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 Фоторепортаж
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Все про:армія (2515) ротація (25) 93 окрема механізована бригада (50)

 Воїни 93-ї ОМБр "Холодний Яр" повернулися із зони проведення ООС в пункт постійної дислокації. ФОТОрепортаж

Бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Сухопутних військ Збройних сил України повернулися в пункт постійної дислокації з району проведення операції Об'єднаних сил.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

Воїни 93-ї ОМБр Холодний Яр повернулися із зони проведення ООС в пункт постійної дислокації 01

Понад півроку особовий склад частини захищав українську землю під Донецьком у районі Авдіївки.

Воїни 93-ї ОМБр Холодний Яр повернулися із зони проведення ООС в пункт постійної дислокації 02

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Воїни 93-ї ОМБр Холодний Яр повернулися із зони проведення ООС в пункт постійної дислокації 03
Воїни 93-ї ОМБр Холодний Яр повернулися із зони проведення ООС в пункт постійної дислокації 04
Воїни 93-ї ОМБр Холодний Яр повернулися із зони проведення ООС в пункт постійної дислокації 05

Ця ротація, на жаль, не обійшлася без втрат. Під час захисту територіальної цілісності та незалежності України, п'ятеро холодноярівців загинуло, ще чотири воїни залишили нас через хвороби.

Воїни 93-ї ОМБр Холодний Яр повернулися із зони проведення ООС в пункт постійної дислокації 06

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Воїни 93-ї ОМБр Холодний Яр повернулися із зони проведення ООС в пункт постійної дислокації 07
Воїни 93-ї ОМБр Холодний Яр повернулися із зони проведення ООС в пункт постійної дислокації 08
Воїни 93-ї ОМБр Холодний Яр повернулися із зони проведення ООС в пункт постійної дислокації 09

На урочистому шикуванні найкращих військовослужбовців бригади нагородили відомчими нагородами і присвоїли чергові військові звання.

Воїни 93-ї ОМБр Холодний Яр повернулися із зони проведення ООС в пункт постійної дислокації 10

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3138108
 
   
 Топ коментарі
 
фотокореспонденту зачёт! хорошие фото отважных людей.....
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дякуєм! з поверненням!!!
***
Повертайся, будь ласка, живим.
Я прошу не багато, й не мало.
Кожен вечір молюсь всім святим
Щоб нещастя тебе не спіткало.

Щоби Янгол закрив від біди,
Над тобою розправивши крила,
І шоб куля лихої орди
Пролетіла, не зачепила.

Ясним ранком, та днем дощовим,
Я шепочу у синєє Небо:
Повертайся, будь ласка живим -
Вся родина чекає на тебе...////
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фотокореспонденту зачёт! хорошие фото отважных людей.....
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на предпоследнем фото Священник с Днепра, который сам поехал к сепарам наших ушедших на небеса Воинов забирать... забыл фамилию...
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дякуєм! з поверненням!!!
***
Повертайся, будь ласка, живим.
Я прошу не багато, й не мало.
Кожен вечір молюсь всім святим
Щоб нещастя тебе не спіткало.

Щоби Янгол закрив від біди,
Над тобою розправивши крила,
І шоб куля лихої орди
Пролетіла, не зачепила.

Ясним ранком, та днем дощовим,
Я шепочу у синєє Небо:
Повертайся, будь ласка живим -
Вся родина чекає на тебе...////
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С возвращением!От всего сердца спасибо вам, защитники Украины!
Низкий поклон вам, герои!!!
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Хлопці наші,дніпровські.Селище Черкаське Новомосковського р-ну Дніпропетровської обл.
https://www.facebook.com/pg/93OMBr/about/?ref=page_internal
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В Холодном Яру 20-х годов был представлен настоящий юго-восток Украины, а не ряженые прокацапские кизяки. Через 100 лет славные правнуки холоднояровцев показывают правнукам продразвёрсточников, что "не×¥й здесь шастать".
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В Холодном Яру 20-х годов был представлен настоящий юго-восток Украины
********
Який ще "юга-васток"? Чигиринські і кам'янські селяни-холодноярці ніколи й не чули ні про які "юга-вастоки". За такі розмови отаман Чучупака, думаю, не пошкодував би кулі зі свого маузера. )))
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Втрати зрозумілі. А скільки цим підрозділом вбито кацапів? А в середньому на кожного озброєного скільки? Ось про це Ви ніколи не дізнаєтесь бо правда дуже проста - сиділи "в норах" і час від часу пуляли навмання в сторону противника. І КПД підрозділу (вбитих ворогів на одного бійця) дорівнює майже 0 (нулю). Так ми ніколи не переможемо, але нагородимо за "відважний бздьож в окопах" тисячі...
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажВоїни 93-ї ОМБр "Холодний Яр" повернулися із зони проведення ООС в пункт постійної дислокації. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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