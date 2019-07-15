 Труба поскаржився на акцію під ДБР: "Увірвалися люди в балаклавах. Принесли вогнегасники. Це політичний тиск". ФОТОрепортаж

Як повідомляє пресслужба ДБР, про це заявив директор відомства Роман Труба, інформує Цензор.НЕТ.
"З першого дня призначення на посаду мені постійно ставили одне питання: коли в ДБР будуть гучні розслідування? Так ось, "гучні розслідування", хоч я не люблю це слово, вимагають високого рівня політичної культури", - йдеться в повідомленні.
Сьогодні під ДБР відбулася акція політичної сили, окремі учасники якої вийшли за межі правового поля:
– увірвалися до приміщення правоохоронного органу, прикриваючись депутатським мандатом;
– заблокували в’їзд та виїзд транспорту з ДБР;
– зірвали проведення зустрічі з європейськими міжнародними партнерами стосовно розвитку та посилення ДБР;
– вимагали від директора правоохоронного органу "термінових результатів розслідування", або взагалі його скасування.
"Це називається політичний тиск. Серед учасників акції – люди в балаклавах, які принесли у приміщення ДБР вогнегасники. Це – втручання в діяльність правоохоронного органу", - зазначає Труба.
Що стосується виробництв, учасником яких є екс-президент України, директор відомства сказав:
Щодо проваджень, учасником яких є експрезидент України, директор відомства сказав: "ДБР стоїть на захисті національних інтересів. Провадження щодо перетину морського простору військовими кораблями України – одне з найважливіших для нас. Адже поставити крапку в цьому питанні означає захистити національні інтереси України. Гадаю, що всі учасники тих подій мають бути переконані в цьому, йти на співпрацю зі слідством, надати покази та разом захистити Україну".
"ДБР стоїть осторонь політики. Під час досудового розслідування відбувся витік інформації – це неприпустимо для будь-якого правоохоронного органу, а тим паче для новоствореного. За цим фактом розпочато службову перевірку. ДБР реєструє кримінальні провадження відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, а не чиїхось політичних уподобань", - зауважив Труба.
Нагадаємо, 26 червня ДБР провело масові обшуки у чиновників Міноборони, а також у члена партії Петра Порошенка "Європейська Солідарність" Юрія Бірюкова. Потім Труба заявив, що обшуки у чиновників Міноборони пов'язані з розслідуванням організації корупційної схеми із закупівлі неякісного майна для військових за завищеними цінами.
Так що з'ясувалось сьогодні у кабінеті Романа Труби, однокласника голови Офісу президента Андрія Богдана?
- претензій по бронежилетах минулих років випуску - немає;
- весь сир-бор через партію, яка почала надходити на склади з квітня;
- експертизу по цій партії - ЩЕ НЕ РОБИЛИ!!;
- були якісь «слідчі дії» з тестування, які робив незрозуміло хто і незрозуміло де.
Звідси, питання: а на якій підставі він на всю країну заявив 26 червня про те, що 3 з 5 з десятків тисяч вже поставлених за попередні роки у ЗСУ бронежилетів браковані, та вже! завдано збитків на 100 мільйонів гривень ?!
Тобто, Труба зараз нам розповідає, що уся ця справ тупо сфальсифікована? Адже був гучний розголос, гучні обвинувачення, брифінги - а сьогодні нам прямим текстом говорять - ну, все трошечки не так. Для чого тоді усе це було? Чиє замовлення? І до того ж, закупівлі так і не розблоковано.
https://enigma.ua/articles/direktor-dbr-ziznavsya-shcho-sprava-bronezhiletiv-ta-obvinuvachennya-pro-rozkradannya-100-mln-griven-sfalsifikovani-video_1
епут 72% безмозглых со всех сторон
ОК!
А при чём тут "Производство относительно пересечения морского пространства военными кораблями Украины..."???
ЧЬЕГО пространства?
чтобы опорочить Порошенко ,не имея никаких правовых доказательств.
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Як для тундри - дуже пристойно.
В апреле 2018 года в журнале «Новое Время» вышло расследование, в котором утверждалось, что чиновники Министерства обороны Украины организовали закупку турецких радиостанций на сумму 100 млн долларов, несмотря на то, что эти станции не прошли испытания, а также не помещаются в танки Т-64БВ, для которых их закупали.
https://is.gd/m8enpK
Щойно Труба на відеокамеру заявив наступне: претензій щодо бронежилетів минулих років виписку немає. Вся метушня через партію (бронежилетів - ред), яка почала надходити на склади з квітня. Важливо, що експертизу по цій партії не проводили взагалі! Були якісь «слідчі дії» по тестуванню, які проводив незрозуміло хто і незрозуміло де. З цього всього у мене постає питання: на якій підставі він (Роман Труба - ред) на всю країну 26 червня заявив про те, що 3 з 5 бронежилетів браковані та про завдану шкоду на 100 млн грн?!», - заявив Юрій Бірюков.
Як відомо, з початком виборчої кампанії слідчі Державного бюро розслідувань провели близько 40 обшуків у волонтерів та представників команди партії «Європейська Солідарність».
Сьогодні, 15 липня активісти партії «Європейська Солідарність» в головному офісі ДБР провели акцію з вимогою негайно припинити політично мотивовані переслідування волонтерів та добровольців, які з 2014 року чинять опір російській агресії.