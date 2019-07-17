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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Кабмін (2947) Гройсман (3527) Епіфаній (169) ПЦУ (406)

 Уряд передав у користування ПЦУ приміщення в центрі столиці. ФОТОрепортаж

Уряд готовий у рамках своїх можливостей і повноважень всебічно сприяти процесу становлення Православної церкви України, яке триває зараз.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Кабінету міністрів України, про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з предстоятелем ПЦУ митрополитом Епіфанієм.

"Православна церква України тепер має можливість для своєї діяльності - не тільки в храмах, а й в адміністративній будівлі. Зараз йде процес становлення церкви, тому уряд прийняв рішення передати приміщення. Треба з боку держави і далі допомагати", - заявив Гройсман.

У свою чергу митрополит Епіфаній зазначив, що рішення уряду справді історичне для ПЦУ.

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"Це підтверджує, що Ви - людина слова. У нас довгі і партнерські відносини між державою і Церквою. За останній час зроблено багато добрих справ. Ви завжди відгукуєтеся, коли ми звертаємося по допомогу. Ви вирішуєте ті питання, які виникають не тільки перед нашою церквою, а й перед державою в цілому", - сказав глава ПЦУ.

Зустріч глави уряду з предстоятелем ПЦУ відбулася з нагоди передачі в користування церкви приміщення в центрі столиці. За планом, воно стане адміністративною будівлею. Рішення було прийнято сьогодні, 17 липня, під час засідання уряду.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3138075
 
   
 Топ коментарі
 
Рыдает, это который КГБэшничал?
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Ау дядя...это внутриукраинский вопрос!
Ты под чьим флагом постишь?)))
Твое мнение нам украинцам до МОРЖОВОЙ П...!)))
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Где то одиноко рыдает старичек Филарет....
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каждый бы рыдал, если бы возложил задачу по борьбе с кацапами на молодые плечи, а эти плечи оказались - унылой бездарщеной, просравшей всю многолетнюю борьбу
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Ау дядя...это внутриукраинский вопрос!
Ты под чьим флагом постишь?)))
Твое мнение нам украинцам до МОРЖОВОЙ П...!)))
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На православных канонической церкви ПЦУ и мусульман...будистов...иудеев?
От БАРЫГА ТАКОЙ!)))
НЕГОДУЮ....
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Эпифаний собирается бороться с засилием кацапской секты на территории Украины?
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Хитрый епифан. Всем говорит "пусть вам бог помогает", а сам за помощью не к богу, а к гройсману.. Наверное, у гройсмана больше полномочий.. Правительство передало в пользование ПЦУ помещение в центре столицы - Цензор.НЕТ 9768
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бох не з великої пишеться, так як це - професія© Невзоров
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Не заперечую, що "бох не з великої пишеться"
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Ну так что у Епифания, что у Гроси бог один и тот же - Яхве. Но, учитывая, что Яхве - еврейский племенной бог (навязанный ими половине мира), то у еврея Гроси больше полномочий общаться со своим Яхве!
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На последнем фото дальний батюшка на 6 месяце беременности
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вывсеврети! у батюшки там стая святковых Ухом с благодатью. Которыми он охотно бесплатно делится с заблудшими овцами и спасает их души. Кто не верит ..... Правительство передало в пользование ПЦУ помещение в центре столицы - Цензор.НЕТ 5860 трам-пам-пам, "гореть вечно")
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На предпоследнем у этого же батюшки декольте до пояса и светлые фильдиперсовые брюки.
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Гройс уже правослабиком стал? Правительство передало в пользование ПЦУ помещение в центре столицы - Цензор.НЕТ 8325
Толк от "сделки" - из бюджета попам бабло/здание, бюджету от попов.... сотрясания воздуха и смешные движения толстыми брюхами тружеников чаши и кадила))

До чего же смешно это..... с умным видом рассказывать о могуществе б*жка, только попросить стоит(дать попу бабла, перед этим), но при кашле сам поп бежит в аптеку Правительство передало в пользование ПЦУ помещение в центре столицы - Цензор.НЕТ 128
Ленин в одном был прав - насчет попов конечно, а остальное - говно.
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Норм. Грося передачу проштовхнув . Бо путєн ніколи цього Україні не дозволить. А зєля тут побоку .
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це підец просто, адекватні країни від церки обмежуються, в науку вкладають, а цікончені церкви будують наші податки. Чому тоді нічого це бартжне чмо не дало мусульманам, буддистам?
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Ну, что касается мусульман, то еще все впереди, учитывая засилье муслимов в Украине и потакание им со стороны власти. А вот с буддистами сложнее - они не поклоняются Яхве, поэтому в пролете
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Можливо в якихось країнах "обмежуються", а в країні, в якій близько 40% населення голосує за героя низькопробного серіалу, рано від церкви обмежуватися. І якщо у тебе віри немає, то це не означає, що ти біцороботизований суперінтелектуал. Просто ти віруєш в інстинкти і основні біологічні потреби.
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якого х я за народні гроші
що освіта вже безкоштовна і медицина
Геноцид і пцу один з інструментів
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вот теперь посмотрим, кто раньше и недорого обустроит свой офис в центре столицы - пцу и президент
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниУряд передав у користування ПЦУ приміщення в центрі столиці. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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