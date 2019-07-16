 Терористи кілька разів намагалися підійти до позицій ОС біля Світлодарська, але зазнали втрат, - штаб. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.
"Противник щоденно здійснює провокуючі обстріли з напрямку окупованої Горлівки. Переважно, обстріли відбуваються в ранковий час. Окупанти використовують заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, а також озброєння БМП, крупнокаліберні кулемети та стрілецьке озброєння", - сказано в повідомленні.
У той же час, як зазначили в штабі, противник кілька разів намагався підійти до позицій українських сил поблизу населеного пункту Світлодарськ та закріпитися на більш зручних рубежах.
"Українські бійці адекватним вогнем змусили відійти ворога, який зазнав втрат у живій силі", - повідомили в штабі.
За словами захисників Світлодарської дуги, на цьому напрямку достатньо особового складу та озброєння для утримання займаних позицій.
(коту респект))))
СБУ за Клоуна служить вже ***** - це зрозуміло...
Ви уявляєте собі долю якогось сраного судді в **********, який би вчинив подібну диверсію у стані війни? Повітряне командования «Південь» шоковане, клоун купається в Чорному морі...