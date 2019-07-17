 "Пан Сиса? Ми тут вас чекаємо", - Зеленський дзвонив директору лісгоспу з наради на Харківщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.

Перед початком наради глава держави оглянув ділянки незаконної вирубки лісу та розробки піщаного кар'єру під Харковом.

Як зазначив заступник керівника Офісу Президента Олексій Гончарук, проблема незаконних вирубок і знищення лісів є загальнонаціональною. Однак особливо гостро вона стоїть в Харківській області, оскільки показник лісистості тут - 12%, що менше, ніж у середньому по Україні. Також про незаконну вирубку лісів в області багато писали ЗМІ. Тому нараду проводять саме тут.

Про факти незаконного використання лісових ресурсів доповів директор ДП "Жовтневе лісове господарство" Руслан Чагаровський.

Він повідомив про незаконну вирубку найдорожчих і найцінніших порід дуба з подальшою реалізацією деревини за кордон, яку організувала група осіб. "У мене є всі документи. Ми зверталися в правоохоронні органи, починаючи з 27 червня цього року. Зараз є реакція - вчора дзвонили з НАБУ", - сказав керівник Жовтневого лісгоспу.

Чагаровський зазначив, що його доповідь стосується тільки самовільної вирубки в Жовтневому лісовому господарстві.

"Ми зробили ревізію лише 10% від загальної площі і виявили 80 млн грн збитків - це більш ніж 8 тис. кубічних метрів деревини. За нашими підрахунками, якщо ми зробимо повну ревізію лісгоспу, всіх лісових обходів Жовтневого господарства, то приблизно це буде близько 200 млн гривень", - підкреслив він. За попередніми оцінками директора лісгоспу, в межах області сума збитків може досягати мільярда гривень.

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За словами Чагаровського, незаконні вирубки в Харківській області контролює директор Гутянського лісгоспу Віктор Сиса.

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Президент прямо під час наради подзвонив Віктору Сису, який, за словами одного з працівників лісгоспу, перебуває у відрядженні в Києві. "Пан Сиса? Ми тут вас чекаємо. Ви в Києві? Зайдіть завтра в Офіс Президента о десятій", - сказав Зеленський.

Президент закликав місцевих керівників правоохоронних органів звернути увагу на проблему вирубки лісів і на прізвища, названі Чагаровським.

"Прізвища - Сиса, Санін, Антипенко. Дуже прошу звернути особливу увагу і розібратися з цим питанням. Вам потрібно сісти за один стіл, з'ясувати і припинити вирубку лісу на Харківщині. Якщо ви цього не зможете зробити, то на ваших місцях з'являться інші люди" , - підкреслив Зеленський. Він також доручив гарантувати безпеку Чагаровського.

"Ви всі в курсі всіх прізвищ - це не тільки лісівники, директори. Ви знаєте, що є люди в державі, пов'язані з кришуванням цього "бізнесу". Зверніть на це увагу", - додав Зеленський.