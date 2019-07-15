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Все про:ветерани (337) пільги (72) маршрутки (161) Гриценко Олексій (20)

 Водія маршрутки в Києві, який відмовився везти ветерана АТО, буде звільнено за статтею, - Олексій Гриценко. ФОТО

Громадський активіст і кандидат у депутати Олексій Гриценко оприлюднив інформацію, що після розмови з ветеранами, керівництво транспортної компанії пообіцяло звільнити водія, який відмовився везти ветерана.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Гриценко зазначив: "АТОвці зібралися провчити водія маршрутки, який вчора не пустив їхати хлопця з посвідченням.

Результат: керівництво запевнило, що водія буде звільнено за статтею".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Халявники, де ви ці посвідчення купуєте?", - водій маршрутки в Одесі виштовхав учасника АТО. Після публікації новини перевізник вибачився (оновлено)

Водія маршрутки в Києві, який відмовився везти ветерана АТО, буде звільнено за статтею, - Олексій Гриценко 01
Водія маршрутки в Києві, який відмовився везти ветерана АТО, буде звільнено за статтею, - Олексій Гриценко 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3137631
 
   
 Топ коментарі
 
Шансонщику грёбаному денег было мало...
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в стране более 300 000 АТОвцев, и они не могут взять власть в стране?!.. почему?!
в результате этого замешательства, власть в стране взяла "Зевата/лайт"..
понятно почему?!
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При пете такого не было? Было, но тебе, узколобому петекантропу, и здесь перднуть надо.
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в стране более 300 000 АТОвцев, и они не могут взять власть в стране?!.. почему?!
в результате этого замешательства, власть в стране взяла "Зевата/лайт"..
понятно почему?!
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коментар відмічено як спам  
 
При пете такого не было? Было, но тебе, узколобому петекантропу, и здесь перднуть надо.
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Для цього потрібно самоорганізуватись, висунути лідерів, з нашим менталітетом на 300 000 буде зо 20 000 гетманів.
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а если всех гетьманов на коней на танки и впереди войска (благо, есть куда, и есть кем) - глядишь, количество резко поредеет... да и уровень квалификации моментально вырастет, на порядки.
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Вообще-то голоса АТОшников разделились напополам - половина проголосовала за Зеленского, половина - за Порошенко.
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За Петю голосовали те,что на фронте в окопах, а заробитчане в тылу голосовали за свои теплые места в армии.
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08.01.2019 | Статус участника боевых действий получили более 354,9 тыс. бойцов АТО, - Госслужба по делам ветеранов войны
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Шрек Баблокат В нас хіба люди об'єднані? Солдати це такі ж люди.
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Водитель маршрутки в Киеве, отказавший вести ветерана АТО

вести... Водитель маршрутки в Киеве, отказавший вести ветерана АТО, будет уволен по статье, - Алексей Гриценко - Цензор.НЕТ 4415 поколение не изучавших русский подросло и некоторые из них стали журналистами...
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Это цензор, детка. Тут нанимают журнаш*люх за миску риса пока Бутус жиреет на рекламные бабки от лохотронов и полит-сил всех цветов и оттенков.
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Реклама здесь потому, что многочисленный форум. Нет людей и рекламы меньше. Вывод сами сделаете.
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більшість тутешніх редакторів вміють тільки "копі-паст", а на інше ну просто клали "великий"! не дивуйтесь Водитель маршрутки в Киеве, отказавший вести ветерана АТО, будет уволен по статье, - Алексей Гриценко - Цензор.НЕТ 9115
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Просто іноземна мова, ви мабуть італійською чи англійською теж недосконало володієте.
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думаете с украинским у них все отлично ? Водитель маршрутки в Киеве, отказавший вести ветерана АТО, будет уволен по статье, - Алексей Гриценко - Цензор.НЕТ 5910
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Ні звичайно, мабуть ЦН малувато платить.
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В тому то і справа що краще було викласти орігінал, а він українською. ЦН виклав вільний переклад.
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не знаю какая зарплата у работников Цензора но честно говоря не вижу связи между ЗП и повсеместно низким образовательным уровнем молодежи . или пишешь с ошибками или без и совсем не важно сколько за это получаешь
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Та это таки мелочи .я помню в 14г читал про танки с донецкими номерами которые на Киев шли . после этого цензор читать начал где то 5 месяцев назад
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если бы они не изучали русский но за то в совершенстве знали украинский или например английский то было бы пол беды а так правильно писать "поколение не изучавших ничего " Водитель маршрутки в Киеве, отказавший вести ветерана АТО, будет уволен по статье, - Алексей Гриценко - Цензор.НЕТ 6752
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Старпер, це тобі на при совку де всі повинні були володіти нарєчієм досконально.
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уже год как прошусь до них корєктором - нє бєрут, паршивці!
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Интересно по какой?
Или у Зе научились?
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Хреновое обслуживание, жалобы. Не соответствие с занимаемой должностью (водитель пас транспора). Так подойдет?
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Та не вопрос!
Почитай КЗОТ и правила. Достаточно ли одного факта?
По беспределу уволить на частной конторе водителя элементарно. Снять с автобуса - сам уйдет.
Но политтело вякнуло:"по статье"?)))
По собственному желанию - это тоже по статье.
Вы не за Зе голосовали?
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Есть такая статья? Водитель маршрутки в Киеве, отказавший вести ветерана АТО, будет уволен по статье, - Алексей Гриценко - Цензор.НЕТ 5512
Посудится чувака пару лет с предприятием, еще и зарплату выплатят.
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Не ну если он будет курить в салоне то тоже не уволить ? нет такой статьи .
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Я, думаю, рогатого просто переведут на другой маршрут...
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Цей водій маршрутки даунбасянин. І до ворожки не ходи!
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Полная ЧУШЬ и АХИНЕЯ! Никаких ЛЬГОТ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО, кроме тех, которые услугодатель/продавец сам (для себя) установил (исходя из коммерческой конъюнктуры рынка)! Льготы - это источник неучтенной коррупции и воровства, хотите быть "добрыми" ПЛАТИТЕ ДЕНЬГАМИ и своего кармана! И не важно, ветеран, инвалид или пенсионер (должен платить как ВСЕ, а вот деньгами помогайте, пожалуйста, сколько сможете)!
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согласєн! Льготи нада монєтізіровать! А то бабка в селі в хаті без газу, води, каналізації та без маршруток не може зреалізувати свої права. А така ж в місті - катайєця по місту - підробляйє кур'йєром
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Неплохо бы ещё и с волчьим билетом. Тварь...
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Не розумію - якщо держава оплачує ці пільги, то які можуть бути відмови?
А якщо не оплачує, то які претензії до перевізника?
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоВодія маршрутки в Києві, який відмовився везти ветерана АТО, буде звільнено за статтею, - Олексій Гриценко. ФОТО
 
 
 
 
 
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