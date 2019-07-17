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Все про:ДТП (2405) Миколаївська область (387) ДСНС (1956)

 Унаслідок зіткнення автівки з пасажирським автобусом на Миколаївщині загинули чоловік і двоє дітей. ФОТО

17 липня, приблизно о 00:30 на 47 км траси М-24 "Благовіщенське-Миколаїв" поблизу с. Лукашівка Первомайського району Миколаївської області сталася дорожньо-транспортна пригода в результаті якої загинув чоловік і двоє його малолітніх дітей.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України в Миколаївській області, інформує Цензор.НЕТ.

"По прибуттю черговим караулом 23 Державної пожежно-рятувальної частини з’ясовано, що внаслідок лобового зіткнення автомобіля Citroen Berlingo та пасажирського автобуса Neoplan ВХ на місці події від отриманих травм загинув водій першого, 1984 р.н. Рятувальники за допомогою гідравлічного обладнання деблокували тіло чоловіка, якого затисло понівеченими елементами транспортного засобу", - йдеться в повідомленні.

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Двох дітей і жінку, які перебували в легковику, ще до прибуття рятувальників госпіталізували до лікувального закладу.

"Від травм хлопчик 2007 р.н. та дівчинка 2014 р.н. померли. Мати 1983 р.н. у тяжкому стані перебуває у реанімаційному відділенні лікарні", - повідомили рятувальники.

Серед 30 пасажирів та двох водіїв автобусу сполученням "Залізний Порт-Шепетівка" постраждалих та загиблих немає.

Унаслідок зіткнення автівки з пасажирським автобусом на Миколаївщині загинули чоловік і двоє дітей 01
Унаслідок зіткнення автівки з пасажирським автобусом на Миколаївщині загинули чоловік і двоє дітей 02
Унаслідок зіткнення автівки з пасажирським автобусом на Миколаївщині загинули чоловік і двоє дітей 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3137920
 
 
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Делайте разделение полос ВЛАСТИ!!!!! Ну у вас куча денег- ДЕЛАЙТЕ РАЗДЕЛЕНГИЕ ПОЛОС!
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госпитализировали до приезда спасателей, но дети умерли..., это ужас, скорее всего, как обычно, никто не торопился никого спасать...долго оформляли документы или ждали сонного врача...
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Безглузди обгони в заборонених містях, на шалених швидкостях, з такими порушеннями, що дивуєшся, як треба ненавидіти життя, щоб так спішити на "ТЕЙ СВІТ".
Дике перевищення швидкості. Не пропускання пішоходів, котрі теж не дивлячісь лізуть під колеса. Це тей мінімум, що можу сказати.
ШКОДА.
Будьте уважні та бережіть себе та близьких.
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бред какой-то пишут убийцы за рулём. чем лучше дорога тем на большей скорости несутся эти нелюди. их 90%. никакие отбойники не помогут. даже если каждый будет гнать в индивидуальном тоннеле они найдут способ убить. будут просто переворачиваться.
автомобиль это средство превращения человека в животное
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Цензор.НЕТФотоПодіїУнаслідок зіткнення автівки з пасажирським автобусом на Миколаївщині загинули чоловік і двоє дітей. ФОТО
 
 
 
 
 
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