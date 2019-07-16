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 Українські миротворці в Конго врятували життя місцевого бійця, пораненого в перестрілці з бойовиками. ФОТОрепортаж

Льотчики 18-го окремого вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго провели успішну евакуацію бійця місцевих Збройних сил.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це "Українським Новинам" розповів помічник командира 18 окремого вертолітного загону зі зв'язків зі ЗМІ капітан Владислав Дем'яненко

Військовий дістав вогнепальне поранення під час перестрілки з учасниками бандформування і потребував термінової госпіталізації. Незважаючи на досить несприятливі для польотів у гірській місцевості погодні умови, український екіпаж вертольоту Мі-8 разом з медиками південноафриканського контингенту негайно вирушив до точки евакуації у селищі Пінга.

Прибувши на місце, лікарі перевірили стан постраждалого та підготували його для медичної евакуації повітрям. Разом з пораненим на борт вертольоту послідували його рідні: дружина та немовля. Вже за сорок хвилин пораненого бійця разом із сім'єю доставили на аеродром міста Гома, а вже звідти - до місцевого шпиталю для надання кваліфікованої допомоги.

Українські миротворці в Конго врятували життя місцевого бійця, пораненого в перестрілці з бойовиками 01
Українські миротворці в Конго врятували життя місцевого бійця, пораненого в перестрілці з бойовиками 02
Українські миротворці в Конго врятували життя місцевого бійця, пораненого в перестрілці з бойовиками 03
Українські миротворці в Конго врятували життя місцевого бійця, пораненого в перестрілці з бойовиками 04
Українські миротворці в Конго врятували життя місцевого бійця, пораненого в перестрілці з бойовиками 05

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3137712
 
   
 Топ коментарі
 
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Я говорю о том, что Цензор рекламирует и от того, что я отключу это у себя, не изменится то, что это будет у лохтората рекламироваться.
Кроме того, из этой рекламы следует, что Гройсман уже хороший премьер у ЗеКоМанды и это то основное, что я хотел сообщить, в особенности - зебам...
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Значить посиденьки з шаурмою Гросі і ЗЄлі пройшли не даремно. Реклама вже натякає хто буде "новим ліцом" в кріслі прем"єра.
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У всех есть реклама справа вверху длиной от начала статьи до половины первой фотографии?

Зе!команда
Мы видим Гройсмана
следующим премьером
(на украинском, на русском мне проще написать)
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Сейчас эта реклам очень даже полезна и информативна. См. мой пост чуть ниже.
https://censor.net.ua/comments/locate/8/3137712/70884399
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или ю блок. то же самое, только более корректно работает.
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Різна політична реклама є, але саме цієї не бачу.
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Чаще всех у меня идёт реклама Тимошенко, чуть реже - ЗеКоМанды...
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В таких випадках не роздумуючи натискаю хрестик і відповідь на питання "Неприемлимый контент"
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Я говорю о том, что Цензор рекламирует и от того, что я отключу это у себя, не изменится то, что это будет у лохтората рекламироваться.
Кроме того, из этой рекламы следует, что Гройсман уже хороший премьер у ЗеКоМанды и это то основное, что я хотел сообщить, в особенности - зебам...
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Значить посиденьки з шаурмою Гросі і ЗЄлі пройшли не даремно. Реклама вже натякає хто буде "новим ліцом" в кріслі прем"єра.
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Українські миротворці ООН - одні з найбільш шанованих в світі. Натомість угро-фінських (кацапських) миротворців ніхто не поважає. Кацап (моксєль/парашнік) вміє тільки руйнувати.
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Спасли жизнь местного отморозка, раненого в перестрелке с другими отморозками.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажУкраїнські миротворці в Конго врятували життя місцевого бійця, пораненого в перестрілці з бойовиками. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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