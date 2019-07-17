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 Суспільство, Фоторепортаж
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 Мобільний короткохвильовий радіопеленгатор "Сектор" передано ЗСУ, - "Укроборонпром". ФОТОрепортаж

ДП "Центральне конструкторське бюро "Протон", що входить до складу ДК "Укроборонпром", розробило і виготовило мобільний варіант сучасного автоматизованого радіопеленгатора короткохвильового діапазону "Сектор Р-677". Нещодавно станція успішно пройшла приймально-здавальні випробування і передана українській армії.

Радіопеленгатор "Сектор Р-677" в автоматичному режимі виявляє, здійснює цифрову обробку та визначає напрямок джерел радіовипромінювання, зокрема, радіостанцій короткохвильового діапазону, реєструє та аналізує параметри прийнятих радіосигналів, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.

У "Секторі", який розроблений та виготовлений у тісній кооперації з іншими підприємствами Концерну та приватними українськими компаніями, впроваджено сучасні методи вимірювань і цифрової обробки радіосигналів. Для цієї станції з урахуванням реального бойового досвіду розроблені спеціальні алгоритми програмного забезпечення.

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Мобільний короткохвильовий радіопеленгатор Сектор передано ЗСУ, - Укроборонпром 01
Мобільний короткохвильовий радіопеленгатор Сектор передано ЗСУ, - Укроборонпром 02

Завдяки цьому "Сектор Р-677" дозволяє ефективно виявляти роботу усіх сучасних (і перспективних) радіостанцій короткохвильового діапазону. А декілька таких радіопеленгаторів, об’єднаних у єдину мережу, можуть визначати місцезнаходження передатчика сигналу. Таким чином є можливість отримати точні координати центрів зв‘язку, командних пунктів, розташування підрозділів противника та іншу важливу інформацію.

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Фактично "Сектор" дозволяє вести постійне спостереження за короткохвильовими радіостанціями противника з метою правильного оцінювання стану його угрупування, відслідковування переміщень та підвищення активності.

Необхідно зазначити, що станція "Сектор Р-677" застосовується у реальних бойових умовах з 2014 року, але раніше вона виготовлялася у стаціонарному варіанті. "Сектор Р-677" отримав високу оцінку командування і спеціалістів військових частин, а на початку 2015 року пройшов успішні Державні випробування і був прийнятий на озброєння.

За роки війни ДП "ЦКБ Протон" серійно виготовило значну кількість "Секторів" у стаціонарному варіанті. Та, завдяки співпраці з фахівцями військових частин, здійснило глибоку модернізацію системи на основі реального бойового досвіду.

Мобільний короткохвильовий радіопеленгатор Сектор передано ЗСУ, - Укроборонпром 03
Мобільний короткохвильовий радіопеленгатор Сектор передано ЗСУ, - Укроборонпром 04

Удосконалений "Сектор Р-677" наразі виготовлено у мобільному варіанті, за рахунок мініатюризації всіх систем та широкому використанню сучасних цифрових технологій. Це дозволило розмістити "Сектор" на високопрохідному шасі та значно зменшити площу, яка необхідна системі для розгортання.

Для початку роботи "Сектора" необхідно лише декілька годин, в той час, як розгортання старих радіопеленгаторів займало добу та більше. Окрім того, система може працювати у повністю автономному режимі, що забезпечується роботою встановленого дизельного генератора.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3137935
 
   
 Топ коментарі
 
От ПЕПа падлюка...так за 5 рокив розикрав армию шо жах!))))
ЗЕ команда подолаэ це НАДЛИШКОВЕ МАЙНО....
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коротковолновики Украины всегда кацапье раком ставили ,так шо не удивительно шо такая аппаратура должна быть в Украинской армии
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а недавно, КБ "Луч" продал саудитам ПТРК "Корсар" и "Стугна" на 57 млн баксов..
и это уже вторая крупная сделка в этом году...
наши украинские ПТРК очень хорошо себя зарекомендовали в боевых условиях..
PS. а кацапы с их "Корнетом" лосонули тунца..
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От ПЕПа падлюка...так за 5 рокив розикрав армию шо жах!))))
ЗЕ команда подолаэ це НАДЛИШКОВЕ МАЙНО....
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коротковолновики Украины всегда кацапье раком ставили ,так шо не удивительно шо такая аппаратура должна быть в Украинской армии
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Тільки , на сьогодні ,малоймовірне використання для військових цілей КХ діапазону . Тут досить одного "Жітєля" з кацапії щоб заглушити все до 30 Мгц .
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таки сидит. с рюкзаком. на табуретке.
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Обычное дешевое псевдоофисное с кривыми швами и каркасом не соответствующим чехлу. Мобільний короткохвильовий радіопеленгатор "Сектор" передано ЗСУ, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 3459 Кроме того рабочий стол оператора тоже через опу сделан. Оператор сидит скособочившись. Вообще то могли бы на простейшее геймерское кресло расщедриться и рабочую поверхность нормально поставить. Операторам там все дежурство сидеть.......
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Коротковолновым еще пользуются?.Он сваркой глушится.
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Зе брехня.Всі зе бізяни знають що всі радиопеленгатори "Сектор" украв маратьор з сінарчуками.
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А толку ?? Всё равно его зебилы продадут , как излишек . .
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Лучше придумайте чтобы по вражеским РЕБам ракеты самонаводящиеся отправлялись.
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а недавно, КБ "Луч" продал саудитам ПТРК "Корсар" и "Стугна" на 57 млн баксов..
и это уже вторая крупная сделка в этом году...
наши украинские ПТРК очень хорошо себя зарекомендовали в боевых условиях..
PS. а кацапы с их "Корнетом" лосонули тунца..
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О как зелэнськый наладил выпуск птуров ,, и торговлю с саудитами .!! Крутой ,,пианист Мобільний короткохвильовий радіопеленгатор "Сектор" передано ЗСУ, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 4189 .
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Для этой станции с учетом\\\\\\\\\\

а в начале 2015 года прошёл\\\\\\\\

грамотеи мля. как же я "люблю" эту идиотскую недобукву. высерают ее даже иногда в тексте вроде "две сёстры" - дбл блд. такое впечатление что так подлизываются(если пишут наши) к парашникам. комплекс мышемладобратства. ваще запретить это говно в "русском украинском".

не знаю, мне эта шняга в глаза бросается - тут есть, тут "грамотей" уже не использовал, а там - в совсем неожиданном месте высрал.
особенно это любят все эти портновы, церевы, гепы-дупы и прочие твари.
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"Для цієї станції з урахуванням реального бойового досвіду розроблені спеціальні алгоритми програмного забезпечення."
"а на початку 2015 року пройшов успішні Державні випробування і був прийнятий на озброєння."
що тобi не так?
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На правильном пути Зе, заслуга его, т.к. он президент, вой свиноваты не актуален
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоМобільний короткохвильовий радіопеленгатор "Сектор" передано ЗСУ, - "Укроборонпром". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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