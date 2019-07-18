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 Політика України
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Все про:Угорщина (480) Закарпаття (780) МЗС (1822) Божок (18)

 Заступник голови МЗС Божок звинуватив спілку угорців у сепаратизмі через карту Закарпаття в складі Угорщини. ФОТО

МЗС України звернулося до Генпрокуратури та Служби безпеки з проханням відкрити справу з приводу зображення в газеті "Карпаталія", яку видає спілка угорців Закарпаття, карти з нібито належністю до Угорщини низки територій України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив заступник міністра закордонних справ Єгор Божок у Twitter.

"На передовиці газети "Карпаталія" ГО "Товариство угорської культури Закарпаття" під лозунгом "Угорець, вставай!" ілюстрована належність Угорщині низки територій України. Сепаратизм! ГПУ та СБУ мають ініціювати провадження. Підписав листи", - пише Божок.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України повідомило, що звернеться до компетентних органів України для правової оцінки участі міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто в публічних заходах на Закарпатті на запрошення кандидата в народні депутати Василя Брензовича.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Візит угорської делегації на Закарпаття напередодні виборів до Ради є неприпустимим, - Пристайко

Заступник голови МЗС Божок звинуватив спілку угорців у сепаратизмі через карту Закарпаття в складі Угорщини 01Заступник голови МЗС Божок звинуватив спілку угорців у сепаратизмі через карту Закарпаття в складі Угорщини 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3138174
 
 
 Топ коментарі
 
Мадяри вже вкрай обнагліли. Треба відправити до них яку бригаду, хай розберуться із сєпарами!
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Интересно - почему НАТО не одёрнет своего зарвавшегося участника ?
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а Зе вещает ос Теслы о безупречности его окружения и не видит как отщипывают куски Украины, даже на бумаге-это сепаратизм.
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Интересно - почему НАТО не одёрнет своего зарвавшегося участника ?
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а зачем? Главное веселиться до черты определенной... что это даст, если просто нервы портят?
Вы же понимаете, что Бельгия, Великобритания, Испания, Италия, .... да вообще, почти все страны ЕС имеют "спорные" территории....
Испания согласна на прецедент? А завтра Каталония скажет, ну им же можно?

Проблема в том, что Мир перешагнул черту, черту подведенную 2МВ, нет разделу территорий военным путем, но еще понадобилось 30 лет, что бы окончательно заставить страны решать территориальные споры в суде ООН.
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то есть на донбасее русский язык и федерализацию можна а венграм уже нет?
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а кто вам сказал что можно на даунбазе?
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как кто узеленского , богдан и сам зеленский
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Мадяри вже вкрай обнагліли. Треба відправити до них яку бригаду, хай розберуться із сєпарами!
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Порошенко давно отправил туда танки. Танки і БТР-и на Закарпатті: що спричинило перевезення цих машин у наш регіон? (ВІДЕО) Но венгры такой народ, что их танками не запугаешь. Они наоборот, только озлобились. Заступник голови МЗС Божок звинуватив спілку угорців у сепаратизмі через карту Закарпаття в складі Угорщини - Цензор.НЕТ 2668
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События 1956 года доказывают обратное. А также доказывают отсутствие у венгров исторической памяти. Враждуют с Украиной и дружат с РФ, не задумываясь о том, что в случае оккупации рашкой Украины, Венгрия будет оккупирована следующей.
Впрочем, у украинцев исторической памяти примерно столько же...
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Їх треба гнати звідси,як паршивих овець. Не хотять жити мирно в Україні,нехай повертаються в Угростан.
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Угорці вже розвинули угорський спаратизм в Закарпатті. А жидокомуна проти всього українського. Враження, що українців і нема в Україні. Може зразу вже до Росії приєднатись, буде кому угорців носом у гівно товкти?
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ух ты, как соевые запели, с расией уже лобызаться готовы, с большой буквы пишут название той территории, уважают значит
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це ти соєве бидло?
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Еще раз назовешь меня соевым, прокляну!
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а Зе вещает ос Теслы о безупречности его окружения и не видит как отщипывают куски Украины, даже на бумаге-это сепаратизм.
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А хіба не це вони й планували з х.йлом в 2014? Пошматувати Україну. П"ять років довелося почекати. Прийшов слушний момент. Друге громадянсьво, продаж землі ... Які порушення, це перспектива, яку планує узаконити "українська" влада
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Мадьяри щось переплутали? Треба трохи носа їм потовкти.
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сбу - это хуже чем экология в Кривом Роге?
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Що за сепаратизм,де його не може бути. Де живуть ці угри-- це споконвічна територія України. А те що там угорці- це теж саме,чому москвичі в Криму. Потрібно вирішити; або вони в Україні живуть на її землях мирно, або депортувати туди,куди у них паспорти. А заяви "Вставай угр" - це вже виклики конкретні на відміну Конституційного ладу на цих територіях. Висиляти по закону. І хвате гратися. Угри нам не друзі !. Це вихідці з Волги, це не наше,не європейське племя ! Вони завжди були проти України....
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Варто пригадати слова Тузка проте як Орбан пропонував йому Львів при дерибані України . І де нота протесту МЗС з приводу приїзду сіярто на Закарпаття ?
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Президент. Пора проводити там теж якусь патріотичну роботу....
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Всё что он может - "сватов" с венгерскими субтитрами им запустить.
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниЗаступник голови МЗС Божок звинуватив спілку угорців у сепаратизмі через карту Закарпаття в складі Угорщини. ФОТО
 
 
 
 
 
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