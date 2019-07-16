EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Агресія Росії проти України Обирай свідомо
 Спорт, Фоторепортаж
  2093  25
Все про:Зеленський (2090) збірна з футболу (61) Збірна України (99)

 Зеленський зустрівся з чемпіонами світу U-20 і вручив їм нагороди: "Пишаюся, що живу з вами в один час". ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі збірною України U-20.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс президента.

"Я пишаюся тим, що живу з вами в одній країні, в один час. Держава для вас, спортсменів, замало робила. Ми хочемо це змінити – ставлення і до вас, і до спорту", – заявив Глава держави під час вітального слова.

Володимир Зеленський вручив державні нагороди членам збірної України U-20 з футболу, а також нагородив золотих медалістів II Європейських ігор, на яких Україна посіла загальнокомандне третє місце.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський сьогодні зустрінеться з Кучмою і з усіма представниками робочих груп у ТКГ. ВIДЕО

"Я знаю, що у вас дуже маленькі спортивні стипендії. Ми збільшимо. Обов'язково будемо допомагати вам. Говоріть про проблеми - будемо вирішувати", - підкреслив він.

Зеленський зустрівся з чемпіонами світу U-20 і вручив їм нагороди: Пишаюся, що живу з вами в один час 01
Зеленський зустрівся з чемпіонами світу U-20 і вручив їм нагороди: Пишаюся, що живу з вами в один час 02
Зеленський зустрівся з чемпіонами світу U-20 і вручив їм нагороди: Пишаюся, що живу з вами в один час 03

Нагадаємо, футбольна збірна України U-20 стала чемпіоном світу, обігравши у фіналі Південну Корею 3: 1. Це перший в історії українського футболу титул чемпіонів світу.

Читайте також: "Ми маємо бути амбітними", - Зеленський доручив розробити план для прийняття Олімпійських ігор в Україні

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3137769
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
ПЕСики фас !!!! Тут наверняка есть зрада
 показати весь коментар
 
Якби замість Зе був Порох, ви б зараз волали, що піариться. Доречі хлопці зростали при баризі, так що це його заслуга.
 показати весь коментар
 
 
Га? Де? Окрім тебе зради нема. Якщо ти про Зєлєнского, то це не зрада. Це ще одна серія "Дому-2" по-українськи.
 показати весь коментар
 
 
Виглядає так що Конопля на півзігнутих підійшов.
Щоб блазень вищим здавався? Зеленский встретился с чемпионами мира U-20 и вручил им награды: "Горжусь, что живу с вами в одно время" - Цензор.НЕТ 7015
Зеленский встретился с чемпионами мира U-20 и вручил им награды: "Горжусь, что живу с вами в одно время" - Цензор.НЕТ 2283
 показати весь коментар
 
 
Я щось зауважив що клоун ніколи не завершує свої виступи привітанням Слава Україні...щось підозріло((
 показати весь коментар
 
він в кварталі ржав над цими словами.
 показати весь коментар
 
 
Для жида,українець одвічний ворог,яка Слава Україні?очі відкрийте,вас жиди знищують руками кацапів.
 показати весь коментар
 
Пете приготовится Весёлые старты)))

Министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер
дал разрешение на экстрадицию Дмитрия
Фирташа в Соединенные Штаты.
Соответствующее решение принято после
консультаций с министерством иностранных дел
страны с учетом интересов и международных
правовых обязательств Австрии, сообщает Deutsche
Welle.
 показати весь коментар
 
Может Бене? Кстати, на месте Зеленского я бы не ехал в штаты "в конце лета", там на Беню дела есть и наверняка с упоминанием его подельника, который по недоразумению владеет булавой одного Европейского государства.
 показати весь коментар
 
 
Самые упорото- долбанутые на сегодня - это борцуны с Порошенко. У них страну рейдернули, а они и дальше скринчики постят про «порохоскот», превратившись в просто скот. Что ими движет, непонятно.
(C)
@NataBelova
Кстати, когда Беню будете экстрадировать. В Америке его заждались
🤔
 показати весь коментар
 
 
Это тому кто заспамил Ня

Киевский международный институт социологии
провел новое социологическое исследование
относительно выборов в Верховную Раду.
Об этом сообщает портал АНТИКОР со ссылкой
на результаты опроса.
Отмечается, что рейтинг политической силы
президента Украины Владимира Зеленского «Слуга
народа» только растет и уже превышает 50%,
в то время как у других партий количество
сторонников уменьшается.
Так, согласно результатам исследования,
за президентскую партию проголосовало 52,3%
респондентов.
Также сообщается, что неплохой результат
получила политсила «Оппозиционная платформа
- За Жизнь», которая набрала 10,3% голосов.
Кроме того проходной барьер преодолевают
партии экс-президента Петра
Порошенко «Европейская солидарность» - 7,9%,
Юлии Тимошенко «Батькивщина» - 5,8% и Игоря
Смешко «Сила и честь» - 5,1%.
Что касается политической силы певца Святослава
Вакарчука «Голос», то она может не пройти
в новый парламент. Пока за нее проголосовало
только 4% опрошенных украинцев.
Отметим, что остальные партии набрали меньшее
количество голосов. Опрос проходил с 3 по 13
июля 2019 года.
 показати весь коментар
 
- Изя, как ты оцениваешь перспективы будущей Верховной Рады?
- Скептически, Сёма. Среди "новых" лиц там слишком много старых жоп.
(C)
@Anakoyher
🤔
 показати весь коментар
 
 
а що то за чудо в червоному мішку стоїть ?
 показати весь коментар
 
Ну, слава труду.
Наконец то Владимир Александрвич занялся привычным ему делом.
 показати весь коментар
 
 
вы имеете ввиду подсаживать подрастающее поколение на тяжелые наркотики? Да, это привычное дело для сопли, тут он мастер-кулинар.
 показати весь коментар
 
 
меня одного смущают фото, цели для лука, девочки, качки и жирдяй како то на фоне убитого забора, и да медали родителям которые столько денег ввалили в этих чемпионов, у меня два малых я за эти секции спортивные бабла ношу и формы всякие покупаю дай дорогу, засунь вова медали себе в жопу и сними финансовый тягарь с родителей, а то чтоб на соревнование поехать денег отвалить много надо
 показати весь коментар
 
Как там раньше визжала бывшая зрада -"пиарится, гнида!"
 показати весь коментар
 
А ти яким боком, чмо зелене, до їхньої перемоги? Попіаритися?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоСпортЗеленський зустрівся з чемпіонами світу U-20 і вручив їм нагороди: "Пишаюся, що живу з вами в один час". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору