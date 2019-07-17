 Зсув піску в кар'єрі на Рівненщині: рятувальники знайшли тіло другої дитини. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу рівненського управління ДСНС.
"О 19:05 було знайдено тіло другого хлопчика 2008 року народження без ознак життя", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 17 липня поблизу села Ясногірка Сарнинський району на території піщаного кар'єру стався зсув піску (глибина кар'єру близько 5 м), внаслідок чого засипало двох дітей. Одного з них дістали місцеві жителі. Його госпіталізовано.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)