 Врятовані туристи і боротьба з браконьєрами: поліція проводить відпрацювання на узбережжі Чорного та Азовського морів. ФОТОрепортаж

Відпрацювання почалися 13 липня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції України. Вже за перші дні поліцейські врятували чоловіка з дитиною і викрили браконьєрів, що завдають державі мільйонних збитків.

"У морі біля міста Генічеськ на значній відстані від берега водні поліцейські врятували чоловіка і дитину, які не розрахували свої сили і не могли самостійно дістатися до узбережжя", - розповів начальник Управління організації діяльності підрозділів поліції на воді і повітряної підтримки Сергій Науменко.

Крім того, у Джарилгацькому національному природному парку з кинутих браконьєрських сіток поліцейські відпустили понад 400 крабів. Більшість з них є "червонокнижними" травянами крабами. Відтак поліцейські не допустили можливих збитків для держави на суму понад 14 мільйонів гривень.

Поблизу містечка Лазурне поліцейські затримали браконьєрів, які за допомогою ятерів займалися виловом креветки. Правопорушники завдали збитки державі на суму майже 44 тисячі гривень. В інших районах водні поліцейські зняли з незаконного лову десятки схожих знарядь лову, з яких повернули у море понад 600 кг креветки.

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"Ми виявили масові суттєві порушення під час так званого "наукового" лову креветки. Вага фактичних уловів зменшується в сотню, а подекуди і в тисячі разів. І цей процес майже ніяк не контролюється науковцями. Навіть те, для чого взагалі організовується науковий вилов, - відбір зразків для досліджень, - не оформлюється належним чином, а у більшості випадків взагалі не проводиться", – сказав Науменко.

Під час відпрацювання поліцейські встановили факти використання промисловиками плавзасобів без документів та з двигунами, на яких знищені відповідні номери. Окрім того, задокументовано факти керування плавзасобами особами в стані алкогольного сп'яніння.

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