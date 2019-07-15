 Спробу організувати підкуп виборців по 1500 грн за голос зафіксовано на Закарпатті, - Нацполіція. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказано в повідомленні Національної поліції.
"За один голос і голосування виключно за одного кандидата в народні депутати України у виборчому бюлетені громадянам обіцяли 1500 гривень. Зараз проводяться санкціоновані обшуки за місцем проживання причетних до протиправної діяльності осіб", - сказано в повідомленні.
За даними правоохоронців, громадянам обіцяли гроші після того, як вони в кабінці для голосування сфотографують бюлетень із відміткою "за потрібного депутата" і передадуть фотографію куратору.
Кримінальне провадження відкрито за ч. 4 ст. 160 (підкуп виборця) Кримінального кодексу України. В рамках розслідування проводяться обшуки за місцем проживання фігурантів.
У Нацполіції зазначили, що учасники схеми заздалегідь формували списки громадян, готових продати свій голос.
"За порушення виборчого законодавства передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Кандидати й особи, які погоджуються продати свій голос за певного кандидата, мають розуміти, що за свої незаконні дії вони відповідатимуть згідно із законом", - підкреслили у відомстві.
ты, существо с iq хомячка, не будешь мне указывать что и как мне писать по той простой причине, что ты никто и звать тебя никак. А я буду писать то что я хочу и кому хочу. в том числе и тебе. Потому как вашу тупость надо выворачивать наружу чтобы все видели кто привел к власти унылое чмо размером с собаку
" Політична партія «Єдиний Центр» заявляє, що завжди відстоювала демократичні принципи на виборчих перегонах. За голоси людей мають змагатися ідеї та партійні програми, а не гречка.
Разом з тим, ми проти того, щоб звинувачення в підкупі використовувалися опонентами для знищення сильних конкурентів."
шапка дымится
А якщо подивитися на перший тур, що точніше і правдивіше...
Тётя Роза @Anakoyher 14 июл.
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- Изя, как могло случиться, что большинство в Украине выбрало президентом еврея?
- Сёма, большинство в Украине выбрало гопника. И даже простило ему за это, что он еврей.
Нацполиция кого-то там поймала - давайте медальки, а кого ни гу-гу . Но для отчета и показухи прокатит
Источник: https://censor.net.ua/p3137653
Уже лет 10 в паспорте за обложкой на такой случай лежит нарисованная и аккуратно вырезанная из бумаги галочка - положил куда просят - сфотографировал - убрал - проголосовал ручкой за кого сам решил.
Так можно и от нескольких покупателей денег получить, но, видать лицо у меня не такое, пока никто не предлагал даже, *****, гречку...
http://www.mukachevo.net/ua/news/view/595325