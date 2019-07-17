 Секретаря сільради на Житомирщині затримали під час одержання 7 тис хабара за дозвіл на оренду землі, - військова прокуратура. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Фейсбуці прес-секретар ГПУ Андрій Лисенко.
У повідомленні наголошується: "Під час передачі 7000 гривень хабара секретаря Любарської селищної ради затримали прокурори військової прокуратури Житомирського гарнізону спільно зі слідчими слідчого управління ГУ Нацполіції в Житомирській області, за оперативного супроводження Управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ Нацполіції.
На даний час проводяться першочергові слідчі та процесуальні дії, затриманому готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. У разі доведення вини йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією майна.
Правоохоронці клопотатимуть у суді про обрання зловмиснику запобіжного заходу у виді тримання під вартою та відсторонення його від посади".
Блин, братва зелёная, этж надо было при порохе писать? Каюсь! Бес попутал! Отстою пикет в нацжёнах! Только пайки не лишайте!