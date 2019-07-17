 Зсув піску в кар'єрі на Рівненщині: рятувальники знайшли тіло другої дитини. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу рівненського управління ДСНС.

"О 19:05 було знайдено тіло другого хлопчика 2008 року народження без ознак життя", - йдеться в повідомленні.









Фото: rv.dsns.gov.ua

Нагадаємо, 17 липня поблизу села Ясногірка Сарнинський району на території піщаного кар'єру стався зсув піску (глибина кар'єру близько 5 м), внаслідок чого засипало двох дітей. Одного з них дістали місцеві жителі. Його госпіталізовано.

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