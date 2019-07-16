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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Агресія Росії проти України Обирай свідомо
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 ЗЕмобіль, час збирати каміння, голос з-за поребрика. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

ЗЕмобіль, час збирати каміння, голос з-за поребрика. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Голос з-за поребрика

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон про мову набув чинності

ЗЕмобіль, час збирати каміння, голос з-за поребрика. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Далі ролики з рибалками, фермерами...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс президента виклав відео купання Зеленського в Чорному морі. ВIДЕО

ЗЕмобіль, час збирати каміння, голос з-за поребрика. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Так і манить...

ЗЕмобіль, час збирати каміння, голос з-за поребрика. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Час збирати каміння...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Печерський суд зняв арешт із 415 об'єктів нерухомості Коломойського

ЗЕмобіль, час збирати каміння, голос з-за поребрика. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Остерігайтеся шахраїв!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зараз багато шахрайства та аферистів: Зеленський за кермом Tesla звернувся до виборців і розповів, як треба голосувати. ВIДЕО

ЗЕмобіль, час збирати каміння, голос з-за поребрика. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

ЗЕмобіль

Читайте на "Цензор.НЕТ": Автомобіль УДО з кортежу Зеленського спровокував ДТП з колоною автобусів з дітьми: "Жертв немає". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

ЗЕмобіль, час збирати каміння, голос з-за поребрика. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

В тренді

ЗЕмобіль, час збирати каміння, голос з-за поребрика. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Сізіфова праця

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3137861
 
   
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смотрю Богдан стал тенью Зе.... Интересно, жена Зеленского не ревнует ? )))
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"товарисч" швондер богдан - наставник зе-шарикова. без него ника.
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во всех, всех, и очень всех, вопросах...
да, да, да и даже в том ))))))))
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это называется свинство ЗЕмобіль, час збирати каміння, голос з-за поребрика. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5724 ой мой пардон .... свингерство ЗЕмобіль, час збирати каміння, голос з-за поребрика. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8320
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понравилась мордочка ослика ИА..из за перебрика хотя у нас также полно в ОНОВЛЕННОЙ КОМАНДЕ ТАКИХ осликов ИА Богдан Зелмойский Разумков и онные... ЗЕмобіль, час збирати каміння, голос з-за поребрика. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1601
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а мне кажется что он "смотрящий" за Зе.... Без него Зе ни шагу...
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а в чем разница? если от печки пойти "президент ЗЕ" - это проект богдана.
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1.07 красный Ниссан Леаф справа, двери на уровне дверей Теслы Х Зеленского. Кстати:
ЗЕмобиль, время собирать камни, голос из-за поребрика. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4983
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А ты порохоботских фейков? Кстати справа не джип, а обычный универсал с рейлингами на крыше.
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- товарищ майор, камуфляж одел! усе верно?!
- ты нафига вышиванку в трусы заправил?! длбеб!...
ЗЕмобіль, час збирати каміння, голос з-за поребрика. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 418
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Вы либо крестик снимите либо трусы наденьте ЗЕмобіль, час збирати каміння, голос з-за поребрика. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 235
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Слуги народу фсьо зєлєнєє,
Морди в тих слуг фсьо новєй і новєє...

ЗЕмобіль, час збирати каміння, голос з-за поребрика. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9257
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Это та физдота,брат ,которой главный погранец,запускал в 14м колонны диверсантов из рф ?
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Ну да, не ревнует...
Вчера Зелю отходила сковородкой по полной программе.. Пусть знает, изменщик !! ЗЕмобиль, время собирать камни, голос из-за поребрика. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7409 ЗЕмобиль, время собирать камни, голос из-за поребрика. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7409 ЗЕмобиль, время собирать камни, голос из-за поребрика. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7409
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Як Вам мистецтво ЗеФанатів? Тепер Ви бачили все
ЗЕмобіль, час збирати каміння, голос з-за поребрика. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 884
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православный? Святой??? Без крайней плоти????? А шо ж тогда у него такие глаза, будто бы реббе тогда чуток лишку отхватил????
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І жодної жаби на "сивочолого гетьмана й батька нації" петю.. Потужно..
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А хто це? Здається, Зе тепер президент? Чи ні?
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1.07 красный Ниссан Леаф справа, двери на уровне дверей Теслы Х Зеленского.
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г*споди! то нагонят сто журников и одного мальчика(все с телефонами и камерами) - супертайна - где-то втихаря сняли типо "передок". Теперь - возят "теслу" на прицепе по Киеву(президент права не купил - денег не хватило и испугался быть настигнутым "пециными" полисменами?) ЗЕмобиль, время собирать камни, голос из-за поребрика. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8342
Может еще и амеры на Луне не были, а 9.11 - работа инопланетян?
Вот же проказники - оккультисты, заговорщики, масоны, соросы, зоны51, маги..... ЗЕмобиль, время собирать камни, голос из-за поребрика. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8342
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Бидончики на три литра потянут. Молочная порода.
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ой, какие развитые молочные железы...прям как у оксаны мертведчук...
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Такое впечатление, шо это вытащили с какой то кацапской помойки
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це просто наші квартальні копіюють рашистів,
комедія вийшла.
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не зовсім.
мені сумно, що оце командує воюючою країною.
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ты про смысл картинок с явно комуняцкими наклонностями скажи, а не переходи на личности.
Так давай, ведь декомунизация же
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так вони себе позиціонують, чьотко в картинку вписались.
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Где? Это первое
А закон как же? Красная тряпка, красная звезда на шапке, брежнев.
Чего тогда против жукова репетуешь?
Двуличная ты, как и вся свынеботва
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RVP RVP - это да....

Уходит высокое искусство... - разучились...
Вот могли же раньше...
ЗЕмобиль, время собирать камни, голос из-за поребрика. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1669
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и все эти фотожабы-графити в авгиевых конюшнях Потроха))))
соевые росписи на стенках сортира))
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Дуже цікаво буде подивитися на жаби Цензора через тиждень - після того, як стануть відомими результати виборів 21-го липня..
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льоньку жаба давить ))))
так і пузиришся від злості, да ?
все намагаєшся зробити вигляд, що віриш в оте нікчемне Зе
ню, ню... ЗЕмобіль, час збирати каміння, голос з-за поребрика. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 242
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Краще навчись варити борщ, підшукай нормальну роботу, знайди вже хоч якогось хлопця, вийди заміж та подаруй йому і собі дитинку - не натовкуй целюліт, просиджуючи своє життя в інтернеті.. ЗЕмобіль, час збирати каміння, голос з-за поребрика. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9140
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Будут кричать "нас заставляли". Типа, невиноватая я, он сам пришел.
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Пока здесь картинками воюют,Мертветчук купил телеканал "ПРЯМОЙ" ....последний Украинский ! Картинками войну не выиграть!
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Вообщем в стране стало смешно как на концерте квартала. Только смехом детей не накормишь.
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Шоколадний кіт, скажи, а хто розв'язав війну на Донбасі?
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Петюшемобиль соблюдает правила остановки и стоянки
ЗЕмобіль, час збирати каміння, голос з-за поребрика. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8089
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ты шо - дебил?! хотя это чисто риторический вопрос в стиле вашей зешмаркли!!
любому адекватному человеку видно, что машина проезжает пешеходный переход
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О Боже, какой УЖОС!
Снчала петюни сбивают автобус с детьми, потом скрывают число пострадавших, а теперь вот это! Шож эта такое, доколе!
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажЗЕмобіль, час збирати каміння, голос з-за поребрика. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
 
 
 
 
 
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