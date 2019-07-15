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Все про:акція (623) Труба (93) ДБР (359)

 Труба поскаржився на акцію під ДБР: "Увірвалися люди в балаклавах. Принесли вогнегасники. Це політичний тиск". ФОТОрепортаж

Захопленню приміщення ДБР задля впливу на досудове розслідування у кримінальних провадженнях, де фігурує експрезидент України, має бути надана оцінка.

Як повідомляє пресслужба ДБР, про це заявив директор відомства Роман Труба, інформує Цензор.НЕТ.

"З першого дня призначення на посаду мені постійно ставили одне питання: коли в ДБР будуть гучні розслідування? Так ось, "гучні розслідування", хоч я не люблю це слово, вимагають високого рівня політичної культури", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні під ДБР відбулася акція політичної сили, окремі учасники якої вийшли за межі правового поля:

– увірвалися до приміщення правоохоронного органу, прикриваючись депутатським мандатом;

– заблокували в’їзд та виїзд транспорту з ДБР;

– зірвали проведення зустрічі з європейськими міжнародними партнерами стосовно розвитку та посилення ДБР;

– вимагали від директора правоохоронного органу "термінових результатів розслідування", або взагалі його скасування.

Читайте також: Портнов контролює директора ДБР Трубу, - Чорновол

"Це називається політичний тиск. Серед учасників акції – люди в балаклавах, які принесли у приміщення ДБР вогнегасники. Це – втручання в діяльність правоохоронного органу", - зазначає Труба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР викликало Порошенка на допит

Що стосується виробництв, учасником яких є екс-президент України, директор відомства сказав:

Щодо проваджень, учасником яких є експрезидент України, директор відомства сказав: "ДБР стоїть на захисті національних інтересів. Провадження щодо перетину морського простору військовими кораблями України – одне з найважливіших для нас. Адже поставити крапку в цьому питанні означає захистити національні інтереси України. Гадаю, що всі учасники тих подій мають бути переконані в цьому, йти на співпрацю зі слідством, надати покази та разом захистити Україну".

"ДБР стоїть осторонь політики. Під час досудового розслідування відбувся витік інформації – це неприпустимо для будь-якого правоохоронного органу, а тим паче для новоствореного. За цим фактом розпочато службову перевірку. ДБР реєструє кримінальні провадження відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, а не чиїхось політичних уподобань", - зауважив Труба.

Нагадаємо, 26 червня ДБР провело масові обшуки у чиновників Міноборони, а також у члена партії Петра Порошенка "Європейська Солідарність" Юрія Бірюкова. Потім Труба заявив, що обшуки у чиновників Міноборони пов'язані з розслідуванням організації корупційної схеми із закупівлі неякісного майна для військових за завищеними цінами.

Труба поскаржився на акцію під ДБР: Увірвалися люди в балаклавах. Принесли вогнегасники. Це політичний тиск 01
Труба поскаржився на акцію під ДБР: Увірвалися люди в балаклавах. Принесли вогнегасники. Це політичний тиск 02
Труба поскаржився на акцію під ДБР: Увірвалися люди в балаклавах. Принесли вогнегасники. Це політичний тиск 03
Труба поскаржився на акцію під ДБР: Увірвалися люди в балаклавах. Принесли вогнегасники. Це політичний тиск 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3137610
 
