 ЗЕмобіль, час збирати каміння, голос з-за поребрика. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Голос з-за поребрика
Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон про мову набув чинності
Далі ролики з рибалками, фермерами...
Так і манить...
Час збирати каміння...
Остерігайтеся шахраїв!
ЗЕмобіль
В тренді
Сізіфова праця
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Голос з-за поребрика
Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон про мову набув чинності
Далі ролики з рибалками, фермерами...
Так і манить...
Час збирати каміння...
Остерігайтеся шахраїв!
ЗЕмобіль
В тренді
Сізіфова праця
Більше фотошопів дивіться тут
швондербогдан - наставник зе-шарикова. без него ника.
да, да, да и даже в том ))))))))
- ты нафига вышиванку в трусы заправил?! длбеб!...
Морди в тих слуг фсьо новєй і новєє...
Вчера Зелю отходила сковородкой по полной программе.. Пусть знает, изменщик !!
Может еще и амеры на Луне не были, а 9.11 - работа инопланетян?
Вот же проказники - оккультисты, заговорщики, масоны, соросы, зоны51, маги.....
комедія вийшла.
мені сумно, що оце командує воюючою країною.
Так давай, ведь декомунизация же
А закон как же? Красная тряпка, красная звезда на шапке, брежнев.
Чего тогда против жукова репетуешь?
Двуличная ты, как и вся свынеботва
Уходит высокое искусство... - разучились...
Вот могли же раньше...
соевые росписи на стенках сортира))
так і пузиришся від злості, да ?
все намагаєшся зробити вигляд, що віриш в оте нікчемне Зе
ню, ню...
Зе
круто) ляшко и гройсман?))
любому адекватному человеку видно, что машина проезжает пешеходный переход
Снчала петюни сбивают автобус с детьми, потом скрывают число пострадавших, а теперь вот это! Шож эта такое, доколе!