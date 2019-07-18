EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Події, Фоторепортаж
  1523  4
Все про:Дніпропетровщина (571) наркотики (794) Нацполіція (7851)

 17-річного хлопця затримали з великою партією наркотиків на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

У Новомосковську поліцейські вилучили у 17-річного юнака велику партію наркотиків, якими він торгував.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"З рюкзака хлопця і за місцем його тимчасового проживання працівники кримінальної поліції вилучили 50 пластикових ампул і 5 медичних шприців із наркотичною речовиною "опій ацетильований", а також 99 сліп-пакетів із метамфетаміном", - інформують у поліції.

Крім цього, 17 липня під час обшуку поліцейські вилучили гроші, отримані від збуту наркозасобів. Виявлені наркотики направили на експертизу.

Як встановили оперативники, неповнолітній - житель м. Кривий Ріг, який прибув у Новомосковськ для торгівлі наркотиками.

"За цим фактом слідчим відділом Новомосковського ОП відомості внесені в ЄРДР за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Триває досудове розслідування. Вживаються заходи щодо встановлення джерела надходження наркотичних речовин у місто. За збут наркотиків хлопцю загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві затримали чоловіка, який намагався переправити наркотики в СІЗО за допомогою квадрокоптера, - Нацполіція. ФОТО

17-річного хлопця затримали з великою партією наркотиків на Дніпропетровщині 01
17-річного хлопця затримали з великою партією наркотиків на Дніпропетровщині 02
17-річного хлопця затримали з великою партією наркотиків на Дніпропетровщині 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3138168
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Кривой Рог идет к успеху! акценті сместились относительно жителей Донбаса избравших президента ананаса
 показати весь коментар
 
 
не президента овоча, так президента вовочку
 показати весь коментар
 
 
Простому Васе - конфискация(вышел после отсидки и = бомж?)
Насировым - восстановление на "службе", компенсации за вынужденный прогул.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії17-річного хлопця затримали з великою партією наркотиків на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору