EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Російські терористи збили Боїнг Агресія Росії проти України Обирай свідомо
 Політика України
  2716  11
Все про:Кабмін (2952) пенсія (521) електронна система (48)

 В Україні з'явиться можливість оформляти і перераховувати пенсії онлайн. ДОКУМЕНТ

Кабінет міністрів України запустив послугу е-Пенсія, схваливши постанову про електронні послуги у сфері пенсійного забезпечення.

Відповідне рішення було ухвалено під час засідання уряду 17 липня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Постанова передбачає впровадження онлайн таких послуг:

  • призначення пенсії;
  • перерахунок пенсії;
  • призначення до пенсії надбавок, допомог, доплат і компенсацій;
  • відновлення виплати пенсії;
  • переведення з одного виду пенсії на інший.

У пояснювальній записці до проекту зазначено, що впровадження електронної взаємодії між органами Пенсійного фонду та іншими органами виконавчої влади дасть змогу використовувати потенціал 5-7 функціонуючих у державі електронних інформаційних реєстрів.

"З огляду на те, що в Україні близько 12 млн пенсіонерів, а також те, що є можливість подачі заяв в електронному вигляді, суттєво зменшиться кількість громадян, які особисто відвідують органи Пенсійного фонду для надання документів. Буде суттєво зекономлено робочий час працівників", - зазначається в записці.

У Кабміні також пояснили, що знизиться адміністративне навантаження на громадян. Суттєво зменшиться кількість документів, які необхідно подавати для отримання пенсій, надбавок та доплат до них.

Читайте також: Зеленський запропонував Кабміну збільшити термін перебування пенсіонерів-переселенців на окупованих територіях із 2 місяців до 1 року

В Україні зявиться можливість оформляти і перераховувати пенсії онлайн 01
В Україні зявиться можливість оформляти і перераховувати пенсії онлайн 02
В Україні зявиться можливість оформляти і перераховувати пенсії онлайн 03
В Україні зявиться можливість оформляти і перераховувати пенсії онлайн 04

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Система для обміну інформацією між державними органами "Трембіта" запрацювала в Україні, - Гройсман

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3138140
 
 
 Топ коментарі
 
Ну, й без різних там зезенутих вже допрацювали, от тільки коли то запрацює?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ну, й без різних там зезенутих вже допрацювали, от тільки коли то запрацює?
 показати весь коментар
 
 
от вроде бы и хорошо...но для старшего поколения, не очень продвинутого во всем этом...страшновато... опять внуки будут подсказывать в какую кнопку тыкать...))))
 показати весь коментар
 
Вже не для всіх, кількість компьютерно грамотних помалу, але росте, хоча й повільно.
А, крім онуків, ще й діти є, буде кому підказати, це краще, ніж днями в чергах сидіти.
 показати весь коментар
 
в кнопку "бабушкину пенсию мне, плять!"
 показати весь коментар
 
Ти це моїй тещі скажи, вона в 82 роки веде свій блог та канал на ютубі.
 показати весь коментар
 
Порошковым всё не так. Какие же вы мерзкие и ограниченные. 82 года, внуки, ...блог .. тьфу, придурки!!!
 показати весь коментар
 
Умныйи так посчитает свою пенсию, а дураку никакая е-система не поможет. Тем более ели считать нечего.
 показати весь коментар
 
Когда уже успокоятся. 3 года глаза заплеваны были, а теперь прозрел. В зад чего то вставили?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниВ Україні з'явиться можливість оформляти і перераховувати пенсії онлайн. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
 вгору