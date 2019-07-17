 Мобільний короткохвильовий радіопеленгатор "Сектор" передано ЗСУ, - "Укроборонпром". ФОТОрепортаж

Радіопеленгатор "Сектор Р-677" в автоматичному режимі виявляє, здійснює цифрову обробку та визначає напрямок джерел радіовипромінювання, зокрема, радіостанцій короткохвильового діапазону, реєструє та аналізує параметри прийнятих радіосигналів, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.

У "Секторі", який розроблений та виготовлений у тісній кооперації з іншими підприємствами Концерну та приватними українськими компаніями, впроваджено сучасні методи вимірювань і цифрової обробки радіосигналів. Для цієї станції з урахуванням реального бойового досвіду розроблені спеціальні алгоритми програмного забезпечення.

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Завдяки цьому "Сектор Р-677" дозволяє ефективно виявляти роботу усіх сучасних (і перспективних) радіостанцій короткохвильового діапазону. А декілька таких радіопеленгаторів, об’єднаних у єдину мережу, можуть визначати місцезнаходження передатчика сигналу. Таким чином є можливість отримати точні координати центрів зв‘язку, командних пунктів, розташування підрозділів противника та іншу важливу інформацію.

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Фактично "Сектор" дозволяє вести постійне спостереження за короткохвильовими радіостанціями противника з метою правильного оцінювання стану його угрупування, відслідковування переміщень та підвищення активності.

Необхідно зазначити, що станція "Сектор Р-677" застосовується у реальних бойових умовах з 2014 року, але раніше вона виготовлялася у стаціонарному варіанті. "Сектор Р-677" отримав високу оцінку командування і спеціалістів військових частин, а на початку 2015 року пройшов успішні Державні випробування і був прийнятий на озброєння.

За роки війни ДП "ЦКБ Протон" серійно виготовило значну кількість "Секторів" у стаціонарному варіанті. Та, завдяки співпраці з фахівцями військових частин, здійснило глибоку модернізацію системи на основі реального бойового досвіду.





Удосконалений "Сектор Р-677" наразі виготовлено у мобільному варіанті, за рахунок мініатюризації всіх систем та широкому використанню сучасних цифрових технологій. Це дозволило розмістити "Сектор" на високопрохідному шасі та значно зменшити площу, яка необхідна системі для розгортання.

Для початку роботи "Сектора" необхідно лише декілька годин, в той час, як розгортання старих радіопеленгаторів займало добу та більше. Окрім того, система може працювати у повністю автономному режимі, що забезпечується роботою встановленого дизельного генератора.