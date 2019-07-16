 Зеленський зустрівся з українськими спортсменами-чемпіонами: у вас маленькі стипендії, ми обов'язково збільшимо. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс президента.
"Я пишаюся тим, що живу з вами в одній країні, в один час. Держава для вас, спортсменів, замало робила. Ми хочемо це змінити – ставлення і до вас, і до спорту", – заявив Глава держави під час вітального слова.
Володимир Зеленський вручив державні нагороди членам збірної України U-20 з футболу, а також нагородив золотих медалістів II Європейських ігор, на яких Україна посіла загальнокомандне третє місце.
"Я знаю, що у вас дуже маленькі спортивні стипендії. Ми збільшимо. Обов'язково будемо допомагати вам. Говоріть про проблеми - будемо вирішувати", - підкреслив він.
Нагадаємо, футбольна збірна України U-20 стала чемпіоном світу, обігравши у фіналі Південну Корею 3: 1. Це перший в історії українського футболу титул чемпіонів світу.
ах, да - при ПРОКЛЯТОМ БАРЫГЕ Порошенко. Так вам больше нравится?
видимо, Порошенко еще и футбол ограбил, да так, что наши юниоры ЧМ выиграли.
Кошмарный тип вообще.
Щоб блазень вищим здавався?
Капец！
Министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер
дал разрешение на экстрадицию Дмитрия
Фирташа в Соединенные Штаты.
Соответствующее решение принято после
консультаций с министерством иностранных дел
страны с учетом интересов и международных
правовых обязательств Австрии, сообщает Deutsche
Welle.
(C)
@NataBelova
Кстати, когда Беню будете экстрадировать. В Америке его заждались
🤔
Киевский международный институт социологии
провел новое социологическое исследование
относительно выборов в Верховную Раду.
Об этом сообщает портал АНТИКОР со ссылкой
на результаты опроса.
Отмечается, что рейтинг политической силы
президента Украины Владимира Зеленского «Слуга
народа» только растет и уже превышает 50%,
в то время как у других партий количество
сторонников уменьшается.
Так, согласно результатам исследования,
за президентскую партию проголосовало 52,3%
респондентов.
Также сообщается, что неплохой результат
получила политсила «Оппозиционная платформа
- За Жизнь», которая набрала 10,3% голосов.
Кроме того проходной барьер преодолевают
партии экс-президента Петра
Порошенко «Европейская солидарность» - 7,9%,
Юлии Тимошенко «Батькивщина» - 5,8% и Игоря
Смешко «Сила и честь» - 5,1%.
Что касается политической силы певца Святослава
Вакарчука «Голос», то она может не пройти
в новый парламент. Пока за нее проголосовало
только 4% опрошенных украинцев.
Отметим, что остальные партии набрали меньшее
количество голосов. Опрос проходил с 3 по 13
июля 2019 года.
- Скептически, Сёма. Среди "новых" лиц там слишком много старых жоп.
(C)
@Anakoyher
🤔
Наконец то Владимир Александрвич занялся привычным ему делом.