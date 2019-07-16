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 На Одещині викрито мережу з підкупу виборців на користь нардепа Барвіненка, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Одеській області поліція виявила мережу підкупу виборців. Злочинна схема діяла на користь кандидата в народні депутати Верховної Ради Віталія Барвіненка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Підкуп виборців здійснювався на території міста Білгород-Дністровський, а також Білгород-Дністровського, Татарбунарського та частини Кілійського районів.

"Один із діючих народних депутатів, який має багатий політичний досвід, організував "мережу" для підкупу виборців. До "роботи" він залучив агітаторів, які пропонували майбутнім виборцям від тисячі до півтори тисячі гривень за голос. У день виборів громадянам треба було сфотографувати бюлетень у кабінці для таємного голосування з відміткою про голосування за Барвіненка і фото викласти в меседжі", - розповів заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе.

На Одещині викрито мережу з підкупу виборців на користь нардепа Барвіненка, - Нацполіція 01На Одещині викрито мережу з підкупу виборців на користь нардепа Барвіненка, - Нацполіція 02

Кожен член злочинної групи відповідав за певний напрямок роботи: проведення агітації, формування списків і розподіл коштів за голоси виборців. Зараз всіх осіб, причетних до скоєння злочину, встановлено. Формували списки громадян, з якими домовилися про голосування за певного кандидата, голови сільських рад та особи, що користуються авторитетом серед місцевого населення.

Читайте також: Спробу організувати підкуп виборців по 1500 грн за голос зафіксовано на Закарпатті, - Нацполіція. ФОТО

На Одещині викрито мережу з підкупу виборців на користь нардепа Барвіненка, - Нацполіція 03

На Одещині викрито мережу з підкупу виборців на користь нардепа Барвіненка, - Нацполіція 04

Під час проведення санкціонованих обшуків поліцейські вилучили списки з прізвищами громадян, які "продали" свій голос, списки із зазначенням грошових коштів, які виділялися на цю схему з підкупу виборців. Також вилучено телефони з листуванням між учасниками злочинної групи, ноутбуки, в яких є списки "куплених" виборців, їхні дані тощо.

На Одещині викрито мережу з підкупу виборців на користь нардепа Барвіненка, - Нацполіція 05
На Одещині викрито мережу з підкупу виборців на користь нардепа Барвіненка, - Нацполіція 06

"Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст.160 (Підкуп виборця, учасника референдуму) Кримінального кодексу України. Під час проведення обшуків було вручено повістки всім фігурантам, зокрема і кандидату в народні депутати. Найближчим часом їм оголосять підозри", - зазначив Цуцкірідзе.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3137844
 
 
 Топ коментарі
 
Судячи по кольорах візиток, він уже там 😁
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Народний депутат України 7-го скликання з грудня 2012, виборчій округ № 141, Одеська область, від Партії регіонів. «За» 41,53 %, 9 суперників. На час виборів: народний депутат України, член Партії регіонів.
Народний депутат України 6-го скликання з листопада 2007 до грудня 2012 від Блоку Юлії Тимошенко, № 154 в списку. На час виборів: голова Одеської обласної організації ВО «Батьківщина». Член фракції «Блок Юлії Тимошенко» (листопад 2007 - вересень 2010), член фракції Партії регіонів (з лютого 2011). Член Комітету будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики (з грудня 2007).
Березень 2006 - кандидат в народні депутати України від Блоку Юлії Тимошенко, № 154 в списку. На час виборів: виконавчий директор агропромислової асоціації «Укрнасіння сервіс», член ВО «Батьківщина».
2006 - березень 2007 - в Одеській міськраді й Одеській облдержадміністрації. Керівник фракції БЮТ в Одеській облраді (2006-2007). Голова Одеської обласної організації ВО «Батьківщина» (березень 2006-2010).
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"В Одесской области полиция выявила сеть подкупа избирателей. Преступная схема действовала в пользу кандидата в народные депутаты Верховной Рады Виталия Барвиненко", - Барвиненко, - это же мразь из мразей, подонок, который разжигал сепаратизм, собирался себя объявить главой т.н. "Бессарабского народного совета". И это ничтожество спокойно себе ещё пытается баллотироваться в Раду, ещё и нагло занимаясь подкупом...
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Хороша в чем? В том что эти твари старые никак не нажрутся гречки??? Та шоб они уже от ней окочурились мрази комуняцкие все на "шару" тянет!
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Знайшли СМС-кривдника партії Вакарчука, це агітатор "ЄС" Порошенка - поліція

https://www.pravda.com.ua/news/2019/07/16/7221100/

Закінчився медовий місяць ПЄСу і Голосу.. Прихильники петі почали топити й Славка, як вони топили і топлять Зеленського, Тимошенко, Гриценко та Саакашвілі..
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голоос тоже в стороне не стоит
популизм + вранье + концерты
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Ну и что дальше, выявили ......как покупал так и будет покупать пока реально не сядет лет так на 20
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Член фракції «Блок Юлії Тимошенко» (листопад 2007 - вересень 2010),