   
 Топ коментарі
 
Не зря петюшки так всполошились, значит таки нарыли на Пецю и подельников что-то.
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Портнову нехай жаліється. Чує моє серце, підведе той Портнов друга під монастир.
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Стукачок? І це начальник силового відомства! Зєля, тебе ніхто не захистить! Вони бояться людей у балаклавах! Це теж один з багатьох позитивних уроків Майдану
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Чует соевый мародер, что земля под ногами гореть начинает, а запах тюремной параши все ближе и ближе, вот и нанимает титушек для давление на органы дознания. Это еще раз свидетельствует о том, что и соевой мразью, и порохоботством должно быть покончено раз и навсегда, а деятельность гнилой партейки свинорошена как преступной организации должна быть прекращена.
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Труба поскаржився на акцію під ДБР: "Увірвалися люди в балаклавах. Принесли вогнегасники. Це політичний тиск" - Цензор.НЕТ 6242 Alex Eisenhower слава богу что твой рваный камуфлж беркутёнки и ноги остались на развязке Труба поскаржився на акцію під ДБР: "Увірвалися люди в балаклавах. Принесли вогнегасники. Це політичний тиск" - Цензор.НЕТ 3021 коколченочка инвалидочка Труба поскаржився на акцію під ДБР: "Увірвалися люди в балаклавах. Принесли вогнегасники. Це політичний тиск" - Цензор.НЕТ 3002
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Судиш по собі, ********? Це у вас, свиноботів, по десятку акаунтів, з яких ви строчите коменти на підтримку шоколадного аборигена української політичної вигрібної ями. А завжди слушні та доречні коментарі пана Івана завжди читаю з задоволенням
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не истери убогий- ноги твои не отрастут Труба поскаржився на акцію під ДБР: "Увірвалися люди в балаклавах. Принесли вогнегасники. Це політичний тиск" - Цензор.НЕТ 1696
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Труба поскаржився на акцію під ДБР: "Увірвалися люди в балаклавах. Принесли вогнегасники. Це політичний тиск" - Цензор.НЕТ 198

