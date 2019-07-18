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 Політика України, Події
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 44 тис. примірників агітматеріалів за кандидатів у нардепи нібито від "Слуги народу" вилучено на Київщині: частину з них встигли роздати. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Київській області поліція вилучила 44 тисячі примірників агітаційних матеріалів кандидатів у нардепи нібито від партії "Слуга народу"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції України.

Зазначається, що в Київській області зацікавлені особи намагалися "пропіарити" кількох кандидатів у народні депутати, прикриваючись брендом партії "Слуга народу". З цією метою вони виготовили друковану продукцію з неправдивою інформацією і найняли студентів та неповнолітніх для її роздачі. Заплативши 600 гривень за 6 годин роботи, молодь організовано розвезли автобусами у визначені місця для агітації – до міст Рокитне, Кагарлик та Миронівка. Під час розповсюдження цих агітаційних матеріалів працівники поліції затримали 14 осіб. На них складено адміністративні матеріали, відповідно до ч.2 ст.212-13 КУпАП (розповсюдження друкованих матеріалів передвиборчої агітації без даних про тираж).

Наразі поліцією встановлено, що до партії "Слуга народу" згадані кілька кандидатів у народні обранці жодного стосунку не мають. А друкована продукція виготовлена з фальшивим інформаційним наповненням.

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Також з’ясовано, що агітматеріали розповсюджувалися з одного з приватних аграрних підприємств, розташованого в місті Кагарлик. За попередньою інформацією, це агропідприємство належить до сфери управління ПрАТ "Миронівський хлібопродукт". На підставі ухвали суду співробітники поліції провели у приміщенні агропідприємства санкціонований обшук. Внаслідок якого було виявлено та вилучено 44 тисячі різного виду друкованих матеріалів агітаційного змісту.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 157 Кримінального кодексу України (перешкоджання здійсненню виборчого права).

Раніше президент Володимир Зеленський запропонував правоохоронним та антикорупційним органам перевірити і порівняти суму бюджетних дотацій, отриманих агрохолдингом "Миронівський хлібопродукт", і виплачених акціонером дивідендів.

44 тис. примірників агітматеріалів за кандидатів у нардепи нібито від Слуги народу вилучено на Київщині: частину з них встигли роздати 01
44 тис. примірників агітматеріалів за кандидатів у нардепи нібито від Слуги народу вилучено на Київщині: частину з них встигли роздати 02
44 тис. примірників агітматеріалів за кандидатів у нардепи нібито від Слуги народу вилучено на Київщині: частину з них встигли роздати 03
44 тис. примірників агітматеріалів за кандидатів у нардепи нібито від Слуги народу вилучено на Київщині: частину з них встигли роздати 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3138214
 
 
 Топ коментарі
 
Рельно дебилы, пиарится за счёт зебила...
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аматоры. элитные профессионалы поступают так: Дубинский пожаловался, что депутат от БПП Карманов измазал фекалиями его борды
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В Мариуполе тоже какая-то буза назревает, судя по новостям сайта. Якобы притесняют кандидатов от "Слуги народа". Но, они не унывают. Вона, как один из них высказался: "Они давно у власти, а жить в Украине становится только хуже. Но мы все изменим! Наша партия "Слуга Народа" лидирует и им не удастся переломить ход истории. В парламенте будут новые политики и молодые профессионалы. 21 июля будет днем нашей победы и началом перемен в Украине!" - говорит Романюк."(с). Хотя, как мне кажется, у нас они- непроходные.
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Рельно дебилы, пиарится за счёт зебила...
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аматоры. элитные профессионалы поступают так: Дубинский пожаловался, что депутат от БПП Карманов измазал фекалиями его борды
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Вчера на трассе как раз заметил, что какое-то гавно зелёное на бордах...
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извращайся в своих фантазиях, как хочешь. я же представил факт, характеризующий соевую элиту.
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а на борде в зелёных тонах, не соевые?
такой же сброд что и у пети.
такие же соевые
тока ещё, походу дела, прокацапские...
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В Мариуполе тоже какая-то буза назревает, судя по новостям сайта. Якобы притесняют кандидатов от "Слуги народа". Но, они не унывают. Вона, как один из них высказался: "Они давно у власти, а жить в Украине становится только хуже. Но мы все изменим! Наша партия "Слуга Народа" лидирует и им не удастся переломить ход истории. В парламенте будут новые политики и молодые профессионалы. 21 июля будет днем нашей победы и началом перемен в Украине!" - говорит Романюк."(с). Хотя, как мне кажется, у нас они- непроходные.
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Пройдут . такое массовое помутнение сознания изредка но бывает
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Фигасе, чем курочки Косюка несутца!
🤔
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Что, зебилы начали помогать в отжимании для коломойского имущества косюка?
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))) лесом кругляком кормят, несутся и срутца уже готовой бомагой. осталось токо её пропечатать, в рулоны свернуть, распространить и потребовать у государства новых дотаций ))
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18.07.19 11:35 Зеленский инициирует проверку дотаций, полученных агрохолдингом "Мироновский хлебопродукт"
Совпадение? ....не думаю.
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Ага, зебил все ватные методички обробатывает...
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Я поназбирав макулатури за цей рахунок. Буде взимку хоч чим піч в гаражі розпалювати.
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Косюк исчо пакажет усем где у курочек сиськи!
🤣
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Наша поліція охороняє зелений бренд так пильно,що їй не вистачає робочого часу часу на боротьбу зі злочинцями
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Цензор.НЕТФотоПолітика України44 тис. примірників агітматеріалів за кандидатів у нардепи нібито від "Слуги народу" вилучено на Київщині: частину з них встигли роздати. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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