член фракції Партії регіонів (з лютого 2011)
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Народний депутат України 7-го скликання з грудня 2012, виборчій округ № 141, Одеська область, від Партії регіонів. «За» 41,53 %, 9 суперників. На час виборів: народний депутат України, член Партії регіонів.
Народний депутат України 6-го скликання з листопада 2007 до грудня 2012 від Блоку Юлії Тимошенко, № 154 в списку. На час виборів: голова Одеської обласної організації ВО «Батьківщина». Член фракції «Блок Юлії Тимошенко» (листопад 2007 - вересень 2010), член фракції Партії регіонів (з лютого 2011). Член Комітету будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики (з грудня 2007).
Березень 2006 - кандидат в народні депутати України від Блоку Юлії Тимошенко, № 154 в списку. На час виборів: виконавчий директор агропромислової асоціації «Укрнасіння сервіс», член ВО «Батьківщина».
2006 - березень 2007 - в Одеській міськраді й Одеській облдержадміністрації. Керівник фракції БЮТ в Одеській облраді (2006-2007). Голова Одеської обласної організації ВО «Батьківщина» (березень 2006-2010).
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Ну? І чого дальше не дописуєш, що він даним давно в партії "Відродження"?
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Судячи по кольорах візиток, він уже там 😁
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Схоже, поліція нарешті почала приймати заяви про злочини слуг народа.
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Мені дивно, що така відбірна наволоч і до цього часу не в "ПЕС". Недопрацювання!
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І чого дальше не дописуєш, що він даним давно в партії "Відродження"?

Так "Відродження" - это Бенина партия )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Вы обрезали часть его биографии, скрыв последние несколько лет.
С ноября 2012 года народный депутат Верховной Рады Украины VII созыва, избран по многомандатному избирательному округу № 141. Член Партии регионов.
14 августа 2013 года возглавил Белгород-Днестровскую городскую организацию Партии регионов.
С ноября 2014 года народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва, член парламентской группы "Экономическое развитие".
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"В Одесской области полиция выявила сеть подкупа избирателей. Преступная схема действовала в пользу кандидата в народные депутаты Верховной Рады Виталия Барвиненко", - Барвиненко, - это же мразь из мразей, подонок, который разжигал сепаратизм, собирался себя объявить главой т.н. "Бессарабского народного совета". И это ничтожество спокойно себе ещё пытается баллотироваться в Раду, ещё и нагло занимаясь подкупом...
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Барвиненко пора на нары, вместе с отцом.
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Очередная сенсация? Которой наш народ перекормленный с самых первых выборов с ихними оборудками-выкрутасиками, которые раз от разу совершенствуются. Бабки и власть. А в итоге у народа - очередная ж...
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Насправді думаю, що ні. Цей хитрожоп вирішив виїхати на зомбованому на любов до зеленого кольору 73 відсотковому електораті. А у поліцію його заклав справжній кандидат від Зе. Це моє припущення.
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однозначно хтось з конкурентів..

Центральна виборча комісія зареєструвала 41 кандидатів у депутати Верховної Ради по цьому округу.

в т. ч.



Віталій Євгенович Барвиненко, самовисуванець, народився 20 лютого 1985 року в Києві, освіта середня, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в селищі Борова Фастівського району Київської області.
Віталій Дмитрович Барвіненко, самовисуванець, народився 3 червня 1981 року в місті Білгород-Дністровський Одеської області, освіта вища, депутат Ради (група "Економічний розвиток"), безпартійний, проживає в Одесі.
Володимир Барвіненко, самовисуванець, народився 17 серпня 1976 року в місті Татарбунари Одеської області, освіта середня, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в Татарбунарах.
Іван Барвіненко, самовисуванець, народився 24 серпня 1956 року в селі Чаплине Васильківського району Дніпропетровської області, освіта середня спеціальна, будівельник-монтажник

https://ukranews.com/ua/news/277169-povnyy-spysok-kandydativ-u-deputaty-rady-po-mazhorytarnomu-okrugu-141-v-odeskiy-oblasti
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скорее всего так и есть. Буквально на днях был в Белгород-Днестровском, и там действительно дофига бордов с рекламой этого ушлепка, все зеленого цвета. Но, при этом, ни одного посыла на СН нет, так что очевидно, что к ним он никакого отношения не имеет. Просто как саламандра - меняет цвет
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Скажімо так, йому просто не пощастило. Хтось виявився спритнішим і гнучкішим за нього і прогнувся першим. ☺
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Це ж скільки він накрав? А скільки таких барвіненків по країні?
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А проти тих, хто ПРОДАВ свій голос карні справи порушили? Бо МАЛИ ПОРУШИТИ
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при парашенка такогонебила - при баризі цей чувак норм собі жив. як же так можна?
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на всех выборах он практически в открытую покупал голоса, но наша доблестная полиция никогда этого не "видела". Он в свое время предал Батькивщину, затем ПР и таки действительно был замешан в Бессарабской республике, точнее главный редактор его газеты. Но как то все сошло с рук. Неужели и сейчас выскользнет?
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У нас бигборды Писаренко все раскрашены в цвета слуги народа. Сейчас пошли доски с такими зелеными и желтыми красками, на которых уже не просто писаренко, а Кернес за писаренко.
Сколько швали мимикрирует как камбала или ящерица под лидеров, лишь бы пролезть в раду.
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниНа Одещині викрито мережу з підкупу виборців на користь нардепа Барвіненка, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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