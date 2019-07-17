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 Події, Фоторепортаж
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 Зсув піску в кар'єрі на Рівненщині: рятувальники знайшли тіло другої дитини. ФОТОрепортаж

Після тригодинних пошуків рятувальники знайшли тіло дитини, яку засипало піском у кар'єрі в Рівненській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу рівненського управління ДСНС.

"О 19:05 було знайдено тіло другого хлопчика 2008 року народження без ознак життя", - йдеться в повідомленні.

Зсув піску в карєрі на Рівненщині: рятувальники знайшли тіло другої дитини 01

Зсув піску в карєрі на Рівненщині: рятувальники знайшли тіло другої дитини 02
Зсув піску в карєрі на Рівненщині: рятувальники знайшли тіло другої дитини 03

Зсув піску в карєрі на Рівненщині: рятувальники знайшли тіло другої дитини 04
Зсув піску в карєрі на Рівненщині: рятувальники знайшли тіло другої дитини 05
Фото: rv.dsns.gov.ua

Нагадаємо, 17 липня поблизу села Ясногірка Сарнинський району на території піщаного кар'єру стався зсув піску (глибина кар'єру близько 5 м), внаслідок чого засипало двох дітей. Одного з них дістали місцеві жителі. Його госпіталізовано.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3138133
 
 
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слова "оползєнь" на ЦН явно не чули...
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зсув - переклали дослівно...а, навпаки, було б - оповзень)
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Цензор.НЕТФотоПодіїЗсув піску в кар'єрі на Рівненщині: рятувальники знайшли тіло другої дитини. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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