Так що з'ясувалось сьогодні у кабінеті Романа Труби, однокласника голови Офісу президента Андрія Богдана?
- претензій по бронежилетах минулих років випуску - немає;
- весь сир-бор через партію, яка почала надходити на склади з квітня;
- експертизу по цій партії - ЩЕ НЕ РОБИЛИ!!;
- були якісь «слідчі дії» з тестування, які робив незрозуміло хто і незрозуміло де.
Звідси, питання: а на якій підставі він на всю країну заявив 26 червня про те, що 3 з 5 з десятків тисяч вже поставлених за попередні роки у ЗСУ бронежилетів браковані, та вже! завдано збитків на 100 мільйонів гривень ?!
Тобто, Труба зараз нам розповідає, що уся ця справ тупо сфальсифікована? Адже був гучний розголос, гучні обвинувачення, брифінги - а сьогодні нам прямим текстом говорять - ну, все трошечки не так. Для чого тоді усе це було? Чиє замовлення? І до того ж, закупівлі так і не розблоковано.
https://enigma.ua/articles/direktor-dbr-ziznavsya-shcho-sprava-bronezhiletiv-ta-obvinuvachennya-pro-rozkradannya-100-mln-griven-sfalsifikovani-video_1
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что не сделаешь что бы показать "работу по борьбе со злочинной владой" папередников Труба поскаржився на акцію під ДБР: "Увірвалися люди в балаклавах. Принесли вогнегасники. Це політичний тиск" - Цензор.НЕТ 3366
епут 72% безмозглых со всех сторон
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Так слідство ж не закінчене, експертизи тривають. Коли буде треба - Бірюкову зроблять особисте повідомлення.
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Неужели Зеленский не понимает, что из-за преступного попустительства деятельности свинорошена и его подельников он ежедневно теряет голоса избирателей? Арестовать соевого мародера нужно было сразу же после его выхода из здания Верховной Рады в день инаугурации нового Президента, а денька через два повесить
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"Напомним, 26 июня ГБР провело массовые обыски у чиновников Минобороны, а также у члена партии Петра Порошенко Европейская солидарность Юрия Бирюкова. Затем Труба заявил, что обыски у чиновников Минобороны связаны с расследованием организации коррупционной схемы по закупке некачественного имущества для военных по завышенным ценам"
ОК!
А при чём тут "Производство относительно пересечения морского пространства военными кораблями Украины..."???
ЧЬЕГО пространства?
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Рыгло Портнов подал иск в суд на переход трёх кораблей из Одессы в Мариуполь . Дескать - это провокация против паРаши ,, в морском пространстве Украины !!! Труба поскаржився на акцію під ДБР: "Увірвалися люди в балаклавах. Принесли вогнегасники. Це політичний тиск" - Цензор.НЕТ 1557 .ох...ть просто ,, нет слов . А эта Труба , вместо того шоб послать его к известной матери , придав ускорение подсрачником , ещё и берётся это расследовать Труба поскаржився на акцію під ДБР: "Увірвалися люди в балаклавах. Принесли вогнегасники. Це політичний тиск" - Цензор.НЕТ 4401 .. Ужосс .!!
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труба дело,как оказалось он мастер идти в отказ
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Портнов не вылазит с ньюз ван ,ведёт там программу в которой всё сводится к тому,
чтобы опорочить Порошенко ,не имея никаких правовых доказательств.
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Государственное бюро расследований изъяло только одну партию бронежилетов и на основании следственных действий сделало вывод, что партия простреливается. Экспертизы по этим бронежилетам еще не было, заявил директор ГБР Роман Труба Труба поскаржився на акцію під ДБР: "Увірвалися люди в балаклавах. Принесли вогнегасники. Це політичний тиск" - Цензор.НЕТ 9220 участникам акции "Гасимо непотріб, гасимо реванш!". Видео разговора с Трубой опубликовал представитель Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Мисюра в Facebook. Труба поскаржився на акцію під ДБР: "Увірвалися люди в балаклавах. Принесли вогнегасники. Це політичний тиск" - Цензор.НЕТ 4944
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а труба уже в отказ пошел,вот так вот могут любого обвинить,даже вас
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дальше фронта не пошлют меньше взвода не дадут Труба поскаржився на акцію під ДБР: "Увірвалися люди в балаклавах. Принесли вогнегасники. Це політичний тиск" - Цензор.НЕТ 7116
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Знаешь ли ты, что по староирландски "шимус" означает "задрот"? Труба поскаржився на акцію під ДБР: "Увірвалися люди в балаклавах. Принесли вогнегасники. Це політичний тиск" - Цензор.НЕТ 9731 Идеально подходит для тебя и твоих соратников-ботанов по диванному воинству, топящих за бабки за ПОПу!
