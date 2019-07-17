 Уряд передав у користування ПЦУ приміщення в центрі столиці. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Кабінету міністрів України, про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з предстоятелем ПЦУ митрополитом Епіфанієм.
"Православна церква України тепер має можливість для своєї діяльності - не тільки в храмах, а й в адміністративній будівлі. Зараз йде процес становлення церкви, тому уряд прийняв рішення передати приміщення. Треба з боку держави і далі допомагати", - заявив Гройсман.
У свою чергу митрополит Епіфаній зазначив, що рішення уряду справді історичне для ПЦУ.
"Це підтверджує, що Ви - людина слова. У нас довгі і партнерські відносини між державою і Церквою. За останній час зроблено багато добрих справ. Ви завжди відгукуєтеся, коли ми звертаємося по допомогу. Ви вирішуєте ті питання, які виникають не тільки перед нашою церквою, а й перед державою в цілому", - сказав глава ПЦУ.
Зустріч глави уряду з предстоятелем ПЦУ відбулася з нагоди передачі в користування церкви приміщення в центрі столиці. За планом, воно стане адміністративною будівлею. Рішення було прийнято сьогодні, 17 липня, під час засідання уряду.
Ты под чьим флагом постишь?)))
Твое мнение нам украинцам до МОРЖОВОЙ П...!)))
От БАРЫГА ТАКОЙ!)))
НЕГОДУЮ....
Толк от "сделки" - из бюджета попам бабло/здание, бюджету от попов.... сотрясания воздуха и смешные движения толстыми брюхами тружеников чаши и кадила))
До чего же смешно это..... с умным видом рассказывать о могуществе б*жка, только попросить стоит(дать попу бабла, перед этим), но при кашле сам поп бежит в аптеку
Ленин в одном был прав - насчет попов конечно, а остальное - говно.
що освіта вже безкоштовна і медицина
Геноцид і пцу один з інструментів