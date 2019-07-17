 Уряд передав у користування ПЦУ приміщення в центрі столиці. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Кабінету міністрів України, про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з предстоятелем ПЦУ митрополитом Епіфанієм.

"Православна церква України тепер має можливість для своєї діяльності - не тільки в храмах, а й в адміністративній будівлі. Зараз йде процес становлення церкви, тому уряд прийняв рішення передати приміщення. Треба з боку держави і далі допомагати", - заявив Гройсман.

У свою чергу митрополит Епіфаній зазначив, що рішення уряду справді історичне для ПЦУ.

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"Це підтверджує, що Ви - людина слова. У нас довгі і партнерські відносини між державою і Церквою. За останній час зроблено багато добрих справ. Ви завжди відгукуєтеся, коли ми звертаємося по допомогу. Ви вирішуєте ті питання, які виникають не тільки перед нашою церквою, а й перед державою в цілому", - сказав глава ПЦУ.

Зустріч глави уряду з предстоятелем ПЦУ відбулася з нагоди передачі в користування церкви приміщення в центрі столиці. За планом, воно стане адміністративною будівлею. Рішення було прийнято сьогодні, 17 липня, під час засідання уряду.









