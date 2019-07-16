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 Правоохоронці в ПП "Краковець" затримали іноземця, який вивозив трьох українок у Бельгію для сексуальної експлуатації. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали організатора міжнародного каналу торгівлі людьми під час спроби переправити трьох жінок віком від 27-ми до 38-ми років через державний кордон України в пункті пропуску "Краковець".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Одеської області.

Зазначається, що вербувальником є ​​36-річний бельгієць, який через інтернет підшукував для місцевих борделів молодих жінок серед вразливої ​​категорії українок. Відбираючи відповідний контингент за фотографіями, чоловік обіцяв за роботу, яка полягала в наданні сексуальних послуг, 200 євро на годину. Усі витрати, пов'язані з виїздом жінок у Бельгію, зловмисник брав на себе з умовою відшкодування з їхньої першої зарплати.

У правопорушника було вилучено телефони, банківські картки, записну книжку, автомобіль та інші речові докази його злочинної діяльності.

Нині в межах розпочатого за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини) кримінального провадження з чоловіком проводяться невідкладні слідчі дії. Вирішується питання про його затримання в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Крім того, встановлюється повне коло осіб, причетних до кримінального злочину.

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Правоохоронці в ПП Краковець затримали іноземця, який вивозив трьох українок у Бельгію для сексуальної експлуатації 01
Правоохоронці в ПП Краковець затримали іноземця, який вивозив трьох українок у Бельгію для сексуальної експлуатації 02
Правоохоронці в ПП Краковець затримали іноземця, який вивозив трьох українок у Бельгію для сексуальної експлуатації 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3137722
 
 
 Топ коментарі
 
Так девчата ж сами не против.
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раскрой "тему" - что значит "торговля людьми" если эти три кобылы ДОБРОВОЛЬНО согласились ЗА ДЕНЬГИ "поработать" на улице "красных фонарей"???!!!
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Мабуть дівчата цим були невдоволені, а той бєльгієць тільки отримав їхнє громадянство.
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Так гроші треба складати у чемодани.
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Щось дорого 200€ за годину, напевно суму самі мєнти придумали
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не виноватые мы - он сам нас завербовал)))))))) совершенно не понятен "состав преступления" гражданина из королевства!
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раскрой "тему" - что значит "торговля людьми" если эти три кобылы ДОБРОВОЛЬНО согласились ЗА ДЕНЬГИ "поработать" на улице "красных фонарей"???!!!
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vad Статья 149. Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека
1. Продажа, другая платных передача человека, а так же осуществление в отношении него любой другой незаконной сделки, связанной с законным или незаконным перемещением с его согласия или без согласия через государственную границу Украины для дальнейшей продажи или иной передачи другому лицу (лицам) с целью сексуальной эксплуатации, использования в порнобизнесе, вовлечения в преступную деятельность, вовлечения в долговую кабалу, усыновления (удочерения) в коммерческих целях, использование в вооруженных конфликтах, эксплуатации его труда, -
наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет.
2. Те же действия, совершенные относительно несовершеннолетнего, нескольких лиц, повторно, по предварительному сговору группой лиц, с использованием служебного положения или лицом, от которого потерпевший был в материальной или иной зависимости, -
наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.
3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой или связанные с незаконным вывозом детей за границу или невозвращением их в Украину, или с целью изъятия у потерпевшего органов или тканей для трансплантации или насильственного донорства, или если они повлекли тяжкие последствия ,

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
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Вы пишете это какому то дурачку, который сначала будет говорить "мое тело-мое дело", а потом будет ныть, что в Украине сокращается рождаемость и слишком много пенсионеров на 1 работающего.
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Maks Kolorto vad нормальный, просто уточняет, ибо не знал.
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ОК, ладно, нормальный, обознался. Но вот таких как я описал хватает. Особенно среди женщин.
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Треба працювати в Україні,на мусарів та СБУшників.Нічого ублажати Європу.
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туфта для сохранения такой иксплотатции женчин в уркаине мусорами и прокурорскими
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смешно написали "вывозившего трех украинок в Бельгию". Так и хочется спросить, как их вывозили: насильно связали, приспали (как попугаев возят через границу) ?

Нет. Сами за милую душу поехали "покорять Европу".
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А если человек пытается спрыгнуть с моста насмерть - его останавливают или говорят, что это его выбор, а мы должны уважать мнение другого человека? Тем более обществу не выгодно, в целом, самоубийство-выезд за границу этих людей.
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да не я не против и никого не оправдываю. ПРочсто показалась мешной сама формулировка. "вывозят" обычно чемодан, спьящих попугаев и т.д. а не живых людей. А по сути наши все правмильно сделали что задержали этого сутенера.
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Той что 38 вполне уже может быть бабушкой.
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На другій фоткі поліцаї проводять з ним роз"яснювальну бесіду поставивши його раком?))
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товар---гроші--товар----хто то писав?
Маркс? Єнгельс? Сутенер?
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Правоохранители в ПП "Краковец" задержали иностранца, вывозившего трех украинок в Бельгию для сексуальной эксплуатации.

..............

якої до чорта "сексуальної експлуатації"? Дівчат у цивілізовану країну посередник намагався вивезти та працевлаштвувати, отримати свій гонорар, а не в якусь умовну Албанію "на підвал" в безоплатне рабство вивезти та здати. В Бельгії ці варіанти навряд чи. Інша річ, що надавали б вони свої послуги нелегально, "по безвізу", мали би чорний нал, і більше ніж в Україні, але ж ніяк це не рабство.
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плодіться і розмножуйтесь
три складові ---зброя--проституція і наркотики
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"...подыскивал для местных борделей молодых женщин ..." Источник: https://censor.net.ua/p3137722.

Так, значит подвергаться "сексуальноймэксплуатации" (обычной и повседневной для них работе) на родине - это всегда пожалуйста, а вот подшабашить забугром "НИЗЯ" (это же сколько бабло уйдет мимо ментовской "крыши")!
Украинские РАБЫНИ должны приносить бабло только украинским РАБОВЛАДЕЛЬЦАМ и ОЛИГАРХАМ! Правоохоронці в ПП "Краковець" затримали іноземця, який вивозив трьох українок у Бельгію для сексуальної експлуатації - Цензор.НЕТ 7231
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Аваковцы не хотят чтобы хоть кто-то стал жить лучше.
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Думаю, що сексуальне рабство виглядає по-другому, а це просто-гастарбайтерши. Хтось їде штукатурить, хтось полуницю збирать, а хтось статеві органи в короткотривалу оренду здавать.
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Тысячами вывозят и ничего, женщины сами выезжают и тоже ничего. Доказать ничего нельзя. А тут бельгийца поймали.
Как так можно было попасть, непонятно...
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ну вот, покращення от зебилов - барышни едут проститутками работать....

Эпоха бедности закончилась!
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200 евриков в час, 10 часов "работы" - 2000, месяц (если без выходных) - 60 штук евро!!! а за год?!! Господи! и почему я родился мальчиком?!!!
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Цензор.НЕТФотоПодіїПравоохоронці в ПП "Краковець" затримали іноземця, який вивозив трьох українок у Бельгію для сексуальної експлуатації. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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