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коколченочка ножки отросли или как Труба поскаржився на акцію під ДБР: "Увірвалися люди в балаклавах. Принесли вогнегасники. Це політичний тиск" - Цензор.НЕТ 6846 Труба поскаржився на акцію під ДБР: "Увірвалися люди в балаклавах. Принесли вогнегасники. Це політичний тиск" - Цензор.НЕТ 2292 когда ты там на играх ополчения имени рваного зада бабя будешь по бутылкам скакать
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Я смотрю, ты знаешь толк в подобных развлечениях, чувствуется немалый личный опыт. Признавайся, наверняка приходилось пару раз самолично с бутылкой в порваном пукане выступать?
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так когда на игры а попчленецТруба поскаржився на акцію під ДБР: "Увірвалися люди в балаклавах. Принесли вогнегасники. Це політичний тиск" - Цензор.НЕТ 8458 Alex Eisenhower Труба поскаржився на акцію під ДБР: "Увірвалися люди в балаклавах. Принесли вогнегасники. Це політичний тиск" - Цензор.НЕТ 6254 да ванья твой ник с старогельского - мальчик кастарат из русского мира
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Сразу после тебя, соецефал. Кстати, в соседний тебе магазин новые бидоны завезли, как раз под размер твоего разорванного пукана. Обклей его фотками мародера, примерь, и вперед, в местный штаб ПЕСа, там тебя твои друзья по будке заждались
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не верещи как кизяк бапбай под нохчами и не мечтай влажно
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Вместо того, что бы здесь на форуме фигней маяться, поставил бы лучше на площади собачью будку, наклеил бы вывеску ПЕС и начал бы громким лаем агитировать за опущенного лидера нацыы
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твой лидер кто- а там его как гавно размазало по кабаку- второго в лифте Труба поскаржився на акцію під ДБР: "Увірвалися люди в балаклавах. Принесли вогнегасники. Це політичний тиск" - Цензор.НЕТ 2563 третий сгорел в момент приседания на шмель ух у тебя и лидеры Труба поскаржився на акцію під ДБР: "Увірвалися люди в балаклавах. Принесли вогнегасники. Це політичний тиск" - Цензор.НЕТ 7534
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Забавная зверюшка Труба поскаржився на акцію під ДБР: "Увірвалися люди в балаклавах. Принесли вогнегасники. Це політичний тиск" - Цензор.НЕТ 8711 . А напиши декілька постів українською, а то виникає підозра, що ти найнятий свинорошеном лахтинський бот. Тут я вже декілька твоїх друзів вивів на чисту воду, тепер твоя черга
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та ти шо бевзику- тримай на ліки убогій матусі шо тебе продила з терікону маньці труголічці Труба поскаржився на акцію під ДБР: "Увірвалися люди в балаклавах. Принесли вогнегасники. Це політичний тиск" - Цензор.НЕТ 2514
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Це подвиг лахтинського бота. Такий пасаж чистою українською мовою.
Як для тундри - дуже пристойно.
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Зеленский каждый день так рвет пуканы *********** на английский флаг, что те скоро не с бутылочкой, а с бидонами в заду будут водить хороводы вокруг бюстика дурно пахнущего божка облепленного непонятной коричневой субстанцией
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Военная прокуратура расследует закупку Порошенко непригодных раций для армии
В апреле 2018 года в журнале «Новое Время» вышло расследование, в котором утверждалось, что чиновники Министерства обороны Украины организовали закупку турецких радиостанций на сумму 100 млн долларов, несмотря на то, что эти станции не прошли испытания, а также не помещаются в танки Т-64БВ, для которых их закупали.
https://is.gd/m8enpK
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ну и где то что рации в танк не помещаются Труба поскаржився на акцію під ДБР: "Увірвалися люди в балаклавах. Принесли вогнегасники. Це політичний тиск" - Цензор.НЕТ 1085 где ту по крепежке по масо габаритным Труба поскаржився на акцію під ДБР: "Увірвалися люди в балаклавах. Принесли вогнегасники. Це політичний тиск" - Цензор.НЕТ 2169
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Кто ты такой, что бы тебе детали следствия разглашать? Придет срок (для соевого мародера), все узнаешь
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влажно мечтай как твой братишка гиви Труба поскаржився на акцію під ДБР: "Увірвалися люди в балаклавах. Принесли вогнегасники. Це політичний тиск" - Цензор.НЕТ 368
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Ты еще не угомонился, дурачок соевый? Пофапай на иконку свинорошена в красном углу, попустит
