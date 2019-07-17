 Воїни 93-ї ОМБр "Холодний Яр" повернулися із зони проведення ООС в пункт постійної дислокації. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

Понад півроку особовий склад частини захищав українську землю під Донецьком у районі Авдіївки.

Читайте також: З воїном 93-ї ОМБр Ігорем Ігнатенком, загиблим на Донбасі, попрощалися в Запорізькій області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж







Ця ротація, на жаль, не обійшлася без втрат. Під час захисту територіальної цілісності та незалежності України, п'ятеро холодноярівців загинуло, ще чотири воїни залишили нас через хвороби.

Дивіться також: Не чекаючи орденів: командир 1-го батальйону 93-ї ОМБр нагородив найкращих бійців іменними ножами. ФОТОрепортаж







На урочистому шикуванні найкращих військовослужбовців бригади нагородили відомчими нагородами і присвоїли чергові військові звання.