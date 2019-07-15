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Все про:вибори (4198) Закарпаття (773) підкуп (182)

 Спробу організувати підкуп виборців по 1500 грн за голос зафіксовано на Закарпатті, - Нацполіція. ФОТО

У Закарпатській області викрито групу осіб, які займалися підкупом виборців на користь одного з кандидатів у народні депутати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказано в повідомленні Національної поліції.

"За один голос і голосування виключно за одного кандидата в народні депутати України у виборчому бюлетені громадянам обіцяли 1500 гривень. Зараз проводяться санкціоновані обшуки за місцем проживання причетних до протиправної діяльності осіб", - сказано в повідомленні.

За даними правоохоронців, громадянам обіцяли гроші після того, як вони в кабінці для голосування сфотографують бюлетень із відміткою "за потрібного депутата" і передадуть фотографію куратору.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 4 ст. 160 (підкуп виборця) Кримінального кодексу України. В рамках розслідування проводяться обшуки за місцем проживання фігурантів.

У Нацполіції зазначили, що учасники схеми заздалегідь формували списки громадян, готових продати свій голос.

"За порушення виборчого законодавства передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Кандидати й особи, які погоджуються продати свій голос за певного кандидата, мають розуміти, що за свої незаконні дії вони відповідатимуть згідно із законом", - підкреслили у відомстві.

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Спробу організувати підкуп виборців по 1500 грн за голос зафіксовано на Закарпатті, - Нацполіція 01
Спробу організувати підкуп виборців по 1500 грн за голос зафіксовано на Закарпатті, - Нацполіція 02
Спробу організувати підкуп виборців по 1500 грн за голос зафіксовано на Закарпатті, - Нацполіція 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3137653
 
 
 Топ коментарі
 
Йому, схоже, щоб сісти, треба спочатку злізти...
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Якщо виявиться що то був кандидат від слугі урода або ж жоппоблоку чи родіни- викладеш відос де ти сідаєш на пляшку?
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Попытка организовать подкуп избирателей по 1500 грн за голос зафиксирована в Закарпатье, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2522

Тётя Роза‏ @Anakoyher 14 июл.

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- Изя, как могло случиться, что большинство в Украине выбрало президентом еврея?
- Сёма, большинство в Украине выбрало гопника. И даже простило ему за это, что он еврей.
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Петя, это тебя не спасет!
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А Вася это кто? Ты?
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А Петя це ти, бо Порошенко на Закарпатті не дуже котується.
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Включи мозг. Вот именно, что там за него и подупают, так как он там не популярный.
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Досить гризтися. Жоден кандидат в "спасітєлі народа" про вас не думав і не думає.
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А слуги народу Коломойського думають весь час про народ, служать йому і знизять ціни на комуналку у кілька разів Попытка организовать подкуп избирателей по 1500 грн за голос зафиксирована в Закарпатье, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6113
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Я Ali Hasan-а пам'ятаю вже багато років тут на форумі і це була культурна людина з власною думкою...
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У мене і зараз своя думка, як і раніше. Тепер до влади прийшло ваше зелене тоталітарне хамло. Звикай до такого спілкування.Всього вам доброго подалі від мене, бо я на хуторі, де поганий інтернет і тому не витрачатиму на вас час.
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придираешься к словам, ну ок - а про свинарчуков-ахметовых энтузиазма говорить нет ?
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я привык общаться аргументированно и с фактажем. а ты или лозунгами или домыслами или штампами. конечно у меня нет никакого энтузиазма говорить
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это ты сейчас "биг-босса" включил? тебя огорчить вербально?
ты, существо с iq хомячка, не будешь мне указывать что и как мне писать по той простой причине, что ты никто и звать тебя никак. А я буду писать то что я хочу и кому хочу. в том числе и тебе. Потому как вашу тупость надо выворачивать наружу чтобы все видели кто привел к власти унылое чмо размером с собаку
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я думал мы договорились молчать.. успокойся, пожалуйста.
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Если покороче,то привык срать "предметно".
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Пусть будут прокляты те кто голосовал за клоуна!
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ну тебе однозначно виднее. тут твои высеры всем известны.
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Почекаєм когось з закарпатців, вони пояснять кого взяли.
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Похоже кто то из братьев Балог. В новостях - тишина и только его партия "Единый центр" выставила пресс релиз про "не допущение черного пиара со стороны правохранителей" :