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как там ополченец твоя георгиевская ленточка вынь из пукана- её покажи нам после черкин тут на форуме чёнить Труба поскаржився на акцію під ДБР: "Увірвалися люди в балаклавах. Принесли вогнегасники. Це політичний тиск" - Цензор.НЕТ 2282
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Вот смотри, убогий, ты - самая наочная причина того, почему мародер был оправлен пинком под зад на политическую свалку. Его поддерживают в основном вот такие примитивные организмы как ты - тупые, неразвитые, абсолютно не креативные, ни на что в этой жизни не способные. Продолжай гордиться собой и паралельно обтекай, соевая макака Труба поскаржився на акцію під ДБР: "Увірвалися люди в балаклавах. Принесли вогнегасники. Це політичний тиск" - Цензор.НЕТ 9887
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таки вынул Труба поскаржився на акцію під ДБР: "Увірвалися люди в балаклавах. Принесли вогнегасники. Це політичний тиск" - Цензор.НЕТ 6503 - это вернуло твои ноги- нет это дало тебе чёто нет Труба поскаржився на акцію під ДБР: "Увірвалися люди в балаклавах. Принесли вогнегасники. Це політичний тиск" - Цензор.НЕТ 6503 твой братушка зарыт в терикон и я этим горжусь Труба поскаржився на акцію під ДБР: "Увірвалися люди в балаклавах. Принесли вогнегасники. Це політичний тиск" - Цензор.НЕТ 5383 можешь дальше давать креатив как зеля вместо канадского корабля в красных труселях в воду полез Труба поскаржився на акцію під ДБР: "Увірвалися люди в балаклавах. Принесли вогнегасники. Це політичний тиск" - Цензор.НЕТ 6503 Или как его конвой дети на автобусах атаковали Труба поскаржився на акцію під ДБР: "Увірвалися люди в балаклавах. Принесли вогнегасники. Це політичний тиск" - Цензор.НЕТ 4161
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Напиши декілька постів українською, кацапський боте
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Так "Асельсан" не влазила не місце совдепівської тупої р/ст Р-123 , але після щось підрізали , щось посунули і її встановили . Надто велика сума контракту щоб брати заздалегіть непридатні станції . Конкурентом були ізраїльтяни , які свої станції поставляли до Кацапії і там організували їх виробництво . Перед тим ця ізраїльська фірма поставила в Україну засоби звя'зку на $16 млн., але ключі не передали і валяється те залізо застаріваючи на складах . В кінці ізраїльтяни боролися за цей контракт всіма методами , але на відміну від "Асельсан" організувати виробництво відмовлялися . Це такі "друззі" України від яких потрібно триматися подалі .
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было уже,смени пластинку с 17 года это фуфло гонят на раша сми,посвежее нет ничего?
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не Порошенко,а оборонпромом и лажу свою поменяй на что нибудь интересное
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да давай исчё от оленей из экономики от пророка у которых путают страны Труба поскаржився на акцію під ДБР: "Увірвалися люди в балаклавах. Принесли вогнегасники. Це політичний тиск" - Цензор.НЕТ 9890 и типы корабликов Труба поскаржився на акцію під ДБР: "Увірвалися люди в балаклавах. Принесли вогнегасники. Це політичний тиск" - Цензор.НЕТ 9890
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Давать тебе будет твоя 150-ти килограммовая жена, да и то сковородкой по голове за то, что ты вовремя мусор не вынес. Сиди тихо и не вякай, чепушила
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ухаха не истери а по факту жопчленец поведай чё нить по факту
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По факту ты клинический имбицил, и с этим уже ничего не поделать
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ухаха понятно ты себе на борярку и дань нохчам рамзана заработал - свободен райя Труба поскаржився на акцію під ДБР: "Увірвалися люди в балаклавах. Принесли вогнегасники. Це політичний тиск" - Цензор.НЕТ 9124
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Переходь на українську, ************, доведи, що ти в Україні живеш, а не в кацапії
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перходити ти будешь дорогу у клініку де тобі знов поставлять штампель - коклченка Труба поскаржився на акцію під ДБР: "Увірвалися люди в балаклавах. Принесли вогнегасники. Це політичний тиск" - Цензор.НЕТ 2559
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Лахта детектед, гугл транслейт рулить! Пшел нафиг отсюда, кацап, водки здесь нет!
