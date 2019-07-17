 Проти Дубинського зі "Слуги народу" агітували в Київській області, поліція відкрила провадження. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

До чергової частини Обухівського відділу поліції по спецлінії "102" надійшло повідомлення про те, що на одній з міських вулиць роздають газету з політичної антирекламою. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на департамент комунікації Нацполіції.
Також заявник зазначив, що на місці події з екрану, розташованого на причепі, транслюється відеоролик антирекламного характеру про кандидата.
На опублікованих поліцейськими фотографіях видно, що антиагітація була спрямована проти співробітника каналу "1+1", кандидата в депутати по округу №94 від "Слуги народу" Олександра Дубинського.
"Працівники поліції задокументували факт антиагітації стосовно одного з кандидатів у народні депутати від політичної партії "Слуга народу". Наразі розпочато два кримінальних провадження, зокрема за статтею 296 – це хуліганство та статтею 157 – порушення виборчого законодавства. Антиагітаційна продукція вилучена. Особи фігурантів встановлені. Наразі вони дають покази",- зазначив керівник поліції в Київській області Андрій Нєбитов.
Крім того, ще один факт поширення антирекламних агітації проти Дубинського поліцейські задокументували у Василькові Київської області.
Креативный продюсер департамента журналистских расследований «1+1», редактор программы «Гроші» Александр Дубинский засветился в компании беглых Портнова и Гужвы
Флаги разные - а рожи одни и нутро одно.
было перечисление фактов порошковой барыжной продажной антиукраинской деятельности
Стаття 68. Форми і засоби передвиборної агітації
Передвиборна агітація - це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за певного кандидата у депутати або партію
Передвиборна агітація може здійснюватися в будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України
Наркоманом я считаю тебя, т.к. "задокументировали факт антиагитации" не является нарушением, "не суперечать Конституції України та законам України". Клевету они не документировали, значит это чистая правда, но очень неудобная малоросу.
ТЕБЕ С ДИВАНА КОНЕЧНО ЖЕ ВИДНЕЕ НАРУШЕНЫ ЗАКОНЫ ИЛИ НЕТ
Очевидно, что постня порохоботиков тут - чисто предвыборное фейкометание коррупционера-порошиста Кононенко - соперника Дубинского по 94-му изб округу.
Дубинський про "Слава Україні". Підтримуєте таку думку?