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 "Ні московській заразі в Україні": Під Конституційним судом мітингували проти скасування декомунізації. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під Конституційним судом відбулися мітинги проти скасування закону "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, біля КС відбулися дві паралельні акції проти скасування декомунізації.

Одну акцію організували представники партій "Свобода" і "Національного корпусу".

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Ні московській заразі в Україні: Під Конституційним судом мітингували проти скасування декомунізації 03

Іншу акцію провів фонд "Повернись живим". Вони мітингували без політичних прапорів.

Ні московській заразі в Україні: Під Конституційним судом мітингували проти скасування декомунізації 04Ні московській заразі в Україні: Під Конституційним судом мітингували проти скасування декомунізації 05
Ні московській заразі в Україні: Під Конституційним судом мітингували проти скасування декомунізації 06
Ні московській заразі в Україні: Під Конституційним судом мітингували проти скасування декомунізації 07
Ні московській заразі в Україні: Під Конституційним судом мітингували проти скасування декомунізації 08Ні московській заразі в Україні: Під Конституційним судом мітингували проти скасування декомунізації 09
Ні московській заразі в Україні: Під Конституційним судом мітингували проти скасування декомунізації 10
Ні московській заразі в Україні: Під Конституційним судом мітингували проти скасування декомунізації 11

На місці події працювали нацгвардійці та представники поліції діалогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання декомунізації мають вирішуватися на місцевих референдумах, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3137705
 
   
 Топ коментарі
 
Ну що зебіли, об'єднали країну, уявляю коли одна частина України буде на міських референдумах підтримувати декомунізацію, а інша комуняк. Далі повний розкол України і втрати як держави.
Ось що таке народовладдя і референдуми, коли вся відповідальність перекладається на населення, кожен з вас зебіли президент, не клоВун, а ви розвалите країну, а він лише вам на дасть можливість довести справу до розколу країни.
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нехай качають,ЗЕлену крису повинно тошнити!!!
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Свобода- агенты кремля шатают лодку и работают для картинки кремля. Верно я говорю *******?
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Всё верно, ведь Разумков это - соевый, а не твой зеб.
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нехай качають,ЗЕлену крису повинно тошнити!!!
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А що ти зараз звидонув, чи не Розумков запропонував вирішення декомунізації на місцевих референдумах.
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ага, кацап.. Сотрудник Института массовой информации Роман Головенко в своей статье на «Зеркало недели» обратил внимание на тот факт, что нынешний глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в прошлом работал на сайте РИА «Новости-Украина», где главредом был скандальный Кирилл Вышинский. Так, в период с 2014 по май 2018 года на скандальном сайте появилось 385 статей, автором которых является Разумков
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Alex Surov 3d90a6e3 - хоч і під жовтоблакитним, але явно парашинський )(уuловський бот. Без різниці, звідки: чи то з ольгіно, з лубянки з проксі, чи з луганлону, чи навіть з дніпропетровська.
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Уточняй, что Петин Верховный суд. Браво Петиным судовым и другим рехвормам. "Ні московській заразі в Україні": Під Конституційним судом мітингували проти скасування декомунізації - Цензор.НЕТ 7258
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зебоб, забудь про Петю, нет Пети, есть зеленая шмаркля, которая рулит страной, вот к ней и все вопросы.
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Это соевый суд, который отменил штрафы патриоту Коломойскому, давнему врагу Порошенко, который украл Приват у патриота Коломойского, если я правильно понял зераду...
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Отямся ! Яка соя ? Їх ще партнов призначав . Вони як флюгер , ще до виборів почали служити бєні .
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Ну що зебіли, об'єднали країну, уявляю коли одна частина України буде на міських референдумах підтримувати декомунізацію, а інша комуняк. Далі повний розкол України і втрати як держави.
Ось що таке народовладдя і референдуми, коли вся відповідальність перекладається на населення, кожен з вас зебіли президент, не клоВун, а ви розвалите країну, а він лише вам на дасть можливість довести справу до розколу країни.
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100%! Якась заворушка буде. Враховуючи кількість зброї на руках, "уставшіє от вайни" добряче просруться...
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Таки так. 46 депутатів Ради де у Порошенка начеб-то коаліція дає подання в начеб-то реформований Порошенком КС на розгляд закон о декомунізації, а винуватий звісно Зеленський. Як це у вас в мізках укладається взагалі не розумію.
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Одна из ведущих судебных фигур Соединенного Королевства, бывший первый Лорд-Верховный судья судов Англии и Уэльса лорд Гарри Кеннет Вулф был назначен главным судьей нового коммерческого суда в Казахстане, вместе с восемью другими судьями и старшими юристами из Великобритании.
Все судьи будут из Великобритании и будут использовать законодательство МФЦА.
https://nv.ua/world/inopressa/britanskie-sudi-vozhlavili-novyj-sud-kazakhstana-times-2450458.html

