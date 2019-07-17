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 Фоторепортаж, За кордоном
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 Церемонія покладання квітів і хвилина мовчання: в Нідерландах вшановують пам'ять жертв катастрофи Боїнга-777. ФОТОрепортаж

Церемонія покладання квітів відбувається біля національного меморіального комплексу пам'яті жертв катастрофи Боїнга-777.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

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Меморіал розташований біля амстердамського аеропорту "Схіпхол", звідки п'ять років тому злетів рейс МН17.

Навколо висаджені 298 дерев і соняшники.

Люди несуть із собою квіти, переважно соняшники, які вже стали символом трагедії.

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У церемонії візьмуть участь родичі загиблих у катастрофі. Вони зачитають імена своїх близьких, яких втратили п'ять років тому. Також з промовою виступить прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Вшанувати пам'ять приїхали і представники дипломатичних установ та міжнародних організацій.

Нагадуємо, 19 червня 2019 року прокуратура Нідерландів заявила, що підозрює Гіркіна, Дубинського, Пулатова та Харченка в причетності до катастрофи літака "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній на Донбасі в червні 2014 року.

За словами головного прокурора Нідерландів Фреда Вестербеке, вони самі не стріляли по літаку, але організували доставку на Донбас озброєння, з якого було збито "Боїнг".

Нідерланди пообіцяли направити Україні та РФ запити про видачу підозрюваних.

Нідерланди пообіцяли направити Україну і РФ запити про видачу підозрюваних.

Церемонія покладання квітів і хвилина мовчання: в Нідерландах вшановують память жертв катастрофи Боїнга-777 01
Церемонія покладання квітів і хвилина мовчання: в Нідерландах вшановують память жертв катастрофи Боїнга-777 02
Церемонія покладання квітів і хвилина мовчання: в Нідерландах вшановують память жертв катастрофи Боїнга-777 03
Церемонія покладання квітів і хвилина мовчання: в Нідерландах вшановують память жертв катастрофи Боїнга-777 04
Церемонія покладання квітів і хвилина мовчання: в Нідерландах вшановують память жертв катастрофи Боїнга-777 05
Церемонія покладання квітів і хвилина мовчання: в Нідерландах вшановують память жертв катастрофи Боїнга-777 06
Церемонія покладання квітів і хвилина мовчання: в Нідерландах вшановують память жертв катастрофи Боїнга-777 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3138024
 
   
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Двуличные твари. А топят за }{уйла. И золото скифов отдавать не хотят. Суки. Было как-то жалко их, теперь - плевать на всех €вро-геев.
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они только свое защищают, потом возьмут деньги от ***** а на Украину пох.
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Кстати, оттого и так живут. Не то что Раха - "защищает" всех по всему миру, весь мир ее ненавидит, а ватники живут в говне и из него же лепят петухов.))
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Кацапов тамнет, Боинг они не сбивали, Бук не перевозили. Какое то ватное "своими глазами видело" след от ракеты к Боингу со стороны Украины
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А потом участники двинулись к посольству РФ и рассадили шпионов на бутылки(с нитроглицерином) Церемонія покладання квітів і хвилина мовчання: в Нідерландах вшановують пам'ять жертв катастрофи Боїнга-777 - Цензор.НЕТ 7438

И тут Лавров проснулся, отдышался, сделал крепкий вдох баксов на 150-200 и сказа: Дебил бл*, дурак спит дурное снится - откуда смелость у этих еврогеев то?
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажЦеремонія покладання квітів і хвилина мовчання: в Нідерландах вшановують пам'ять жертв катастрофи Боїнга-777. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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