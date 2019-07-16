 Терористи кілька разів намагалися підійти до позицій ОС біля Світлодарська, але зазнали втрат, - штаб. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

"Противник щоденно здійснює провокуючі обстріли з напрямку окупованої Горлівки. Переважно, обстріли відбуваються в ранковий час. Окупанти використовують заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, а також озброєння БМП, крупнокаліберні кулемети та стрілецьке озброєння", - сказано в повідомленні.

У той же час, як зазначили в штабі, противник кілька разів намагався підійти до позицій українських сил поблизу населеного пункту Світлодарськ та закріпитися на більш зручних рубежах.

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"Українські бійці адекватним вогнем змусили відійти ворога, який зазнав втрат у живій силі", - повідомили в штабі.

За словами захисників Світлодарської дуги, на цьому напрямку достатньо особового складу та озброєння для утримання займаних позицій.













Фото: пресцентр ОС/Facebook