Вот такой вот суд в азиатской постсовковой стране.
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там хотят иметь судей и доверие к судебной системе у наши гниды /последняя- барыга/ЖЕЛАЮТ ИМЕТЬ ЛАКЕЕВ
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Треба більше вилизувати дупу Назарбаєву, у вас це не дуже переконливо виходить. Казахстан - це не азіатська країна, а авторитарний смітник
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Ага, своi продажнi сепаськи дупи смачнiщi.
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ви чо, не розумієте, що і там, на заході, суди і судді бувають різні? Засудження Марківа вам нічого не говорить?
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Саме судова гілка влади - це найбільш вразливе місце в Україні станом на даний момент. Акцію цілком підтримую)
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Треба підтримати і СВОБОДУ на виборах !!!!!
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Це єдина сила яка до останнього буде боротись за Україну
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Разве отменили закон что-ли уже?
Не посмеют. Комми уничтожили миллионы нас, а мы даже не имеем права забыть эти дурацкие названия улиц и нас. пунктов, дав нормальные? Вообще не верю что рискнут отменить декрасножёппизацию.
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Скажи теперь шо тебя не предупреждали шо голосуя за клована не смотря на то шо Петя гандурас и вор ,ты голосуеш за совок, рашку и сепарастов?Ты высрался на могилы бойцов павших от Крут и до сейчас и по сути способствуешь расколу на Украину и совок уже в других границах и много большей крови.Оправдуйся дальше,это всего лишь начало безумного кацапского шабаша с чем тебя и поздравляю 🥳
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Давай если я голосовал за Зелю, у тебя подохнет собака, а?
Я вообще не ходил, ибо за то что наблевал бы в урну от отвращения - минимум штраф впаяли бы. "Ні московській заразі в Україні": Під Конституційним судом мітингували проти скасування декомунізації - Цензор.НЕТ 4762
Беготня брехливого Петка с попами тоже оскорбляет, как и кривляние Зели. Все давай до свидания, "мон нострадамелли"
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Пришло время восстановления коммунистической идеологии, те кто знает про совок правду вымирают потихоньку,а узурпаторы промывают мозги молодежи, готовя очередное племя безропотным рабов.
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Ти згоден, що 1918 - 1991 були роками російської окупації України?
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Странно, почему петики не раскручивают тему. Из-за "Свободы"?
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может потому что этот реванш при шмаркле зелёной происходит?
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Разве этот закон когда то работал вообще?
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Палити тих драних комуняків.
А ще краще спровадити всіх на Сибір, який вони відбудовували. Нехай там живуть.
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А при чем тут ленин в композиции? да, тиран. Но он плохо кончил......
Уж кто палач, так это сталин. Вот чего морду сталина туда не прикрутили? А это он в 30-х годах отдал приказ душить Украину. Так чего сталина не показали? ленин сволочь только революцию устроил, т.е. всё развалил. Остальным то уже сталин рулил.....
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Похоже, что вскоре термин декоммуннизация будет соединен с деЗЕбилизацией!
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Цензор.НЕТФотоСуспільство"Ні московській заразі в Україні": Під Конституційним судом мітингували проти скасування декомунізації. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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