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 Політика України
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Все про:агітація (112) Нацполіція (7842) Слуга народу (120)

 Проти Дубинського зі "Слуги народу" агітували в Київській області, поліція відкрила провадження. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Національна поліція розпочала кримінальне провадження за фактом поширення антиреклами на кандидата партії "Слуга народу" в Обухові та Василькові Київської області.

До чергової частини Обухівського відділу поліції по спецлінії "102" надійшло повідомлення про те, що на одній з міських вулиць роздають газету з політичної антирекламою. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на департамент комунікації Нацполіції.

Також заявник зазначив, що на місці події з екрану, розташованого на причепі, транслюється відеоролик антирекламного характеру про кандидата.

Проти Дубинського зі Слуги народу агітували в Київській області, поліція відкрила провадження 01Проти Дубинського зі Слуги народу агітували в Київській області, поліція відкрила провадження 02

На опублікованих поліцейськими фотографіях видно, що антиагітація була спрямована проти співробітника каналу "1+1", кандидата в депутати по округу №94 від "Слуги народу" Олександра Дубинського.

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"Працівники поліції задокументували факт антиагітації стосовно одного з кандидатів у народні депутати від політичної партії "Слуга народу". Наразі розпочато два кримінальних провадження, зокрема за статтею 296 – це хуліганство та статтею 157 – порушення виборчого законодавства. Антиагітаційна продукція вилучена. Особи фігурантів встановлені. Наразі вони дають покази",- зазначив керівник поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

Крім того, ще один факт поширення антирекламних агітації проти Дубинського поліцейські задокументували у Василькові Київської області.

Проти Дубинського зі Слуги народу агітували в Київській області, поліція відкрила провадження 03
Проти Дубинського зі Слуги народу агітували в Київській області, поліція відкрила провадження 04

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Справжній слуга народу я, а не парашутисти, які намагаються під таким брендом потрапити в парламент, - Лещенко про свої борди в стилістиці партії Зеленського. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3138057
 
 
 Топ коментарі
 
То есть "порошенко убил своего брата" по г+г это норма?
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сепар с зебилом - братья навек.
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т-с-с-с-с... никому не говори, пусть это будет наш с тобой секрет, ок?
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Ведущий с телеканала Коломойского засветился в компании беглых Портнова и Гужвы
Креативный продюсер департамента журналистских расследований «1+1», редактор программы «Гроші» Александр Дубинский засветился в компании беглых Портнова и Гужвы
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Опрокинутое Зеленским коррупционное корыто порошни перевернуло их мир.
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ИНТЕРЕСНО ПОГЛЯДЕТЬ ЛИЦА ТЕХ, КТО ЗА КОЛИРОВАННУЮ МРАЗЬ - КОНОНЕНКУ ПРОГОЛОСУЕТ
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ТА ТО ПОНЯТНО, ЧТО ОНИ ПРОГОЛОСУЮТ. МНЕ ИНТЕРЕСНО УВИДЕТЬ ЭТИ ОДУХОТВОРЁННЫЕ БЛАГОРОДНЫЕ ЛИЦА
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Я их вижу только в одном скотомогильнике с сепарским и пойлостанским отребьем.
Флаги разные - а рожи одни и нутро одно.
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Почему -то дикую агитацию Дубинского- Портнова против Пороха Аваков в упор не замечает. Когда -то был рядом с Аваковым на Майдане и не мог даже представить в кого он превратится. Грустно
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против порошка никакой агитации никогда не было
было перечисление фактов порошковой барыжной продажной антиукраинской деятельности
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Нагадай яких хвактів. Тільки не плутай хвакти з фактами чи слабо, сіоністе?
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к зеле кроме гамна еще ни одного порядочного
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Чертовы наркоманы, которые не читают законы

Стаття 68. Форми і засоби передвиборної агітації

Передвиборна агітація - це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за певного кандидата у депутати або партію

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ТЫ СЕБЯ НАРКОМАНОМ СЧИТАЕШЬ, ВИДИМО
Передвиборна агітація може здійснюватися в будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України
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"Сотрудники полиции задокументировали факт антиагитации в отношении одного из кандидатов в народные депутаты от политической партии "Слуга народа"

Наркоманом я считаю тебя, т.к. "задокументировали факт антиагитации" не является нарушением, "не суперечать Конституції України та законам України". Клевету они не документировали, значит это чистая правда, но очень неудобная малоросу.
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ТА КЕМ ХОЧЕШЬ - ТЕМ И СЧИТАЙ.
ТЕБЕ С ДИВАНА КОНЕЧНО ЖЕ ВИДНЕЕ НАРУШЕНЫ ЗАКОНЫ ИЛИ НЕТ
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ПРИПИНИ ПИСАТИ КАПСОМ!!!! Ти і в житті постійно верещиш?))
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у них суды уже все в кармане, потому что портнов с ними за одно. Вот теперь попробуйте на его наехать. Стерненко подал в суд на портнова и дело не движется даже дальше одного кабинета, бздят перед новым смотрящим на портнова батон крошить.
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Полиция сепара дубинского защищает, довыбирались...
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надо было башкой думать в 2014, теперь не ной
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А ты в каком направлении думал своей башкой в 2014?
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типа уже нельзя их критиковать и этого заказного урода тронуть даже нельзя??? Оно украинцев нацистами обзывало, а теперь как и портнова покрывают с помощью полиции. Это писец, привет раша
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Как бородатое чмо дубина тянул мазу за свого знакомого портнова - архитектор узурпаторских законов януковоща https://www.youtube.com/watch?v=zrYTc5xwd4I
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Каждый может сам взглянуть на Дубинского и решить, кто тут брешет во имя места порошил у Корыта, а кто за Украину радеет: https://www.youtube.com/watch?v=djwOCK0j16Q

Очевидно, что постня порохоботиков тут - чисто предвыборное фейкометание коррупционера-порошиста Кононенко - соперника Дубинского по 94-му изб округу.




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https://youtu.be/d0Cw3brvWto

Дубинський про "Слава Україні". Підтримуєте таку думку?
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А що, антиреклама заборонена? Аваковці, ви - дебіли і зебіли!
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниПроти Дубинського зі "Слуги народу" агітували в Київській області, поліція відкрила провадження. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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