 На Одещині викрито мережу з підкупу виборців на користь нардепа Барвіненка, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Підкуп виборців здійснювався на території міста Білгород-Дністровський, а також Білгород-Дністровського, Татарбунарського та частини Кілійського районів.
"Один із діючих народних депутатів, який має багатий політичний досвід, організував "мережу" для підкупу виборців. До "роботи" він залучив агітаторів, які пропонували майбутнім виборцям від тисячі до півтори тисячі гривень за голос. У день виборів громадянам треба було сфотографувати бюлетень у кабінці для таємного голосування з відміткою про голосування за Барвіненка і фото викласти в меседжі", - розповів заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе.
Кожен член злочинної групи відповідав за певний напрямок роботи: проведення агітації, формування списків і розподіл коштів за голоси виборців. Зараз всіх осіб, причетних до скоєння злочину, встановлено. Формували списки громадян, з якими домовилися про голосування за певного кандидата, голови сільських рад та особи, що користуються авторитетом серед місцевого населення.
Під час проведення санкціонованих обшуків поліцейські вилучили списки з прізвищами громадян, які "продали" свій голос, списки із зазначенням грошових коштів, які виділялися на цю схему з підкупу виборців. Також вилучено телефони з листуванням між учасниками злочинної групи, ноутбуки, в яких є списки "куплених" виборців, їхні дані тощо.
"Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст.160 (Підкуп виборця, учасника референдуму) Кримінального кодексу України. Під час проведення обшуків було вручено повістки всім фігурантам, зокрема і кандидату в народні депутати. Найближчим часом їм оголосять підозри", - зазначив Цуцкірідзе.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/07/16/7221100/
Закінчився медовий місяць ПЄСу і Голосу.. Прихильники петі почали топити й Славка, як вони топили і топлять Зеленського, Тимошенко, Гриценко та Саакашвілі..
популизм + вранье + концерты
член фракції Партії регіонів (з лютого 2011)
Народний депутат України 6-го скликання з листопада 2007 до грудня 2012 від Блоку Юлії Тимошенко, № 154 в списку. На час виборів: голова Одеської обласної організації ВО «Батьківщина». Член фракції «Блок Юлії Тимошенко» (листопад 2007 - вересень 2010), член фракції Партії регіонів (з лютого 2011). Член Комітету будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики (з грудня 2007).
Березень 2006 - кандидат в народні депутати України від Блоку Юлії Тимошенко, № 154 в списку. На час виборів: виконавчий директор агропромислової асоціації «Укрнасіння сервіс», член ВО «Батьківщина».
2006 - березень 2007 - в Одеській міськраді й Одеській облдержадміністрації. Керівник фракції БЮТ в Одеській облраді (2006-2007). Голова Одеської обласної організації ВО «Батьківщина» (березень 2006-2010).
Так "Відродження" - это Бенина партия )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
С ноября 2012 года народный депутат Верховной Рады Украины VII созыва, избран по многомандатному избирательному округу № 141. Член Партии регионов.
14 августа 2013 года возглавил Белгород-Днестровскую городскую организацию Партии регионов.
С ноября 2014 года народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва, член парламентской группы "Экономическое развитие".
https://antikor.com.ua/articles/198924-odesskij_regional_vitalij_barvinenko_i_ego_mafioznyj_klan
Центральна виборча комісія зареєструвала 41 кандидатів у депутати Верховної Ради по цьому округу.
в т. ч.
Віталій Євгенович Барвиненко, самовисуванець, народився 20 лютого 1985 року в Києві, освіта середня, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в селищі Борова Фастівського району Київської області.
Віталій Дмитрович Барвіненко, самовисуванець, народився 3 червня 1981 року в місті Білгород-Дністровський Одеської області, освіта вища, депутат Ради (група "Економічний розвиток"), безпартійний, проживає в Одесі.
Володимир Барвіненко, самовисуванець, народився 17 серпня 1976 року в місті Татарбунари Одеської області, освіта середня, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в Татарбунарах.
Іван Барвіненко, самовисуванець, народився 24 серпня 1956 року в селі Чаплине Васильківського району Дніпропетровської області, освіта середня спеціальна, будівельник-монтажник
https://ukranews.com/ua/news/277169-povnyy-spysok-kandydativ-u-deputaty-rady-po-mazhorytarnomu-okrugu-141-v-odeskiy-oblasti
Сколько швали мимикрирует как камбала или ящерица под лидеров, лишь бы пролезть в раду.