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бевзіку ти тупий Труба поскаржився на акцію під ДБР: "Увірвалися люди в балаклавах. Принесли вогнегасники. Це політичний тиск" - Цензор.НЕТ 5522 до речі я как там ног8и та форма як воно буті чмом з беркуту бо тут твій колега вже у італіі у гей порно а ти на бімбасі смокчешь Ящо тобі прикро то вибачай та смокчи за рашку та беркут Як закічишь смоктати - чекаю відповідь Труба поскаржився на акцію під ДБР: "Увірвалися люди в балаклавах. Принесли вогнегасники. Це політичний тиск" - Цензор.НЕТ 9244
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.Так Порох закупал ,, или чинуши из министерства . ?? Порошенко хоть знал , что они там закупають .?? Труба поскаржився на акцію під ДБР: "Увірвалися люди в балаклавах. Принесли вогнегасники. Це політичний тиск" - Цензор.НЕТ 562 .
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зелеботы соберите мозги в кучу и делайте выводы
Щойно Труба на відеокамеру заявив наступне: претензій щодо бронежилетів минулих років виписку немає. Вся метушня через партію (бронежилетів - ред), яка почала надходити на склади з квітня. Важливо, що експертизу по цій партії не проводили взагалі! Були якісь «слідчі дії» по тестуванню, які проводив незрозуміло хто і незрозуміло де. З цього всього у мене постає питання: на якій підставі він (Роман Труба - ред) на всю країну 26 червня заявив про те, що 3 з 5 бронежилетів браковані та про завдану шкоду на 100 млн грн?!», - заявив Юрій Бірюков.
Як відомо, з початком виборчої кампанії слідчі Державного бюро розслідувань провели близько 40 обшуків у волонтерів та представників команди партії «Європейська Солідарність».
Сьогодні, 15 липня активісти партії «Європейська Солідарність» в головному офісі ДБР провели акцію з вимогою негайно припинити політично мотивовані переслідування волонтерів та добровольців, які з 2014 року чинять опір російській агресії.
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Трубадурка облажался, а виноваты почему-то люди с огнетушителями...
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забздели соевые, когда их за вымя взяли.
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Забздел ваш Труба, сразу сдал Портнова и Богдана. И вы все, зебилята, сцитесь неподетски. А ведь никто еще даже шины не принес.
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Труба не забздел и никого не сдал. И Трубу соевые власти назначали. И не называй соевых зебилятами.
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Труба сам признал, что Богдан и Портнов его друзья, а в остальном посмотри видео, где Труба сидит и дрожит как мокрая шавка. И то шо вы, зебилята, трусливые твари известно всем. Так шо не вякай.
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А со стороны Портнова это значит не политическое давление!
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Очень интересно было слушать про дело о тех самых бронежилетах, которые якобы являются некачественными. Доказательством того, что бронежилеты оказались бракованными, являются данные экспертизы. Именно это и озвучил пан Труба. И вот здесь интересный момент. Экспертиза, которая дала бы ответ на вопрос - качественные бронежилеты или нет, НЕ ПРО-ВО-ДИ-ЛАСЬ. А были лишь следственные действия, в результате которых, со слов директора ДБР, какой-то бронежилет где-то пробили с расстояния 10 метров из (внимание) винтовки Мосина. Нет, я не знаю, почему не из ДШК. И в тот же момент глава ДБР говорит о том, что какие-то доказательства есть.
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Доказательство одно: - Мне так Портнов сказал!
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Труба винуватий. Треба було цих бірюкових закривати спочатку. Думаю, що вони виправляться
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вканья что ты сдел для всу- начиная создал тип обуви новую форму дал или что Труба поскаржився на акцію під ДБР: "Увірвалися люди в балаклавах. Принесли вогнегасники. Це політичний тиск" - Цензор.НЕТ 1285
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Труба поскаржився на акцію під ДБР: "Увірвалися люди в балаклавах. Принесли вогнегасники. Це політичний тиск" - Цензор.НЕТ 5450 sulima ivan тебе приз берцы 1000 шагов дубок вещь мешок 2 пары портянко на год и в окопы просить волнтёров ты не можешь ведь они тебя обокрали Труба поскаржився на акцію під ДБР: "Увірвалися люди в балаклавах. Принесли вогнегасники. Це політичний тиск" - Цензор.НЕТ 9831 посмотрим на тебя через 2 месяца Труба поскаржився на акцію під ДБР: "Увірвалися люди в балаклавах. Принесли вогнегасники. Це політичний тиск" - Цензор.НЕТ 9831
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниТруба поскаржився на акцію під ДБР: "Увірвалися люди в балаклавах. Принесли вогнегасники. Це політичний тиск". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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