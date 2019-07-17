 З воїном 92-ї ОМБр Дмитром Лісоволом, загиблим на Донбасі, попрощаються завтра в Рокитному на Київщині. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Завтра, 18 липня, у селищі міського типу Рокитне Київської області об 11.00 за адресою: вул. Незалежності, 1 відбудеться прощання з Дмитром Олександровичем Лісоволом, 1987 року народження, старшим солдатом, військовослужбовцем 92-ї окремої механізованої бригади, який загинув 15 липня в районі міста Авдіївка Донецької області під час бою з найманцями РФ унаслідок смертельного кульового поранення. Він 5 годин боровся за життя, але поранення виявилося не сумісним із життям.

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Дмитро Лісовол народився 24.11.1987 року в Рокитному. Пройшов підготовку в 169-му навчальному центрі "Десна". У 2017 році виконував бойові завдання в районі Мар'їнки.

У нього залишилися батьки, дві сестри та двоє дітей.