" Політична партія «Єдиний Центр» заявляє, що завжди відстоювала демократичні принципи на виборчих перегонах. За голоси людей мають змагатися ідеї та партійні програми, а не гречка.
Разом з тим, ми проти того, щоб звинувачення в підкупі використовувалися опонентами для знищення сильних конкурентів."
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так это когда было? В Киеве тогда почти равенство было Зе - Пэ. А сейчас перевес в 4 раза - за Слугу народа - 40%, за БПП - 10%.
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А при чем тут это. У партии велосипедистов месяц назад про 60% поддержки рассказывали. А сейчас уже и 40 за счастье . Только тема, напомню, в другом. Кого поймали на подкупе?
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60% это когда? что за бред? В любом случае я говорю про сейчас, а не про было.
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Не бред, а простая опечатка 50% - 12 июня президентскую партию поддерживали 47,5%
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так и сейчас 45% или около того.. я про Киев писал - тут поддержка 40%, по данным соц опросов
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Фрол, захід таж різний, перед тим як когось ловити на брехні треба вивчити питання.На виборах Президента України Закарпаття країну здивувало. По-перше - рекордно низькою явкою, яка не дотягла навіть до 47%, і поки що це такий собі історичний закарпатський антирекорд. По-друге - перемогою на виборах Володимира Зеленського (за нього віддали голоси 38% тих, хто таки ходив на дільниці, тож Закарпаття - серед 5 регіонів, де вибори з найбільшим відривом виграв Володимир Зеленський. А більшість же сприймає Закарпаття як найзахіднішу область, відтак, очікує результатів вияву електоральних настроїв як, скажімо, у сусідньому Львові чи Франківську. А тим часом у чинного Президента Петра Порошенка в області відсоток голосів маже в чотири рази менший, ніж у Зеленського - це 11% (в середньому Порошенка підтримали понад 50,5 тисячі закарпатців, найбільше - на окрузі №68 в Ужгороді).
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А обвинять Петю в подкупе, хотя в новости об этом ни слова это как? И кстати в ИВ. Франковске победила в первом туре Юлька, но ни как не зеленый
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А я і не звинувачував, де ти таке знайшов. Як можно когось звинувачувати не маючи інформації.
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Тогда пан Буков, перед тем как комментировать чей то текст, постарайтесь просмотреть и комменты изложенные выше. Вы никого и не обвиняли, это делал некий Макс Попытка организовать подкуп избирателей по 1500 грн за голос зафиксирована в Закарпатье, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 660
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Якщо виявиться що то був кандидат від слугі урода або ж жоппоблоку чи родіни- викладеш відос де ти сідаєш на пляшку?
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Йому, схоже, щоб сісти, треба спочатку злізти...
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Кацап, у вас все мысли о жопе. Как же вы достали..
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от матькивщины...потому принципиальн не сядет Попытка организовать подкуп избирателей по 1500 грн за голос зафиксирована в Закарпатье, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9550
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невже Педро своє бабло витрачає? )))
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не своє...позичене.а віддавати будуть 73%...бо я лише 25
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І вони не 73, а менше, ніж 45% (13,5 мільйонів з 30,1), і ми не 25, а трохи більше 15% (4,52 млн з тих самих 30,1 млн виборців, внесених до списків).

А якщо подивитися на перший тур, що точніше і правдивіше...
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Як же ж хочеться до корита влади та ще більш великих грошей...
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Попытка организовать подкуп избирателей по 1500 грн за голос зафиксирована в Закарпатье, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2522

Тётя Роза‏ @Anakoyher 14 июл.

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- Изя, как могло случиться, что большинство в Украине выбрало президентом еврея?
- Сёма, большинство в Украине выбрало гопника. И даже простило ему за это, что он еврей.
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Гыг! Где пропадал? Сидел в бане или на пляже пузо грел?
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пузо уменьшал Попытка организовать подкуп избирателей по 1500 грн за голос зафиксирована в Закарпатье, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5952.но не на пляже.брату посильную помощь оказывал
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Опять на самом интересном месте. Ни ФИО кандидата, ни партийной принадлежности Попытка организовать подкуп избирателей по 1500 грн за голос зафиксирована в Закарпатье, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9956.
Нацполиция кого-то там поймала - давайте медальки, а кого ни гу-гу . Но для отчета и показухи прокатит
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Что жизнь? Почему меня никто не подкупает???!!! Уважаемые кандидаты, принимаю подкуп от всех!!!
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Это те деньги, которые петя наличкой снял?
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Конечно, больше ведь ни у кого налички нету, весь хохлос долгует на карандаш, и ждет когда Сцарь реальные бабосы начнет раздавать
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Беріть вище! Не "бабоси", а матриці і друкарські верстати для друкування гривні! 😁
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А хто ж його відпустить перед виборами? ☺ Курчат по осені рахують. Потстатистика показує, що за червень ЗВР Національного банку скоротилися на 5,5 відсотка. Чого б це? Не підкажете, розумнику? Якщо не закриють після виборів статистику, то подивимомь, скільки відсотків мінус за липень. Хоча у попередні роки влітку Нацбанк скуповував валюту, а не витрачав.
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они в кабинке для голосования сфотографируют бюллетень с отметкой "за нужного депутата" и передадут фотографию куратору.
Источник: https://censor.net.ua/p3137653
Уже лет 10 в паспорте за обложкой на такой случай лежит нарисованная и аккуратно вырезанная из бумаги галочка - положил куда просят - сфотографировал - убрал - проголосовал ручкой за кого сам решил.
Так можно и от нескольких покупателей денег получить, но, видать лицо у меня не такое, пока никто не предлагал даже, *****, гречку...
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Обычно на воре шапка горит. Вот читайте и делайте выводы - кто.

http://www.mukachevo.net/ua/news/view/595325
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Балоганів ганяли. Зранку перед обшуком кандидат від Балог стрімив в фб. Це єдиний округ в Закарпатті де почали боротися з підкупом, бо там має виграти протеже авакова лунченко. На всіх інших гроші носять всі - і балогани, і медведчуківські бандити, для декорацій виставили 6 зедебілів-тамада, фотограф, колишній помічник литвина і т.п.. Явка буде не більше 30%, тому ціна за голос збільшилася.
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Да ладно. За всю историю украины еще никто не ответил по закону за фальсификацию и нарушение выборов.
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Младший Добкин-наркоша вчера целую Олю Полякову таскал по своему мажоритарному округу на Харьковщине в свою поддержку, вата прыгала скакала и кричала Дима Добкин - наш депутат!
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниСпробу організувати підкуп виборців по 1500 грн за голос зафіксовано на Закарпатті, - Нацполіція. ФОТО
 
 
 
 
 
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