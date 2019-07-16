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Все про:Київська область (953) прокуратура (1795) вбивство (1840)

 Рецидивіст у костюмі Людини-павука забив до смерті жителя Київської області. ФОТО

Під Києвом у селі Горенка раніше судимий 23-річний чоловік у костюмі Людини-павука скоїв вбивство за допомогою табуретки і дерев'яної палиці. Сталося це через тривалий конфлікт між зловмисником і загиблим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Київської області.

Від завданих травм потерпілий помер на місці. Подія трапилася на території будинку загиблого. Раніше судимий 23-річний хлопець, на ґрунті тривалих неприязних відносин завдав власнику житла численних ударів табуреткою і дерев'яною палицею по голові. На момент скоєння цього злочину підозрюваний замаскувався, надівши костюм Людини-павука.

Рецидивіст у костюмі Людини-павука забив до смерті жителя Київської області 01

Чоловіка затримали і повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

Крім того, місцева прокуратура подала до суду клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3137773
 
   
 Топ коментарі
 
ти кацапе сиди на пляшці рівно і смокчи чеченському хазяїну
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Шапіто вже куди не глянь....
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Какая страна, такое и убийство Не хватает подробностей, что прибывшие полицейские были одеты как супермены, а прокурор было в костюме бетмэна... Вы еще скажите, что президент членом на рояле играть умеет.
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ти кацапе сиди на пляшці рівно і смокчи чеченському хазяїну
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Интересно ты время проводишь, чмо лахтинское ))
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https://moviecomicswhoswho.wordpress.com/2013/09/09/mother-russia/

Вот если б рецидивист в костюме mother russia был, было б другое дело?!
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Угу... Політичне. Знайшлись би свідки - "Вванька встанька" та "Матрьошка"... Рецидивіст у костюмі Людини-павука забив до смерті жителя Київської області - Цензор.НЕТ 8527
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Так рецидивист(более двух раз отсидевший за аналогичные преступления), или "ранее судимый"(однократно?)?
Есть такие не судимые, что хуже судимых. Вон, в Раде сколько такого "добра".
Без подробностей трудно сказать, но какой-то поп радостно потирает толстое пузо толстыми руками.
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Он хоть что-то умеет, а вот что умеешь ты, кроме сочинения злопыхательской писанины и вынюхивания зрады
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Да ***,совсем у народа крыша едет похоже ... Рецидивист в костюме Человека-паука забил до смерти жителя Киевской области - Цензор.НЕТ 856
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ну написано же. "Рецидивист в костюме Человека-паука зебил..."
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так я ж и говорю, что то лохторат зелопука
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Ідіот замаскувався... Перше що з'ясовують при розслідуванні вбивств це коло спілкування і з ким були конфлікти, і ніякий костюм павука тут не допоможе. І раніше судимих трясуть в першу чергу.
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довічне увязнення - костюм свідчить про підготовку до злочину, з метою уникнути покарання. Всім кому смішно, являються дібілами - тут мало чого смішного.
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ЗАПРЕТИТЬ ТАБУРЕТКИ И ПАЛКИ!!! ЕЩЕ РАНО НАШИМ ГРАЖДАНАМ ДАВАТЬ РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЛАДЕНИЕ ТАКИМ ОПАСНЫМ ОРУЖИЕМ.
ДА, СТОРОННИКИ НЕ-РАЗРЕШЕНИЯ ОГНЕСТРЕЛА?
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Ну и в чём разница ? Убил бы из огнестрела , вместо табуретки . .
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В ТОМ ТО И ДЕЛО. УБИВАЮТ НОЖАМИ, ТОПОРАМИ, ВЕРЕВКАМИ, КУЛАКАМИ.
НО ЗАПРЕТ ПОЧЕМУ-ТО ТОЛЬКО ДЛЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ САМООБОРОНЫ.
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может потому что из карабина застрелить десяток не проблема, а ножами,топорами, веревками, кулаками дай бог одного одолеть?
Почему тогда не разрешить реактивные гранатометы? Убивают то не ими. Так давайте разрешим.
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По улице бежал человек-паук с окровавленной палкой в руке....
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Просто человек фанат персонажей вселенной DC Comics и не любит Marvel///
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Цензор.НЕТФотоПодіїРецидивіст у костюмі Людини-павука забив до смерті жителя Київської області. ФОТО
 
 
 
 
 
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