу Онищенку балотуватися на виборах до Ради.

Нагадаємо, ЦВК відмовила в реєстрації кандидатом у народні депутати України на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019 року Олександру Онищенкові. Апеляційний суд зобов'язав ЦВК переглянути рішення. Центрвиборчком подав апеляцію і знову відмовив Онищенкові в реєстрації.

ЦВК мотивувала відмову в реєстрації, зокрема, тим, що позивач не відповідає вимогам щодо проживання в Україні впродовж останніх п'яти років на день проведення позачергових виборів народних депутатів.

Своє тимчасове перебування за межами України Онищенко пояснив участю в міжнародних спортивних змаганнях з кінного спорту в статусі вершника, під час яких він представляв Україну, на підтвердження чого надав лист Громадської організації "Всеукраїнська федерація кінного спорту України".

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3138259
 
 
 Топ коментарі
 
ну шо зебилы вы рады ? - порох для вас главный враг - не фюрер ,не жопоблок ,не воры реальные - а порох - ну ну - а потом придут за вами,да,да за каждым из вас и некому уже будет вас защитить - как то так
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Вааще ни каких проблем, богдана вернули же, а тут просто надо депутатом сделать нужного человека.
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Вааще ни каких проблем, богдана вернули же, а тут просто надо депутатом сделать нужного человека.
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А что Порошенко доказал, что Онищенко преступник? Он коррупционер или предатель? Я не про барыгу, барыга ясно и то и другое. Я про Онищенко.
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*****, включи мозги! Это чучело не жило в Украине 5 лет. И да, он преступник в особо крупных размерах.
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Им, наверное, занесли большую кастрюлю ухи! Апелляционный суд Киева разрешил нардепу-беглецу Онищенко участвовать в выборах - Цензор.НЕТ 1573
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"Да здравствует наш суд,самый гуманный суд в мире!"...(с) Судова рехворма таки діє,пля...
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не пойму, так суд плохой или хороший? признал выборы вроде для тебя хороший, вернул фиКаломойскому имущество тоже ничего, допустил к выборам шашлычника-отлично, тарифы отменил... все ОК!
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В нашій країні суду,як незалежної та самостійної гілки влади, не існує... на жаль...
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и правильно сделал. нужно все довести до абсурда, и пройти эту часть истории поскорей. думаю у НГ трудно будет найти примата, который вслух скажет, что голосовал за "лакея урода" и зеленую субстанцию69.
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Сколько говнища повылазило за последних полтора месяца...
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Млять, а эта дура Богомолец предлагала матюки запретить... Это ж писец писцовый.
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ну шо зебилы вы рады ? - порох для вас главный враг - не фюрер ,не жопоблок ,не воры реальные - а порох - ну ну - а потом придут за вами,да,да за каждым из вас и некому уже будет вас защитить - как то так
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Нікому це сміття не потрібне щоб його переслідувати, воно даже корисне тому що тупе.
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Порох 5 лет грабил Украину, со свинарчуками, будучи на посту Президента. Асюсяешь разницу, между ним и мураевым, ,Бойко и прочей сепарской падалью?
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Свое временное пребывание за пределами Украины Онищенко пояснил участием в международных спортивных соревнованиях по конному спорту в статусе всадникаИсточник: https://censor.net.ua/p3138259

Вас влаштовує таке пояснення?А суддям вистачило.
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Зебобики пришли к власти..все идет так как и должно было идти.... все отребье рано или поздно вернется в Украину....все отребье станет депутатами..министрами...и прочими чинушами....все закономерно....
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Поздравляю всех с очередным попранием Конституции Украины!
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хтось там перед виборами обіцяв з корупцією боротися... Просто нагадаю: Оніщенко - в розшуку по лінії НАБУ, зі знятою депутатською недоторканністю
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Скакун таки прискачет, будет делать зебилам покращення.
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Вообще-то есть принципиальный вопрос- до какого времени кандидаты могут оспаривать в судах свое участие в выборах в ВР и решения этих судов ЦИК должна учитывать? Что до 24 часов 20 июля? Бред! Бюллетни напечатаны и уже розданы в округа. Может выборы перенести из-за этого скрывавшегося 5 лет нувориша-коневода с уздой в кармане галифе? Да! Сегодняшняя судебная система должна быть немедленно разпущена и по новой запущена с запретом там объявляться таким деятелям, которые, например, сидят в 6-м Киевском Аппеляционнос суде.
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для этого нужен...ну,скажем так - Руководитель..
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Путін в Італії купує суди, що йому Україна.
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наши побеждают!! через месяй Виктор Фьодорович вернется. встричать будем.
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Да, список суддей в документе многие хотели видеть расстрельным.
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коли те падло з'явиться в Переяславі, маякніть.
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниАпеляційний суд Києва дозволив нардепу-втікачу Онищенку брати участь у виборах. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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