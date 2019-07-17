 Церемонія покладання квітів і хвилина мовчання: в Нідерландах вшановують пам'ять жертв катастрофи Боїнга-777. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

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Меморіал розташований біля амстердамського аеропорту "Схіпхол", звідки п'ять років тому злетів рейс МН17.

Навколо висаджені 298 дерев і соняшники.

Люди несуть із собою квіти, переважно соняшники, які вже стали символом трагедії.

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У церемонії візьмуть участь родичі загиблих у катастрофі. Вони зачитають імена своїх близьких, яких втратили п'ять років тому. Також з промовою виступить прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Вшанувати пам'ять приїхали і представники дипломатичних установ та міжнародних організацій.

Нагадуємо, 19 червня 2019 року прокуратура Нідерландів заявила, що підозрює Гіркіна, Дубинського, Пулатова та Харченка в причетності до катастрофи літака "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній на Донбасі в червні 2014 року.

За словами головного прокурора Нідерландів Фреда Вестербеке, вони самі не стріляли по літаку, але організували доставку на Донбас озброєння, з якого було збито "Боїнг".

Нідерланди пообіцяли направити Україні та РФ запити про видачу підозрюваних.

Нідерланди пообіцяли направити Україну і РФ запити про видачу підозрюваних.













