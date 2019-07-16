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 Події, Фоторепортаж
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 Терористи кілька разів намагалися підійти до позицій ОС біля Світлодарська, але зазнали втрат, - штаб. ФОТОрепортаж

Військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил, які захищають позиції в районі Світлодарської дуги, надійно утримують оборонні рубежі і не дають ворогові просунутися вперед.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

"Противник щоденно здійснює провокуючі обстріли з напрямку окупованої Горлівки. Переважно, обстріли відбуваються в ранковий час. Окупанти використовують заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, а також озброєння БМП, крупнокаліберні кулемети та стрілецьке озброєння", - сказано в повідомленні.

Терористи кілька разів намагалися підійти до позицій ОС біля Світлодарська, але зазнали втрат, - штаб 01

У той же час, як зазначили в штабі, противник кілька разів намагався підійти до позицій українських сил поблизу населеного пункту Світлодарськ та закріпитися на більш зручних рубежах.

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"Українські бійці адекватним вогнем змусили відійти ворога, який зазнав втрат у живій силі", - повідомили в штабі.

Терористи кілька разів намагалися підійти до позицій ОС біля Світлодарська, але зазнали втрат, - штаб 02

За словами захисників Світлодарської дуги, на цьому напрямку достатньо особового складу та озброєння для утримання займаних позицій.

Терористи кілька разів намагалися підійти до позицій ОС біля Світлодарська, але зазнали втрат, - штаб 03
Терористи кілька разів намагалися підійти до позицій ОС біля Світлодарська, але зазнали втрат, - штаб 04
Терористи кілька разів намагалися підійти до позицій ОС біля Світлодарська, але зазнали втрат, - штаб 05
Терористи кілька разів намагалися підійти до позицій ОС біля Світлодарська, але зазнали втрат, - штаб 06
Терористи кілька разів намагалися підійти до позицій ОС біля Світлодарська, але зазнали втрат, - штаб 07
Терористи кілька разів намагалися підійти до позицій ОС біля Світлодарська, але зазнали втрат, - штаб 08
Фото: пресцентр ОС/Facebook

Терористи кілька разів намагалися підійти до позицій ОС біля Світлодарська, але зазнали втрат, - штаб 09

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3137707
 
   
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Дочекавшись нового верховного гімнокомандувача (1,5 року справа відлежувалася в столі), Приморский суд Одеси прийняв рішення про ліквідацію аеродрому «Шкільний», що має стратегічне значення і є єдиним на півдні країни в стані повної готовності.

СБУ за Клоуна служить вже ***** - це зрозуміло...

Ви уявляєте собі долю якогось сраного судді в **********, який би вчинив подібну диверсію у стані війни? Повітряне командования «Південь» шоковане, клоун купається в Чорному морі...
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Очередной высер порохоботов. Молодец Зеленский !!!
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ПЕТЕ-расты могут что-то кроме ЗЭ на море кукарекать?
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так ботва, помедленнее, решение принял главком ??? или патужнорехформированный суд ??? и теперь вишенка на торт, хто у нас патужнорехформировал суды ??? фамилию подсказать? или знаешь на кого работаешь ?
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на 5-м фото сверху - кот еще и наводчик!!! бесстрашный котюня!!!!
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послати їх на*** з тими домовленностями мінськими--це наша земля!
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Цензор.НЕТФотоПодіїТерористи кілька разів намагалися підійти до позицій ОС біля Світлодарська, але зазнали втрат, - штаб. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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