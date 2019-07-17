 Воїни 93-ї ОМБр "Холодний Яр" повернулися із зони проведення ООС в пункт постійної дислокації. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міністерства оборони.
Понад півроку особовий склад частини захищав українську землю під Донецьком у районі Авдіївки.
Ця ротація, на жаль, не обійшлася без втрат. Під час захисту територіальної цілісності та незалежності України, п'ятеро холодноярівців загинуло, ще чотири воїни залишили нас через хвороби.
На урочистому шикуванні найкращих військовослужбовців бригади нагородили відомчими нагородами і присвоїли чергові військові звання.
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Повертайся, будь ласка, живим.
Я прошу не багато, й не мало.
Кожен вечір молюсь всім святим
Щоб нещастя тебе не спіткало.
Щоби Янгол закрив від біди,
Над тобою розправивши крила,
І шоб куля лихої орди
Пролетіла, не зачепила.
Ясним ранком, та днем дощовим,
Я шепочу у синєє Небо:
Повертайся, будь ласка живим -
Вся родина чекає на тебе...////
Низкий поклон вам, герои!!!
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Який ще "юга-васток"? Чигиринські і кам'янські селяни-холодноярці ніколи й не чули ні про які "юга-вастоки". За такі розмови отаман Чучупака, думаю, не пошкодував би кулі зі свого маузера. )))