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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:вирубка (41) Зеленський (2106) ліс (237) Харківщина (746)

 "Пан Сиса? Ми тут вас чекаємо", - Зеленський дзвонив директору лісгоспу з наради на Харківщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

17 липня, під час робочої поїздки до Харківської області Президент України Володимир Зеленський провів нараду з питань боротьби зі знищенням природних ресурсів у регіоні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.

Перед початком наради глава держави оглянув ділянки незаконної вирубки лісу та розробки піщаного кар'єру під Харковом.

Як зазначив заступник керівника Офісу Президента Олексій Гончарук, проблема незаконних вирубок і знищення лісів є загальнонаціональною. Однак особливо гостро вона стоїть в Харківській області, оскільки показник лісистості тут - 12%, що менше, ніж у середньому по Україні. Також про незаконну вирубку лісів в області багато писали ЗМІ. Тому нараду проводять саме тут.

Пан Сиса? Ми тут вас чекаємо, - Зеленський дзвонив директору лісгоспу з наради на Харківщині 01

Про факти незаконного використання лісових ресурсів доповів директор ДП "Жовтневе лісове господарство" Руслан Чагаровський.

Він повідомив про незаконну вирубку найдорожчих і найцінніших порід дуба з подальшою реалізацією деревини за кордон, яку організувала група осіб. "У мене є всі документи. Ми зверталися в правоохоронні органи, починаючи з 27 червня цього року. Зараз є реакція - вчора дзвонили з НАБУ", - сказав керівник Жовтневого лісгоспу.

Пан Сиса? Ми тут вас чекаємо, - Зеленський дзвонив директору лісгоспу з наради на Харківщині 02

Пан Сиса? Ми тут вас чекаємо, - Зеленський дзвонив директору лісгоспу з наради на Харківщині 03

Чагаровський зазначив, що його доповідь стосується тільки самовільної вирубки в Жовтневому лісовому господарстві.

"Ми зробили ревізію лише 10% від загальної площі і виявили 80 млн грн збитків - це більш ніж 8 тис. кубічних метрів деревини. За нашими підрахунками, якщо ми зробимо повну ревізію лісгоспу, всіх лісових обходів Жовтневого господарства, то приблизно це буде близько 200 млн гривень", - підкреслив він. За попередніми оцінками директора лісгоспу, в межах області сума збитків може досягати мільярда гривень.

Читайте також: Ми комплексно переглядатимемо мораторій на експорт лісу. Припинення незаконної вирубки не відбулося. Цей захід не досяг своєї мети, - заступник голови ОП Гончарук

Пан Сиса? Ми тут вас чекаємо, - Зеленський дзвонив директору лісгоспу з наради на Харківщині 04

Пан Сиса? Ми тут вас чекаємо, - Зеленський дзвонив директору лісгоспу з наради на Харківщині 05

За словами Чагаровського, незаконні вирубки в Харківській області контролює директор Гутянського лісгоспу Віктор Сиса.

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Президент прямо під час наради подзвонив Віктору Сису, який, за словами одного з працівників лісгоспу, перебуває у відрядженні в Києві. "Пан Сиса? Ми тут вас чекаємо. Ви в Києві? Зайдіть завтра в Офіс Президента о десятій", - сказав Зеленський.

Президент закликав місцевих керівників правоохоронних органів звернути увагу на проблему вирубки лісів і на прізвища, названі Чагаровським.

Пан Сиса? Ми тут вас чекаємо, - Зеленський дзвонив директору лісгоспу з наради на Харківщині 06

"Прізвища - Сиса, Санін, Антипенко. Дуже прошу звернути особливу увагу і розібратися з цим питанням. Вам потрібно сісти за один стіл, з'ясувати і припинити вирубку лісу на Харківщині. Якщо ви цього не зможете зробити, то на ваших місцях з'являться інші люди" , - підкреслив Зеленський. Він також доручив гарантувати безпеку Чагаровського.

"Ви всі в курсі всіх прізвищ - це не тільки лісівники, директори. Ви знаєте, що є люди в державі, пов'язані з кришуванням цього "бізнесу". Зверніть на це увагу", - додав Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3138116
 
   
 Топ коментарі
 
Лучше под коксом работать, чем ездить бухим перерезать ленточки.
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Дед, все правильно. Пздть ворье надо. Но это, блт, не компетенция Президента.
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А у компетентных органов рыльце в пушку
Разгонять их некому
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Та і я бачу, що це щось на кшалт радянської програми "Врємя", де країна йде семимильними кроками до перемоги.
Але ж чому стільки смороду тут від коментарів?
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Мы обращались в правоохранительные органы, начиная с 27 июня этого года, вони за три тижні стільки нарубали?
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Президент призвал местных руководителей правоохранительных органов обратить внимание на проблему вырубки лесов и на фамилии, названные Чагаровским.

