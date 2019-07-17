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 Одного госпіталізовано, іншого шукають: двох дітей засипало піском у кар'єрі на Рівненщині. ФОТО

Двох дітей засипало піском в кар'єрі біля с. Ясногірка Сарненського району Рівненської області у вівторок, пошуки одного з них тривають, іншого знайдено живим і наразі госпіталізовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДСНС.

"17 липня о 16:22 в ДСНС надійшла інформація про те, що біля с. Ясногірка Сарненського району на території піщаного кар'єру стався зсув піску (глибина кар'єру близько 5 м), внаслідок чого було засипано двох дітей. Одну дитину дістали місцеві жителі і направили в лікарню, пошуки другої дитини тривають", - йдеться в повідомленні.

До пошуків залучено місцеве населення і підрозділ ДСНС у складі восьми рятувальників і двох одиниць техніки.

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Одного госпіталізовано, іншого шукають: двох дітей засипало піском у карєрі на Рівненщині 01
Одного госпіталізовано, іншого шукають: двох дітей засипало піском у карєрі на Рівненщині 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3138081
 
 
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Многие украинские дети совершенно без присмотра, они не нужны родителям и это печально.
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Дети, не ройте пещеры в песке - завалит. Это я написал родителям, чтоб научали своих чад.
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А належить кар'єр якомусь місцевому депутанчику?
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Цензор.НЕТФотоПодіїОдного госпіталізовано, іншого шукають: двох дітей засипало піском у кар'єрі на Рівненщині. ФОТО
 
 
 
 
 
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