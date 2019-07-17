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 Секретаря сільради на Житомирщині затримали під час одержання 7 тис хабара за дозвіл на оренду землі, - військова прокуратура. ФОТО

Посадовець вимагав і отримав "винагороду" за безперешкодну видачу в оренду землі на території ОТГ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Фейсбуці прес-секретар ГПУ Андрій Лисенко.

У повідомленні наголошується: "Під час передачі 7000 гривень хабара секретаря Любарської селищної ради затримали прокурори військової прокуратури Житомирського гарнізону спільно зі слідчими слідчого управління ГУ Нацполіції в Житомирській області, за оперативного супроводження Управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ Нацполіції.

На даний час проводяться першочергові слідчі та процесуальні дії, затриманому готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. У разі доведення вини йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією майна.

Правоохоронці клопотатимуть у суді про обрання зловмиснику запобіжного заходу у виді тримання під вартою та відсторонення його від посади".

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Секретаря сільради на Житомирщині затримали під час одержання 7 тис хабара за дозвіл на оренду землі, - військова прокуратура 01
Секретаря сільради на Житомирщині затримали під час одержання 7 тис хабара за дозвіл на оренду землі, - військова прокуратура 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3138124
 
 
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А шо? Барыгам можно, а ему низзя?!!! Ау, Правоохренители, вы чем ваще занимаетесь?
Блин, братва зелёная, этж надо было при порохе писать? Каюсь! Бес попутал! Отстою пикет в нацжёнах! Только пайки не лишайте!
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Как сказал великий ЗЕ : " И он тоже такой же президент как и я . "
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Задерживать голов сельсоветов? Нонсенс. А в войсках у нас все хорошо и предателей нет?
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Где же голов? Секретаря. А вообще мутновато почему подразделение по военным ведет эту нишу, похоже все остальные в доле.
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Бойко, Юрий АнатольевичЮрий Бойко только на вышках им. Бойко украл почти пол миллиарда долларов. Не забувайте,коли підете на вибори.
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если за 5 лет так и не закрыли значит бойко уже половину гешефта передал бизнес партнёру вальцману.
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Стесняюсь спросить. С какого бока военная прокуратура ? Да ещё цифра в 7 тыс. тянет на преступление века.
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Зато как красиво выложены купюры. Нужно было соками давать было бы ещё больше и красивее. Вон Свинарчуки годами на миллионы воровали и ничего. А здесь и военная прокуратура и полиция, нужно было ещё пару десятков спецназовцев в полной экипировка.
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Цензор.НЕТФотоПодіїСекретаря сільради на Житомирщині затримали під час одержання 7 тис хабара за дозвіл на оренду землі, - військова прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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