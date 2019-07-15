 Водія маршрутки в Києві, який відмовився везти ветерана АТО, буде звільнено за статтею, - Олексій Гриценко. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Гриценко зазначив: "АТОвці зібралися провчити водія маршрутки, який вчора не пустив їхати хлопця з посвідченням.
Результат: керівництво запевнило, що водія буде звільнено за статтею".
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Гриценко зазначив: "АТОвці зібралися провчити водія маршрутки, який вчора не пустив їхати хлопця з посвідченням.
Результат: керівництво запевнило, що водія буде звільнено за статтею".
в результате этого замешательства, власть в стране взяла "Зевата/лайт"..
понятно почему?!
на конейна танки и впереди войска (благо, есть куда, и есть кем) - глядишь, количество резко поредеет... да и уровень квалификации моментально вырастет, на порядки.
вести... поколение не изучавших русский подросло и некоторые из них стали журналистами...
Или у Зе научились?
Почитай КЗОТ и правила. Достаточно ли одного факта?
По беспределу уволить на частной конторе водителя элементарно. Снять с автобуса - сам уйдет.
Но политтело вякнуло:"по статье"?)))
По собственному желанию - это тоже по статье.
Вы не за Зе голосовали?
Посудится чувака пару лет с предприятием, еще и зарплату выплатят.
А якщо не оплачує, то які претензії до перевізника?