ржу нимагу))) а что, если местные праоохранители в доле от вырубки?))) а так и есть)) сами себя будут обращать внимание?))
от он реально комик. Это только спец группа из другого региона может что то сделать...и то если им сразу не занесут чемоданы.
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там надо киевских присылать и рубить на корню......но но но
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Він не комік, це занадто почесне звання, йому більше пасує український термін блазень!
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Напомню первопричину проблемы. Именно Пэдро Мальдивский и Панамский не подписал закон о защите лесных ресурсов, отправив его на "доопрацювання" и заставил свою калолицию совместно с жоппоблоком внести в него поправку. Эта поправка позволила вывозить в ЕС деловой лес под видом дров.
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Хм. А Лiсовий кодекс прийнятий у 1994 роцi невже не про це?
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не покажет слуга народа Коломойсого сепару Кернесу козью морду. Слуга почему то решил что виноват в харьковских безобразиях директор Гутянского лесхоза Виктор Сыса. И рвёт его как тузик грелку.
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сидоров! а сосну рубил кернес или все же витя сыса???
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сидоров! а сосну рубил кернес или все же витя сыса???/ Не сосной единой жив харьковец/ Опасный вирус атаковал харьковские пляжи: тысячи людей в опасности17 июля 2019/С начала 2019 года на водоемах Харьковской области погибло 32 человека/А ты говоришь-купаться.
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сидоров! не надо паники! идёшь на пляж - не бухай!
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Президент Зеленский, наведет порядок, это вам не хряк мальдивский!
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ты вместе с клованом будете первыми кто кукан у пуйла будет отсасывать,вот это уровень клована и зебилов
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Никто ни за что не отвечает,все в шоколаде ...
Сами губим свою страну,сами болотом обрастаем
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Как в анекдоте:
- А сколько вас там, больше двух?
- Да, я перЗЕдент и остальные ...
- Ждете?
- Да
- Ну так поговорите между собой
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нам нужен диктатор ,иначе стране будет песец
Нужно сажать поголовно тех кто крадет ресурсы страны,кто ворует и наживается на этом
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Ти адекват? В Росії диктатура, там ресурси народу належать?
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Очень мало диктаторов созидали, они больше по геноцидам.
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Давай я у тебе буду диктатором? Давай? Ставай раком.
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Клован думает что он еще на съёмочной площадке слуги народа, он ведет себя как в сериале,повсюду куда ездит просит всех увольняться,куда то звонит,одним словом игра на публику некомпетентного полудурка
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Jesly zapretyt vyrobku lesa i prodazu,tak vopros kto budet zarplaty platyt lesovxozam ?
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Интересно, дальше напыщенности это зайдет или нет, результат будет? или побыдлует по областям, на такое же быдло поорет и забудется, зебилы изберут ему большинство в раде и можно не парится, на тех на кого орал, забьет, пусть дальше кыруют?
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А ну - подать минье сюды усью лесную мафию!
Под корень нишити буду!
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Очередная прикормка для лохтората. Выкидыш, тебя не зеленхозом избрали заниматься, а формировать внешнюю и внутреннюю политику страны в период войны. Часть страны под оккупацией, а первое рыло занимается какой-то куетой...
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Не все відразу. Нехай їздить, набувається досвіду. Коли буде нормальний генпрокурор - справи швидше будуть рухатись
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Помнится как Зебилов корежило когда Пеця заводы открывал, ленточки резал, а сами избрали дебила, который еще чуть-чуть и надои молока будет проверять...
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Это что то новенькое? Какие заводы ? Кузню Тигипке ?
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Там, где сосна, там песок. Там где Зё - там пиар. А бараневичи еще с Порошенко смеялись, мол только ленточки перерезает. Тут уже целый новый сериал для зебилов. Вернее новый сезон. Не страна, а Санта Барбара....
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Гаспадин сыса наверно голосовал за ЗЕ. Теперь думает - а на хера?
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Через два года вы все сысами станете "Пан Сиса? Ми тут вас чекаємо", - Зеленський дзвонив директору лісгоспу з наради на Харківщині - Цензор.НЕТ 3872
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видно, що в країні з'вився дбайливий господар, а не фальшивий дядько, який лише кричав : Слава Україні!
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Я начинаю скучать за хряком. Просто именины сердца во время его баражирования по стране - то остановку откроет, то новый туалет.... А тут оказывается сплошная разруха, воровство и жуть.
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И ведь ни одной ленточки не перерезал, падла. Зрада жесточайшая, просто слезы на глазах.
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А в голове одна мысля:
- Кончатся эти выборы, загашусь на неделю!...
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надеюсь с понедельника свынарчуки с главсвином займут свои места на шконке.
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Не, сначала они убегут в Ростов. Где они уже с 21 апреля
