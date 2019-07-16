 "Ні московській заразі в Україні": Під Конституційним судом мітингували проти скасування декомунізації. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, біля КС відбулися дві паралельні акції проти скасування декомунізації.
Одну акцію організували представники партій "Свобода" і "Національного корпусу".
Іншу акцію провів фонд "Повернись живим". Вони мітингували без політичних прапорів.
На місці події працювали нацгвардійці та представники поліції діалогу.
Ось що таке народовладдя і референдуми, коли вся відповідальність перекладається на населення, кожен з вас зебіли президент, не клоВун, а ви розвалите країну, а він лише вам на дасть можливість довести справу до розколу країни.
Все судьи будут из Великобритании и будут использовать законодательство МФЦА.
https://nv.ua/world/inopressa/britanskie-sudi-vozhlavili-novyj-sud-kazakhstana-times-2450458.html
Вот такой вот суд в азиатской постсовковой стране.
Не посмеют. Комми уничтожили миллионы нас, а мы даже не имеем права забыть эти дурацкие названия улиц и нас. пунктов, дав нормальные? Вообще не верю что рискнут отменить декрасножёппизацию.
Я вообще не ходил, ибо за то что наблевал бы в урну от отвращения - минимум штраф впаяли бы.
Беготня брехливого Петка с попами тоже оскорбляет, как и кривляние Зели. Все давай до свидания, "мон нострадамелли"
А ще краще спровадити всіх на Сибір, який вони відбудовували. Нехай там живуть.
Уж кто палач, так это сталин. Вот чего морду сталина туда не прикрутили? А это он в 30-х годах отдал приказ душить Украину. Так чего сталина не показали? ленин сволочь только революцию устроил, т.е. всё развалил. Остальным то уже сталин рулил.....