 Правоохоронці в ПП "Краковець" затримали іноземця, який вивозив трьох українок у Бельгію для сексуальної експлуатації. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Одеської області.
Зазначається, що вербувальником є 36-річний бельгієць, який через інтернет підшукував для місцевих борделів молодих жінок серед вразливої категорії українок. Відбираючи відповідний контингент за фотографіями, чоловік обіцяв за роботу, яка полягала в наданні сексуальних послуг, 200 євро на годину. Усі витрати, пов'язані з виїздом жінок у Бельгію, зловмисник брав на себе з умовою відшкодування з їхньої першої зарплати.
У правопорушника було вилучено телефони, банківські картки, записну книжку, автомобіль та інші речові докази його злочинної діяльності.
Нині в межах розпочатого за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини) кримінального провадження з чоловіком проводяться невідкладні слідчі дії. Вирішується питання про його затримання в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Крім того, встановлюється повне коло осіб, причетних до кримінального злочину.
1. Продажа, другая платных передача человека, а так же осуществление в отношении него любой другой незаконной сделки, связанной с законным или незаконным перемещением с его согласия или без согласия через государственную границу Украины для дальнейшей продажи или иной передачи другому лицу (лицам) с целью сексуальной эксплуатации, использования в порнобизнесе, вовлечения в преступную деятельность, вовлечения в долговую кабалу, усыновления (удочерения) в коммерческих целях, использование в вооруженных конфликтах, эксплуатации его труда, -
наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет.
2. Те же действия, совершенные относительно несовершеннолетнего, нескольких лиц, повторно, по предварительному сговору группой лиц, с использованием служебного положения или лицом, от которого потерпевший был в материальной или иной зависимости, -
наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.
3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой или связанные с незаконным вывозом детей за границу или невозвращением их в Украину, или с целью изъятия у потерпевшего органов или тканей для трансплантации или насильственного донорства, или если они повлекли тяжкие последствия ,
наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
Нет. Сами за милую душу поехали "покорять Европу".
Маркс? Єнгельс? Сутенер?
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якої до чорта "сексуальної експлуатації"? Дівчат у цивілізовану країну посередник намагався вивезти та працевлаштвувати, отримати свій гонорар, а не в якусь умовну Албанію "на підвал" в безоплатне рабство вивезти та здати. В Бельгії ці варіанти навряд чи. Інша річ, що надавали б вони свої послуги нелегально, "по безвізу", мали би чорний нал, і більше ніж в Україні, але ж ніяк це не рабство.
три складові ---зброя--проституція і наркотики
Так, значит подвергаться "сексуальноймэксплуатации" (обычной и повседневной для них работе) на родине - это всегда пожалуйста, а вот подшабашить забугром "НИЗЯ" (это же сколько бабло уйдет мимо ментовской "крыши")!
Украинские РАБЫНИ должны приносить бабло только украинским РАБОВЛАДЕЛЬЦАМ и ОЛИГАРХАМ!
Как так можно было попасть, непонятно...
Эпоха бедности закончилась!