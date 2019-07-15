 Невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю у вікно квартири будівельників з України у Варшаві, посольство закликає притягнути до відповідальності винних. ФОТО

Про це повідомляється на сторінці Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, передає Цензор.НЕТ.
"Засуджуємо ганебний і небезпечний вчинок проти громадян України, які легально працевлаштовані на будівництві метро у Варшаві і сумлінно роблять добру справу для жителів столиці Польщі. Звертаємося до поліції та інших органів влади з проханням з'ясувати всі обставини злочину, знайти і притягнути винних до відповідальності, а також запобігати подібним інцидентам у майбутньому", - йдеться в повідомленні прес-служби посольства України в Польщі.
У посольстві закликають українців у разі потрапляння в надзвичайні ситуації на території Польщі негайно звертатися до них або до консульських установ у Польщі.
"У цьому конкретному випадку консульський відділ посольства досі не отримав жодного звернення від постраждалих громадян України. Справа перебуває на контролі консульського відділу посольства України у Варшаві", - наголошується в повідомленні.
це Бесарабка біля Арени в центрі Києва - чудова ціль, мерська власність
Погуглил бы хоть сначала.
Из-под чего, кстати, бутылка не из-под "Столичной" ?
Поляк говорит "курва украинска", а не "украинская".
Окончание на "я" пахнет кремлём.
Polskie, ukrainskie. Всё тут правильно с грамматической точки зрения.
Ще як були ми козаками,
А унії не чуть було,
Отам-то весело жилось!
Братались з вольними ляхами,
Пишались вольними степами,
В садах кохалися, цвіли,
Неначе лілії, дівчата.
Пишалася синами мати,
Синами вольними... Росли,
Росли сини і веселили
Старії скорбнії літа...
Аж поки іменем Христа
Прийшли ксьондзи і запалили
Наш тихий рай. І розлили
Широке море сльоз і крові,
А сирот іменем Христовим
Замордували, розп'яли...
Поникли голови козачі,
Неначе стоптана трава,
Украйна плаче, стогне й плаче!
За головою голова
Додолу пада. Кат лютує,
А ксьондз скаженим язиком
Кричить: «Te Deum! Алілуя!..»
Отак-то, ляше, друже, брате!
Неситії ксьондзи і магнати
Нас порізнили, розвели,
А ми б і досі так жили.
Подай же руку козакові
І серце чистеє подай!
І знову іменем Христовим
Ми оновим наш тихий рай.
Т.Г.Шевченко
Резонанс у поляків майже абсолютно позитивний.