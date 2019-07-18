 Заступник голови МЗС Божок звинуватив спілку угорців у сепаратизмі через карту Закарпаття в складі Угорщини. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив заступник міністра закордонних справ Єгор Божок у Twitter.

"На передовиці газети "Карпаталія" ГО "Товариство угорської культури Закарпаття" під лозунгом "Угорець, вставай!" ілюстрована належність Угорщині низки територій України. Сепаратизм! ГПУ та СБУ мають ініціювати провадження. Підписав листи", - пише Божок.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України повідомило, що звернеться до компетентних органів України для правової оцінки участі міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто в публічних заходах на Закарпатті на запрошення кандидата в народні депутати Василя Брензовича.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Візит угорської делегації на Закарпаття напередодні виборів до Ради є неприпустимим, - Пристайко