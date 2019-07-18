 На трасі Одеса-Рені внаслідок ДТП загинуло чотири особи: серед них дитина. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.
"Зараз з'ясовуються обставини ДТП. На місці працює слідчо-оперативна група. Також вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.
Отмечается, что ДТП случилось около 9 часов утра; грузовик двигался со стороны Одессы, а легковушка в Одессу.
На перекрестке на село Старокозачье водитель MANa начал осуществлять левый поворот в сторону Белгород-Днестровского и не пропустил Volkswagen, который двигался на большой скорости ему на встречу.
В результате столкновения легковой автомобиль превратился в груду металла, а все четыре человека, которые находились в салоне, погибли на месте. По предварительным данным, на заднем сиденье автомобиля был ребенок.
Водитель автомобиля MAN в аварии не пострадал............................
(Царство Небесное... семье)
https://youtu.be/ibVzWplXAmU
ПДД посмотри. При повороте налево пропускаешь всех.
Реакции никакой. Никто не говорит о проблеме. Никому нет никакого дела.
Сколько трагедий, больно читать. Царствие небесное погибшим...
НЕСПЕШИТЕ!!!! Каждый прожитый день и так приближает нас к смерти и не более!!!