 Заступник голови МЗС Божок звинуватив спілку угорців у сепаратизмі через карту Закарпаття в складі Угорщини. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив заступник міністра закордонних справ Єгор Божок у Twitter.
"На передовиці газети "Карпаталія" ГО "Товариство угорської культури Закарпаття" під лозунгом "Угорець, вставай!" ілюстрована належність Угорщині низки територій України. Сепаратизм! ГПУ та СБУ мають ініціювати провадження. Підписав листи", - пише Божок.
Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України повідомило, що звернеться до компетентних органів України для правової оцінки участі міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто в публічних заходах на Закарпатті на запрошення кандидата в народні депутати Василя Брензовича.
Вы же понимаете, что Бельгия, Великобритания, Испания, Италия, .... да вообще, почти все страны ЕС имеют "спорные" территории....
Испания согласна на прецедент? А завтра Каталония скажет, ну им же можно?
Проблема в том, что Мир перешагнул черту, черту подведенную 2МВ, нет разделу территорий военным путем, но еще понадобилось 30 лет, что бы окончательно заставить страны решать территориальные споры в суде ООН.
Впрочем, у украинцев исторической памяти примерно столько же...