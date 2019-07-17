 "Пан Сиса? Ми тут вас чекаємо", - Зеленський дзвонив директору лісгоспу з наради на Харківщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.
Перед початком наради глава держави оглянув ділянки незаконної вирубки лісу та розробки піщаного кар'єру під Харковом.
Як зазначив заступник керівника Офісу Президента Олексій Гончарук, проблема незаконних вирубок і знищення лісів є загальнонаціональною. Однак особливо гостро вона стоїть в Харківській області, оскільки показник лісистості тут - 12%, що менше, ніж у середньому по Україні. Також про незаконну вирубку лісів в області багато писали ЗМІ. Тому нараду проводять саме тут.
Про факти незаконного використання лісових ресурсів доповів директор ДП "Жовтневе лісове господарство" Руслан Чагаровський.
Він повідомив про незаконну вирубку найдорожчих і найцінніших порід дуба з подальшою реалізацією деревини за кордон, яку організувала група осіб. "У мене є всі документи. Ми зверталися в правоохоронні органи, починаючи з 27 червня цього року. Зараз є реакція - вчора дзвонили з НАБУ", - сказав керівник Жовтневого лісгоспу.
Чагаровський зазначив, що його доповідь стосується тільки самовільної вирубки в Жовтневому лісовому господарстві.
"Ми зробили ревізію лише 10% від загальної площі і виявили 80 млн грн збитків - це більш ніж 8 тис. кубічних метрів деревини. За нашими підрахунками, якщо ми зробимо повну ревізію лісгоспу, всіх лісових обходів Жовтневого господарства, то приблизно це буде близько 200 млн гривень", - підкреслив він. За попередніми оцінками директора лісгоспу, в межах області сума збитків може досягати мільярда гривень.
За словами Чагаровського, незаконні вирубки в Харківській області контролює директор Гутянського лісгоспу Віктор Сиса.
Президент прямо під час наради подзвонив Віктору Сису, який, за словами одного з працівників лісгоспу, перебуває у відрядженні в Києві. "Пан Сиса? Ми тут вас чекаємо. Ви в Києві? Зайдіть завтра в Офіс Президента о десятій", - сказав Зеленський.
Президент закликав місцевих керівників правоохоронних органів звернути увагу на проблему вирубки лісів і на прізвища, названі Чагаровським.
"Прізвища - Сиса, Санін, Антипенко. Дуже прошу звернути особливу увагу і розібратися з цим питанням. Вам потрібно сісти за один стіл, з'ясувати і припинити вирубку лісу на Харківщині. Якщо ви цього не зможете зробити, то на ваших місцях з'являться інші люди" , - підкреслив Зеленський. Він також доручив гарантувати безпеку Чагаровського.
"Ви всі в курсі всіх прізвищ - це не тільки лісівники, директори. Ви знаєте, що є люди в державі, пов'язані з кришуванням цього "бізнесу". Зверніть на це увагу", - додав Зеленський.
Разгонять их некому
Але ж чому стільки смороду тут від коментарів?
ржу нимагу))) а что, если местные праоохранители в доле от вырубки?))) а так и есть)) сами себя будут обращать внимание?))
от он реально комик. Это только спец группа из другого региона может что то сделать...и то если им сразу не занесут чемоданы.
Сами губим свою страну,сами болотом обрастаем
- А сколько вас там, больше двух?
- Да, я перЗЕдент и остальные ...
- Ждете?
- Да
- Ну так поговорите между собой
Нужно сажать поголовно тех кто крадет ресурсы страны,кто ворует и наживается на этом
Под корень нишити буду!
- Кончатся эти выборы, загашусь на неделю!...
И все ми без презика... пардон французкого писателя Гандона!..
Клоа́ка (от лат. cloaca - подземный канал для стока нечистот) - расширенная конечная часть задней кишки у некоторых позвоночных животных, куда впадают выделительные и половые протоки мочеполовой системы.
Если заехать в украину, то окажется, что тут одни заправки на каждом углу и больше ничего.
1. Заправки
2.Игровые заведения
3. Охранные компании по охране имущества коррупционеров от людей.Чтобы не воровали ворованное.
4.Аптеки.
Это все отрицательные бизнеса, которые требуют роста кредитов от международных растовщиков. Единственный шанс что-то положительное производить на экспорт кроме жратвы, чтото высокотехнологичное, то это новое оружие для самозащиты для экспорта.
У этих 4 видов "бизнесов" так много участников, чтобы их всех содержать нужно создавать картельные сговоры и постоянно поднимаеть цены.Транспорт тоже картельный на все 100. Так что зеленский должен все это рубить под ноль делением и распродажей половинок.Укрзализныцю разделить на 2 части или вернуть государству. Она и так под одним из бюджетных олигархов, который доходы себе на яхты, а долги предприятия записывает на государство- тоесть с приватизации только вред и никаких инвестиций.
Так что с таким раскладом у украины нет будущего, кроме вечного набора кредитов и в конце без армии ждет рабство от какого-то агрессора, который не сможет напасть на такого экономического карлика без армии.
В связи с торговой войной трампа и китая, с китая идет большой исход IT корпораций-apple,amazon,hp,dell.... Изза тотальной экссбушной простушивающей все телефоны рейдерской мафии они в украину никаким боком не зайдут. Так что если зё не начнет это менять украину ждет кредитный конец.Все чиновники должны быть сменены и упразднены. Весь сегодняшний политический бомонд уходит в оппозицию и за поддержки украины они имеют право на правильноговорения для поднятия своих рейтингов, а вражеские проекты должны быть уничтожены без прав на правильноговорение- тоесть такой великий правильноговорильщик как рабинович должен быть казнен,он не имеет права на правильноговорение на зомбоящик для 73% ухажрущего быдла.Предатель тимошенко должна улететь из кормушки и ее должники разнесут сами на запчасти.