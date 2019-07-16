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Все про:Донецьк (553) потоп (33) техногенна катастрофа (12)

 По самі ескалатори: ґрунтові води в окупованому Донецьку затопили торговий центр, що належав сину Януковича. ВІДЕО+ФОТО

Шахтні ґрунтові води затопили перший поверх бізнес-центру "Північний" у Київському районі окупованого Донецька - другої за величиною будівлі в місті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує "Остров" із посиланням на прес-службу так званого "МНС" донецьких терористів.

Зазначається, що загальна площа на момент затоплення приміщень становить 4500 кв. метрів, обсяг підтоплення - 3200 кв. метрів, рівень води - до 1,2 м.

По самі ескалатори: ґрунтові води в окупованому Донецьку затопили торговий центр, що належав сину Януковича 01
По самі ескалатори: ґрунтові води в окупованому Донецьку затопили торговий центр, що належав сину Януковича 02

Раніше в YouTube з'явилося відео, на якому видно наслідки підтоплення будівлі. Автор відео переконаний, що йдеться про шахтні води, які виходять на поверхню.

З таким висновком згоден також блогер Денис Казанський.

"Нижні поверхи торгового центру "Північний" у Донецьку затопило ґрунтовими водами. Як і попереджали раніше, варварське затоплення шахт рано чи пізно мало призвести до таких наслідків", - зазначив він у себе в Telegram.

Бізнес-центр "Північний" раніше належав і був побудований групою "МАКО" Олександра Януковича - сина президента-втікача Віктора Януковича.

Читайте також: Окупанти на Донбасі не пускають іноземних експертів на затоплені шахти, а може статися непоправне, - Ірина Геращенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3137836
 
   
 Топ коментарі
 
Когда кацапы "освободили" Грозный, он выглядел вот так...
По самые эскалаторы: грунтовые воды в оккупированном Донецке затопили торговый центр, принадлежавший сыну Януковича - Цензор.НЕТ 3564
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Когда кацапы "освободили" Грозный, он выглядел вот так...
По самые эскалаторы: грунтовые воды в оккупированном Донецке затопили торговый центр, принадлежавший сыну Януковича - Цензор.НЕТ 3564
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Так..це відома свiтлина...асвабадiтелi куеви...
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Нічого. Ось з податків відкачаємо і зробимо ще краще ніж було.
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так, міст в станице луганской - це лише початок видатків бюджету україни...а далі - відкачка шахтних вод, пенсії за 5 років прихильникам войск путіна, олімпіада
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Чудово. Якщо буде спека, то можна і купатись. За окрему плату.
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Гоните вы все! Это бассейн с эскалатором для братвы!
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Я конечно таки дико извиняюсь, но говно, как вы изволили выразится, он только после покушать. А так, каков стол, таков и стул.
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от бяда, то нашествие колорадов на торговые центра, то вода, не везет дамбасятам
По самые эскалаторы: грунтовые воды в оккупированном Донецке затопили торговый центр, принадлежавший сыну Януковича - Цензор.НЕТ 16
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Во блин ! А где ж теперь Гройсман арбузы продавать будет ?
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Ото зачЬОтна фотка, ржав довго. Дякую!
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Да.
Среди дня людей не души на улице
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у вас тут праздник национальный.. с праздником
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Ну коль такой избыток воды, поделитесь с братьями "по разуму" из Крысма!
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У домбасситов теперь бассейн появился 😁
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Юзівка потопає від руцькоміраГімна. Джон Юз плакать.
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А младшенький там не всплыл случайно? По самые эскалаторы: грунтовые воды в оккупированном Донецке затопили торговый центр, принадлежавший сыну Януковича - Цензор.НЕТ 5080
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"Путинвведиводу!" Позвали саранчу кацапскую на свою голову. Дебилы тупорылые. А вообще-пох.
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Венеция прямо.
И сарай в стиле ампир.
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потоп это и есть для лугандонов особлывый статус,ну шо кричим-путен памаги? или шота неслышу...а селары?
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Так это же и есть Донецкий Бассейн, или в простонародье Донбасс!
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Посмотрел на фото, подумал - ни хрена себе стоматологический кабинет у стоматолога.
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И это всё нам предлагают после восстанавливать? Зачем и для кого?
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та цє брехня ...
то Саша стоматолог вирішив басейн собі створити
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На радиацию эту водичку проверяли? Ведь затопили и ту шахту, в которой производились испытания ядерной зброи.
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Расскажи за родню главы Донецкой ОГА.
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П.зд.ц Донецьку - це отвєтка за "рєхфєрєндум" і "бєндєри не пройдут" у 2014.
Донецьк більше не столиця Донбасу По самые эскалаторы: грунтовые воды в оккупированном Донецке затопили торговый центр, принадлежавший сыну Януковича - Цензор.НЕТ 9664
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Ничо...со временем станет мегатуристической зоной...для сталкеров, на манер Чернобиля.
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За что боролись,на то и напоролись!!!Что,недоноски даунбасяцкие,помогла вам ваша русня? Вижу,помогла...
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Ватна Венєція По самые эскалаторы: грунтовые воды в оккупированном Донецке затопили торговый центр, принадлежавший сыну Януковича - Цензор.НЕТ 6492 По самые эскалаторы: грунтовые воды в оккупированном Донецке затопили торговый центр, принадлежавший сыну Януковича - Цензор.НЕТ 1284 По самые эскалаторы: грунтовые воды в оккупированном Донецке затопили торговый центр, принадлежавший сыну Януковича - Цензор.НЕТ 6492
Сепарські гондолєри на підході По самые эскалаторы: грунтовые воды в оккупированном Донецке затопили торговый центр, принадлежавший сыну Януковича - Цензор.НЕТ 6492
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А когда то там ..на этом месте...был Северный автовокзал....и ничего не топило...в отличии от Южного...где после каждого дождя море....
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Я смотрю иногда дневник толстяка. Человек реально показывает правду, что произошло после прихода сепаров. Только бы бандиты-лугандонцы ничего бы не сделали автору за правду!
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Повезло лугандонцям, тепер можна буде щось купити а заодно і в басейні поплавати.
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дуже зручний пляж
піпнаєш прямо з другого поверху, потім тебе підіймає ескалатр і знову пірнаєш
та й інтер'єр не гірший турецького готелю 5 зірок
можна відкривати зону відпочинку
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Зато у них появился ТЦ с бассейном для всех желающих.
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Тепер в жопочленців з'являться річкові кораблі і підводні лодки, які випливуть з шахт. Це круто По самые эскалаторы: грунтовые воды в оккупированном Донецке затопили торговый центр, принадлежавший сыну Януковича - Цензор.НЕТ 8148
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шкода....це національне багатство України...це немає значення..хто там кінцевий бенефіціар.
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ты смотри - даже камеры(прожекторы?) не сп*здили...
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а ведь это может быть началом второго Чернобыля....
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Ни разу в нём не был,а теперь после таких фото вообще не хочется.
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Цензор.НЕТФотоПодіїПо самі ескалатори: ґрунтові води в окупованому Донецьку затопили торговий центр, що належав сину Януковича. ВІДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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