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Ну я хоть типа и отъявленный "порохобот", но хз, может и будет толк с мальчонки. Кое-что в нем есть, заматереет и может будет норм. Деваться то нам все равно уже некуда на следующие пять лет.
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Тебя так легко купить за показуху? Бацька лет двадцать так работает. Беларусь превратилась в Сингапур? Фейспалм...
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Сумно, що Вовік не мародерить. Сумно. От, якщоб насрав нам на голову - тоді так, тоді це було б по справжньому, по порошенківські...
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Как не мародерит? Крейсер "Украина" продал. Лес весь продал. Армию всю распродал. Чернозем продал. Тебе на голову накакал и чертом обозвал.
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А можеш Калінку-Малінку забацати? Налию тобі полтішку. Давай
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Под калинку танцуют такие лапти и малоросы, как ты. Я предпочитаю рейв.
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Не досидит! Какой нибудь идиот переймёт его повадки додумается и позвонит ему с требованием - увольняйся!
И все ми без презика... пардон французкого писателя Гандона!..
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А кернесу так і нє пазваніл..Да зе бізяни..
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Ну все, хана, теперь точно путин нападет.
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Растрапович, смени пластинку. А лучше переходи на флеш-носители. От тебя несет нафталином из-за поребрика.
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браво! хороша акторська гра! піпл аценіть! шкода шо вибори на днях, а не восени...а так би багатьох би ощасливив би
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НАРОД ПРОСТО НЕКОМУ БЫЛО ЭТУ КЛОАКУ РАЗШЕВЕЛИТЬ ЗА ПРОШЕДШИЕ ЗА 5 ЛЕТ.
Клоа́ка (от лат. cloaca - подземный канал для стока нечистот) - расширенная конечная часть задней кишки у некоторых позвоночных животных, куда впадают выделительные и половые протоки мочеполовой системы.
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Так как в украине процветают одни отрицательные для экономики бизнеса изза поднятия цен.
Если заехать в украину, то окажется, что тут одни заправки на каждом углу и больше ничего.
1. Заправки
2.Игровые заведения
3. Охранные компании по охране имущества коррупционеров от людей.Чтобы не воровали ворованное.
4.Аптеки.
Это все отрицательные бизнеса, которые требуют роста кредитов от международных растовщиков. Единственный шанс что-то положительное производить на экспорт кроме жратвы, чтото высокотехнологичное, то это новое оружие для самозащиты для экспорта.
У этих 4 видов "бизнесов" так много участников, чтобы их всех содержать нужно создавать картельные сговоры и постоянно поднимаеть цены.Транспорт тоже картельный на все 100. Так что зеленский должен все это рубить под ноль делением и распродажей половинок.Укрзализныцю разделить на 2 части или вернуть государству. Она и так под одним из бюджетных олигархов, который доходы себе на яхты, а долги предприятия записывает на государство- тоесть с приватизации только вред и никаких инвестиций.
Так что с таким раскладом у украины нет будущего, кроме вечного набора кредитов и в конце без армии ждет рабство от какого-то агрессора, который не сможет напасть на такого экономического карлика без армии.
В связи с торговой войной трампа и китая, с китая идет большой исход IT корпораций-apple,amazon,hp,dell.... Изза тотальной экссбушной простушивающей все телефоны рейдерской мафии они в украину никаким боком не зайдут. Так что если зё не начнет это менять украину ждет кредитный конец.Все чиновники должны быть сменены и упразднены. Весь сегодняшний политический бомонд уходит в оппозицию и за поддержки украины они имеют право на правильноговорения для поднятия своих рейтингов, а вражеские проекты должны быть уничтожены без прав на правильноговорение- тоесть такой великий правильноговорильщик как рабинович должен быть казнен,он не имеет права на правильноговорение на зомбоящик для 73% ухажрущего быдла.Предатель тимошенко должна улететь из кормушки и ее должники разнесут сами на запчасти.
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По ходу цей зезенутий через пару днів почне призначати виховательок в дитсадки...
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В город заехать было слабо?Думали,что со свойственной ему манерой,разнесет Кернеса и памятник жукову в пух и прах!
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Очередная серия квартала для дебилов от дебила Зеклоуна.
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Все в кращих традиціях совка і бацьки Лукашенка : там президнет розпорядився збудувати сральню., там зробити дорогу, того вигнав, того взяв, тому подзвонив і відчитав, того назвав чортом . І все з суровим обличчям, все на камеру в прямому ефірі. Тупе зе-стадо кінчає в екстазі: нарешті цар- надьожа з"явився. Все парєшає. Шоу маст гоу он.. ******** Вовочки кочує по країні..
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Шах вам и мат, ***, порохоботы! В четверг директор лесхоза по собственному желанию уйдет в отставку. В пятницу ЗеВладимир внесет в разогнанную Раду законопроект про все хорошее без коммуналки и прикольные диджитальные зарплаты и пенсии. В субботу Сватами вас, Сватами! Бегите, порохоботы, бегите! Есть еще шанс спастись. С прошлой недели из Одессы в Стамбул пошли антикоррупционные буксиры. Завтра еще можно успеть улететь из Nikolayev International Airport. На рецепции нужно обратиться к диспетчеру Карлосу.
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Цензор.НЕТФотоПолітика України"Пан Сиса? Ми тут вас чекаємо", - Зеленський дзвонив директору лісгоспу з наради на Харківщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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