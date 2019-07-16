 На Одещині викрито мережу з підкупу виборців на користь нардепа Барвіненка, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Підкуп виборців здійснювався на території міста Білгород-Дністровський, а також Білгород-Дністровського, Татарбунарського та частини Кілійського районів.

"Один із діючих народних депутатів, який має багатий політичний досвід, організував "мережу" для підкупу виборців. До "роботи" він залучив агітаторів, які пропонували майбутнім виборцям від тисячі до півтори тисячі гривень за голос. У день виборів громадянам треба було сфотографувати бюлетень у кабінці для таємного голосування з відміткою про голосування за Барвіненка і фото викласти в меседжі", - розповів заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе.

Кожен член злочинної групи відповідав за певний напрямок роботи: проведення агітації, формування списків і розподіл коштів за голоси виборців. Зараз всіх осіб, причетних до скоєння злочину, встановлено. Формували списки громадян, з якими домовилися про голосування за певного кандидата, голови сільських рад та особи, що користуються авторитетом серед місцевого населення.

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Під час проведення санкціонованих обшуків поліцейські вилучили списки з прізвищами громадян, які "продали" свій голос, списки із зазначенням грошових коштів, які виділялися на цю схему з підкупу виборців. Також вилучено телефони з листуванням між учасниками злочинної групи, ноутбуки, в яких є списки "куплених" виборців, їхні дані тощо.





"Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст.160 (Підкуп виборця, учасника референдуму) Кримінального кодексу України. Під час проведення обшуків було вручено повістки всім фігурантам, зокрема і кандидату в народні депутати. Найближчим часом їм оголосять підозри", - зазначив Цуцкірідзе.

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